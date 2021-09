Убийство при помощи вакцин. Секретный сговор Биг Фармы и правительства США

Ведущие американские СМИ создают мнение, что в США борьба с так называемой «пандемией COVID-19» ведется с полным соблюдением законов страны, включая конституцию. Якобы в рамках закона организована и вакцинация населения США. И что Америка в этом отношении может служить примером и образцом для других стран.

В Америке есть честные и смелые юристы, которые развеивают иллюзии о легитимности проводимой в стране вакцинации. В качестве примере могу привести статьи американского юриста Аарона Сири (Aaron Siri). Он является управляющим партнером Siri & Glimstad LLP, юридической фирмы с головным офисом в Нью-Йорке, которая представляет Informed Consent Action Networ, ICAN (Сеть действий по информированному согласию). ICAN – группа общественных активистов, выступающая против обязательной вакцинации.

Вот, в частности, интересная статья Аарона Сири: Federal law prohibits employers and others from requiring vaccination with a Covid-19 vaccine distributed under an EUA («Федеральный закон запрещает работодателям и другим лицам требовать вакцинацию вакциной от Covid-19, распространяемой в рамках EUA»). Аббревиатура «EUA» в заголовке статьи расшифровывается как Emergency Use Authorization - Разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях (термин, который встречается в целом ряде американских законов).

И в американских, и в зарубежных СМИ (включая российские) гуляет информация о том, что перед новым годом государство США дало разрешение на использование в стране двух вакцин – Moderna (продукт одноименной американской биотехнологической компании) и Pfizer/BioNTech (совместный продукт американской и немецкой компаний). А третьей вакциной, получившей разрешение уже после нового года, стал продукт американской фармацевтической корпорации Johnson & Johnson.

Но дьявол, как говорится, прячется в мелочах. Журналисты не очень вдумываются в слова, используемые для описания принимаемых государством США решений по вакцинам.

Поэтому американский юрист Аарона Сири разъясняет в своей статье тонкости терминологии. Разрешения выдает такое ведомство, как The United States Food and Drug Administration (FDA) - Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами. Ведомство было создано в 1906 году. Входит в систему Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Как следует из самого названия организации, она занимается контролем за качеством пищевых продуктов и продукции фармацевтической промышленности, обращающихся на рынке США. Выдает разрешения компаниям на продажи на этом рынке новых продуктов. При необходимости может такие разрешения отзывать, запрещать те или иные продукты. Но, оказывается, слово «разрешение» применительно к медикаментам, включая вакцины, может иметь разные оттенки.

Самое полное и окончательное разрешение на продажи и использование вакцины сопровождается выдачей компании-производителю лицензии. А вот лицензий от FDA на упомянутые выше вакцины фармацевтические компании Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson, оказывается, не получали. Вакцины этих компаний получили лишь разрешение на «использование в чрезвычайных ситуациях» (Emergency Use Authorization – EUA). Аарон Сири пишет:

«Даже при том, что FDA выдало разрешения на использование вакцин в чрезвычайных ситуациях для Pfizer/BioNTech и Moderna в декабре 2020 года, клинические испытания должны быть продолжены, и их результаты должны стать основанием для решения о том, лицензировать ли эти вакцины… испытания должны продолжаться еще около двух лет для того, чтобы можно было собрать достаточные данные для вынесения заключения о том, являются ли вакцины безопасными и достаточно эффективными».

Для того чтобы у читателя не было сомнения в том, что вакцины не были лицензированы, Аарон Сири приводит фрагменты декабрьского (2020 г.) текста решения FDA по первым двум вакцинам. Каждая из них является «исследуемой вакциной, не лицензированной по каким-либо показаниям». А от фармацевтических компаний требуется, чтобы во всех «рекламных материалах, относящихся к вакцине Covid-19, четко и явно… говорилось, что этот продукт не был одобрен или лицензирован FDA, но разрешен лишь для использования в экстренных случаях».

Продукт, получивший от FDA разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях, согласно американскому законодательству, может использоваться гражданами США лишь добровольно. Федеральный закон о пищевых продуктах, медикаментах и косметических продуктах (the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) разрешает FDA выдавать разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях медикаментов и иных не до конца протестированных продуктов. Но при этом закон требует, чтобы Министерство здравоохранения информировало лицо, которому предлагается такой продукт, что это лицо имеет выбор «принять данный продукт или отказаться от его использования».

Министерство здравоохранения и социальных служб США, равно как и подведомственные ему CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) стараются не акцентировать внимание на нынешнем зыбком правовом статусе вакцин, которыми планируют привить 80% населения Америки. Но вопросы о правовом статусе вакцин нередко задают в лоб такому чиновнику, как доктор Аманда Кон (Dr. Amanda Cohn).

Он является исполнительным секретарем Консультативного комитета CDC по практике иммунизации (the executive secretary of the CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices). И вот его ответ: «вакцины не могут быть обязательными, люди должны дать свое согласие». Более того, он уточнил, что согласие или несогласие по вопросу вакцинации могут выражать не только отдельные граждане, но и организации, включая больницы.

Аарон Сири предостерегает руководителей компаний, учебных заведений, иных организаций от принудительного вакцинирования подчиненных им людей: «организация, скорее всего, вступит в противоречие с федеральным законом, если она потребует от своих сотрудников, студентов или других членов получить вакцину Covid-19, которая распространяется в соответствии с разрешением на использование в чрезвычайных ситуациях».

Это следует считать нарушением федерального законодательства. В этом случае Аарон Сири рекомендует противникам принудительной вакцинации руководствоваться законами штатов. По крайней мере, в некоторых штатах есть законы, которые прямо защищают граждан, преследуемых за отказ участвовать в нарушениях федеральных законов. Суды штатов могут и должны встать на защиту федерального законодательства, запрещающего принудительную вакцинацию.

Кстати, некоторые штаты в ходе нынешней раздуваемой Вашингтоном кампании всеобщей вакцинации пытаются уходить от явного нарушения Конституции США и федеральных законов. Так, в апреле этого года губернатор-республиканец штата Флорида Рон Десантис (Ronald Dion DeSantis) издал указ, запрещающий госучреждениям и частным компаниям требовать от сотрудников и посетителей предъявления документов о вакцинации от COVID-19.

При этом компаниям и госучреждениям не запрещается проводить проверки людей на симптомы, которые могут указывать на заражение коронавирусом. Например, речь идет об изменении температуры посетителей. "Совершенно недопустимо, чтобы правительство или представители частного сектора требовали доказательств вакцинации просто в обмен на участие человека в нормальной жизни общества", - заявил губернатор.

Американские СМИ отмечают, что взгляды Десантиса на этот вопрос разделяют и другие губернаторы-республиканцы. Так, губернатор Небраски Пит Рикеттс (John Pete Ricketts) и губернатор Миссури Майк Парсон (Michael L. Parson) заявили, что в своих штатах не планируют обязывать жителей предъявлять документы о вакцинации от COVID-19. Политики-республиканцы полагают, что демократы, напротив, хотели бы ввести в стране практику предъявления справок о вакцинациях.

На уровне штатов оппозиция политике обязательной вакцинации гораздо более сильная, чем на федеральном уровне, где демократы захватили ключевые позиции. Вот один из последних примеров. Иск о сокрытии правительством США реальной смертности, связанной с вакцинацией от COVID-19, в июле 2021 года подал в федеральный суд Алабамы адвокат организации «Американские фронтовые врачи» (America’s Frontline Doctors) Томас Ренц (Thomas Renz). Об этом сообщил информационный ресурс WorldNetDaily.

По мнению Томаса Ренца, правительство США скрывает реальную смертность, связанную с вакцинацией против коронавирусной инфекции, официальные данные о смертности занижены минимум в пять раз, число погибших составляет «по меньшей мере, 45 000».

На пресс-конференции, которую провел Томас Ренц, он заявил, что вакцинация по американским законам может быть лишь добровольной. Люди имеют право вакцинироваться, но при этом они должны быть информированы о всех рисках. А это уже обязанность правительства. А оно от выполнения этой обязанности уклоняется. Адвокат обвинил чиновников правительства США в соучастии в убийствах американских граждан, путем сокрытия информации о реальных последствиях вакцинации: «Эти люди убивают людей. Это как минимум соучастие».

То, что Министерство здравоохранения США и входящие в систему Минздрава ведомства FDA (Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами) и CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) до сих пор не выдали полноценные лицензии на вакцины от COVID-19 и одновременно при этом не выступают против такого нарушения, как организация принудительных вакцинаций, демонстрирует, что в их интересах здоровье народа Америки находится на 101-м месте.

С одной стороны, они испытывают сильнейшее давление со стороны фармацевтических корпораций, планирующих обогатиться на всеобщей вакцинации. Вернее, это даже не давление, а искушение, которое проявляется в больших взятках чиновникам.

С другой стороны, чиновники понимают, что последствия от применения непроверенных толком вакцин могут быть самыми катастрофическими. Поэтому в случае массовых смертей или тяжелых увечий вакцинированных они рассчитывают «умыть руки» и заявить, что лицензий на производство и использование вакцин они не выдавали. Мол, речь шла о «добровольном использовании экспериментальных вакцин в чрезвычайных условиях».

Впрочем, «руки умоют» и фармацевтические компании. По той причине, что, когда в декабре 2020 года выдавались «условные» разрешения на производство и использование вакцин, власти США предоставили таким фармацевтическим компаниям, как Pfizer и Moderna, иммунитет от ответственности в случае проявления серьезных побочных эффектов у вакцинированных. А «побочные эффекты» уже налицо.

В США еще с конца прошлого века функционирует Система отчетности о побочных эффектах вакцин (the Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS). По состоянию на 9 июля 2021 года, по данным VAERS, число зафиксированных случаев негативных последствий вакцинации составило 463 457. В том числе: возникновение устойчивой инвалидности – 9 274; осложнения с госпитализацией – 30 781; осложнения с сохраняющейся угрозой для жизни – 8 831. Наконец, самое тяжелое последствие – смерть. Таких случаев было зафиксировано 10 991.

Такова цена «добровольного использования экспериментальных вакцин в чрезвычайных условиях». Трудно не согласиться с упомянутым выше адвокатом Томасом Ренци, который констатировал массовое убийство американских граждан Биг Фармой, действующей в прямом сговоре с чиновниками правительства США.

По материалам Русстат