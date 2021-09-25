Почему психотропные препараты вызывают те заболевания, которые должны лечить?

В 2013 году Организация экономического сотрудничества и развития, сокращённо ОЭСР, опубликовала свой ежегодный отчёт о частоте выдачи антидепрессантов — медикаментов, которые принимают для лечения депрессии.

Использование антидепрессантов резко возросло в последние десятилетия в большинстве стран, входящих в ОЭСР. В некоторых странах более чем одному из десяти взрослых людей прописаны антидепрессанты. Исландия, Австралия и Канада первенствуют в этой таблице. В 2011 году в Исландии предписанная суточная доза была прописана примерна 100-а человекам из каждой 1000 населения. В 2000 году этот показатель составлял всего 70 суточных доз на 1000 жителей. В Германии количество рецептов значительно увеличилось: с чуть более 20 суточных доз на 1000 жителей в 2000 году до 50 суточных доз на 1000 жителей в 2011 году.

Понятие «депрессия» описывает психическое расстройство с тремя основными симптомами: подавленное настроение, потеря интереса или отсутствие радости и отсутствие мотивации или повышенная утомляемость. Как это случилось, что такие психические заболевания, как депрессия, вообще стали лечить медикаментами?

Уже с конца 19-го столетия психиатры ищут способ классификации психические расстройства. Их труды собраны в различных изданиях «Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам», коротко ДСМ. Впервые оно был издано в 1952 году «Американской психологической ассоциацией» сокращённо АПА, — самого большого Североамериканского объединения по психологии.

При этом описание психических расстройств не было основано на научном методе, но на опросе десяти процентов психиатров, которые были членами АПА. Когда такие медикаменты, как успокоительное средство «валиум», пришли на рынок, психиатрия искала биологическое объяснение к предписанию медикаментов от психических расстройств. В 1950 году психиатр д-р Джозеф Шилдкраут опубликовал следующие теории, и я цитирую: «Проблемы психического здоровья могут быть связаны с биохимическим дисбалансом нейротрансмиттеров то есть сигнальных веществ в мозге.

Но теория химического дисбаланса при депрессии была опровергнута уже в 1984 году. В то время учёным впервые удалось исследовать спинномозговую жидкость пациентов, страдающих депрессией. Уровень серотонина, сигнального веществ, в мозге был то высокий, то низкий, независимо от того, были ли люди депрессивные или здоровы. Дальнейшие научные исследования подтвердили это. В 1994 году в Журнале Американской медицинской ассоциации по психологии были опубликованы результаты исследований. Они показали, что снижение уровня серотонина также и у пациентов с депрессией, которых не лечили, не приводило к ухудшению состояния.

В 2001 году британский журнал по психиатрии опубликовал ещё одно исследование, в котором повторялись эксперименты. Теперь исследователи измеряли концентрацию серотонина в мозге. Они доказали, что бедная серотонином диета снижает концентрацию серотонина в мозге. Тем не менее это не вызывало у здоровых людей депрессию.

Это означает, что во время психических заболеваний нет химического дисбаланса нейротрансмиттеров в головном мозге. Тем не менее, примерно с 1952 года психически больных пациентов регулярно лечат с помощью препаратов, которые, кроме всего прочего, изменяют в мозге обмен серотонина. Но что все-таки вызывают психиатрические препараты в мозге? В 1996 году в «Американском журнале психиатрии» было опубликовано исследование Стефана Химена, бывшего директора крупнейшего исследовательского мирового центра психических расстройств. Оно показало:

— психотропные препараты могут вызвать в головном мозге нарушение функций нейротрансмиттеров;

— в ответ на это мозг развивает ряд корректировок, чтобы поддерживать равновесие в своей внутренней среде;

— в результате по прошествии нескольких недель мозг больше не функционирует так, как это было бы в нормальном состоянии.

Таким образом, необходимо прийти к выводу, что сами психотропные препараты, по крайней мере во многих случаях, на самом деле являются причиной тех заболеваний, которые, якобы, должны бы лечить. Это подтверждается и другими исследованиями, которые сравнивают развитие болезни у психически больных людей, проходящих лекарственную терапию, и без неё. При сравнении можно заметить, что у пациентов, регулярно получавших препараты, рецидивы случались чаще, нежели у тех пациентов, которые лечились без применения лекарств. Это называется «синдромом вращающихся дверей». Частота рецидивов при использовании медикаментов увеличилась с 55% до 69%. Кроме того, эти рецидивы протекали намного тяжелее, чем у пациентов, которые не принимали препараты.

Какой вывод можно сделать исходя из этих фактов? После многих лет исследований этой темы Питер Гётше, профессор дизайна клинических исследований, и Роберт Уитакер, американский журналист, резюмировали это следующим образом:

«Психотропные препараты не устраняют химический дисбаланс, они вызывают его. Если их принимают длительный период времени, они вызывают те заболевания, которые должны были бы излечить.

Из психических расстройств, которые часто носили временный характер, мы, с помощью используемых нами медикаментов, сделали хронические заболевания»

По материалам День