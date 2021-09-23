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ООН об Украине: Здесь травят за русский язык, закрывают неугодные СМИ и стреляют по школам

Александр Панько
23.09.21 22:35
44
ООН об Украине: Здесь травят за русский язык, закрывают неугодные СМИ и стреляют по школам

23 сентября, глава Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер презентовала доклад о ситуации в нашей стране. Представители ООН дали оценку событиям, которые случились в Украине на протяжении полугода — с 1 февраля до 31 июля 2021 года.

В документ вошли все самые скандальные события последних месяцев — от закрытия медиа со стороны СНБО до травли русскоязычных со стороны националистов по поводу закона об украинизации.

Сообщается также о росте количества жертв среди мирных жителей на Донбассе, скандальном законе о переходном периоде и пытках в СБУ.

Публикуем ключевые тезисы доклада.

Число жертв на Донбассе увеличилось на 51%

Безопасность на востоке Украины ухудшилась. Увеличилось число жертв среди гражданского населения. За указанный период 62 жертвы — 15 погибших и 47 раненых, что на 51% больше, чем за предыдущие шесть месяцев.

При этом 81% погибших — на неподконтрольных территориях. Точно такая же цифра по обстрелам гражданских объектов: более 80% попаданий ложилось на территорию «ДНР» и «ЛНР».

В общем, очень красноречивая статистика, кто кого обстреливает.

«Десять инцидентов затронули объекты электроснабжения, семь — учебные заведения, шесть — объекты водоснабжения и санитарии, три — газоснабжение, один — медицинское учреждение», — говорится в докладе.

Очень наглядно показывается, кто обстреливает объекты гражданской инфраструктуры, на этом графике, который охватывает 2020 и 2021 годы. Здесь видно, что подавляющее большинство гражданских объектов подвергается ударам именно на неподконтрольных территориях.

И, учитывая период, идут эти обстрелы при «президенте мира» Владимире Зеленском.

Тенденция продолжается и в период после доклада. С 31 июля до 20 сентября было зафиксировано 16 жертв среди мирного населения: 2 погибших и 14 раненых. Это наибольшие месячные показатели с июня 2020 года, добавила Богнер.

Закон о переходном периоде ограничивает права жителей «ДНР» и «ЛНР»

Закон о переходном периоде, который в августе внесло в Раду министерство по оккупированным территориям, вызвал критику ООН.

«Законопроект не соответствует международным стандартам, не обеспечивает период, ориентированный на защиту жертв», — сказала Матильда Богнер.

Она добавила: «В перспективе правосудие переходного периода может стать камнем преткновения полного урегулирования конфликта. Нужно обеспечить соответствие политики переходного периода международным стандартам».

Отметим, что этот документ поражает в правах жителей «ДНР» и «ЛНР» и вводит в регионе тотальную украинизацию — если, конечно, его удастся вернуть.

Проблемы с украинизацией

Отдельно ООН отмечает атаки на противников украинизации. Таких случаев было семь.

Они имели вид интернет-буллинга и призывов к насилию, а также угроз и запугивания тех, кто «высказывал позитивные мнения о русском языке либо иным образом выражал взгляды, расцененные как пророссийские».

Пик этой волны пришелся на январь 2021 года, когда вступила в силу норма об украинизации сферы услуг. Но продолжались эти атаки в течение всего отчетного периода.

Отметим, что травлю в большинстве случаев направлял националист Сергей Стерненко, но его фамилия в документе не упоминается.

ООН также требует от Украины принять закон о нацменьшинствах, чтобы он «не только содержал декларативные положения, но и устанавливал способ, которым будут обеспечиваться языковые права меньшинств».

Раскритиковало управление по правам человека и закон о коренных народах, который приняла Украина. Он позволяет обучение полностью на родном языке только крымским татарам, караимам и крымчакам — остальным оно по умолчанию запрещается.

Обоснование автора закона Зеленского, что эти народы не имеют страны, которая защищает их культуру — в глазах ООН критики не выдерживает.

«Упоминание об отсутствии собственного государственного образования может ограничить право на самоидентификацию общин, считающих себя коренными народами, несмотря на наличие государственного образования», — говорится в управлении Верховного комиссара по правам человека.

ООН также упрекнул законодателей, что те не проводили консультаций с другими народами, населяющими Украину, перед тем, как принимали закон. Также смущает правозащитников норма о том, что Кабмин может наделять и лишать статуса законных представителей того или иного коренного народа.

Незаконные санкции СНБО против СМИ

«Как широко сообщалось, СНБО принял и президент одобрил решение о санкциях, касающихся закрытия телеканалов „112 Украина“, Zik и NewsOne. 20 августа приняло другие решения о введении санкций, которые привели к ограничению доступа к онлайн-СМИ», — отметила Богнер.

«Мы обеспокоены тем, что эти решения не соответствуют международным стандартам в плане выражения мнения. Поскольку они не были приняты независимым органом власти и не смогли продемонстрировать, доказать пропорциональность этих ограничений. Будем следить далее за развитием ситуации», — сказала представитель ООН.

В ООН уверены: репрессии против тех, кто высказывает критические взгляды, должны прекратиться.

Нападения на журналистов и нацменьшинства

ООН зафиксировала 22 угрозы и нападений на журналистов, ЛГБТ-лиц и представителей нацменьшинств. Касательно нападения на ЛГБТ, органы проигнорировали умышленные мотивы нарушителей.

Миссия также исследовала 21 инцидент, связанный с языком ненависти. Из них 6 — против ромов, 6 — против ЛГБТ-лиц, 4 — против женщин, 4 — против людей, которые, как считается, имеют пророссийские взгляды, 1 — против человека с инвалидностью.

Также миссия зарегистрировала пять случаев прямых нападений на журналистов. Особо отмечался случая избиения фотокорреспондента «Букв»: в ООН поразились, что происходило оно в присутствии полиции, которая позже пыталась представить дело как мелкое хулиганство.

Были два случая насилия в связи с напряженностью между православными религиозными общинами.

Случились нападения на людей — на троих мужчин и одну женщину — в Киеве, Харькове и Одессе, которые занимаются экологическими вопросами. А также — на одного мужчину и одну женщину в Днепре, которые занимаются вопросами противодействия коррупции. После жестоко избиения женщина вынуждена была обратиться в больницу.

Беспредел со стороны СБУ

СБУ, пишет Миссия ООН, продолжает свою практику издевательств над жителями «ДНР» и «ЛНР», которых нужно склонить к сотрудничеству.

Описываются такие эпизоды:

«Несколько сотрудников СБУ в масках избили мужчину, лежащего на земле лицом вниз, ногами по ребрам. Заведя руки за спину и надев наручники, его посадили в микроавтобус. Он рассказал УВКПЧ, что сотрудники
СБУ прижимали его пальцы к гранатам и взрывателям, чтобы на них остались его отпечатки.

В другом случае женщине угрожали, что СБУ подбросит ее сыну уличающие его материалы, если она немедленно не согласится сотрудничать», — говорится в докладе.

Отметим, что такая подробная информация на Службу безопасности регулярно появляется в отчетах миссии, но на не реагируют ни местные власти, ни западные посольства.

Нарушения прав бездомных и инвалидов

У ООН вызвал обеспокоенность недостаток жилья по всей стране для бездомных людей. В пяти регионах Украины нет приютов. Кроме того, приют в Николаеве до сих пор принимает только мужчин.

Бездомные, у которых нет документов, сталкиваются с доступом к медицинским услугам.

Троих мужчин с инвалидностью нашли на кладбище, после того, как, по сообщению, их привела туда врачебная машина. Хотя их поместили в приют для бездомных, он не был нужным образом оборудован для людей с инвалидностью. И мог их принять только временно.

Лица с психо-социальными формами инвалидностью сталкиваются в домах-интернатах сталкиваются с трудностями. Некоторые женщины, которые проживают там, утверждают, что их принуждали принимать инъекции гормональных контрацептивов.

Сложности с получением субсидий

В ООН озабочены некоторыми законодательными поправками, которые с апреля установили жесткие критерии получения субсидии на оплату коммунальных услуг.

«Это сильно повлияло на лиц, которые находятся в тяжелом положении», — отметила Матильда Богнер.

В ООН отмечают, что семьи, где есть безработные, начали массово лишать субсидий. При этом многие не могут выполнить условие стать на учет в центр занятости — поскольку проживают в сельской местности или в зонах, близких к конфликту. И предложения государства по работе далеки от их места проживания. Таким образом людей снимают с учета, и они теряют право на субсидию.

«От этого непропорционально страдают лица и группы, находящиеся в уязвимом положении, в частности, ромы, жители сельской местности и районов, затронутых конфликтом, и лица с инвалидностью, а особенно женщины из этих групп», — фиксирует миссия.

О расследовании дел 2 мая и Майдана
«Был достигнут определенный прогресс в плане преследования лиц, которые совершили преступления в связи с протестами на Майдане. Отчасти это связано с внесением изменений в УПК 27 апреля, которые позволяют привлекать к ответственности заочно», — заявила Богнер.

Она приветствовала прогресс в «привлечении от ответственности лиц группы „титушек“ за преступления против господина Луценко и господина Вербицкого».

При этом отсутствие ощутимого прогресса в расследованиях и судебных заседаниях по насильственным смертям в Одессе 2 мая, как и прежде, вызывают у ООН «озабоченность».

Сложная ситуация в «ЛДНР»

ООН следит за документом, который был принят в «ДНР» — об изъятии бесхозного жилья. Он, считают в ООН, может отразиться на будущем возвращении переселенцев.

«Страна» писала об этой норме — она позволяет местным властям, после ряда процедур, за 75 дней изымать жилье у тех, кто уехал из «республик».

По данным миссии, на территории Луганской области бюджетным работникам угрожали сокращением зарплаты или увольнением, если они не получат российское гражданство.

Миссия говорит об «атмосфере страха» в «ДНР» и «ЛНР» и при этом описывает, что там провели три митинга с критикой власти. В частности, протесты шахтеров из-за задержек зарплат и минимум один митинг местных жителей о проблемах с водой.

Ограничения из-за ковида до сих пор тяжело отражаются на тех, кто вынужден пересекать линию соприкосновения. Количество пересечения сократилось на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По материалам сайта Страна

Тэги: ООН, политика, доклад

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