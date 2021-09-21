На мир надвигается новая беда из Китая. И это не пандемия

С некоторых пор на мировые рынки давят ожидания возможного банкротства второго по размеру застройщика Китая — компании Evergrande Group. Его пассивы равны 2% ВВП всей КНР, а долги составляют $300 млрд. Из-за долговых неплатежей этой компании пострадает 250 банковских и небанковских учреждений.

«Дочки» Evergrande уже допустили дефолтов на $145 млн, и того же ждут от материнской компании. Международное рейтинговое агентство Fitch оценило вероятность дефолта застройщика, как «очень высокую», а Standard & Poor’s назвало его неизбежным.

Последствия возможного банкротства китайского гиганта сравнивают с крахом американского Lehman Brothers, с которого начался мировой кризис 2008 года.

Если власти не спасут ситуацию, то крах Evergrande Group сильно ударит по мировому рынку, в том числе и по Украине. В частности, иностранцы могут начать активнее сбрасывать наши облигации внешнего государственного займа.

«Отток инвестиций с развивающихся рынков в такой ситуации — очевидный и закономерный шаг. В нашем случае, иностранцы и так выходят, но теперь могут усилить этот выход», — объясняет руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Активизация продаж иностранцами ОВГЗ может надавить на курс гривны и поднять дисконты на долговом рынке, ведь облигации Минфина и так не пользуются особым спросом, при том, что чиновники по чуть-чуть повышают доходность по своим бумагам.

«Для годовых ОВГЗ ставка была увеличена на 30 базисных пункта — с 11,15% до 11,45% годовых. Но даже этого было недостаточно, для привлечения достаточного интереса со стороны инвесторов. Соответственно, есть предпосылки к дальнейшему увеличению доходности. На вторичном рынке ставки на покупку ОВГЗ находятся на отметке 12,0% для годовых гособлигаций. Для ОВГЗ с погашением в 2027 году котировки доходности на покупку составляют 13,9%, а на продажу — 12,8%», — сообщили в инвесткомпании Eavex Capital.

Пока все это сильно не сказывается на курсе гривны, но казначеи допускают его планомерный рост. Завтра, 21 сентября, старт межбанка прогнозируют в рамках 26,68-26,70 грн/$, при этом ожидается новый штурм отметки 26,75 грн/$.

На мировом же рынке растет спрос на американский доллар, в то время как курс евро снижается: с $1,1732/€ до $1,1723/€ после биржевой торговли в рамках $1,1700-1,734/€.

С одной стороны покупки бакса стимулируют негативные ожидания по китайской Evergrande Group. А с другой — ожидания результатов заседания американского Федрезерва 22 сентября, от которого ждут заявления о сокращении эмиссии доллара в рамках поддержки американской экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса.

«Валютный рынок начинает очень загруженную неделю с укреплением доллара по всем направлениям на фоне возобновившихся ожиданий ястребиного итога заседания ФРС в среду на фоне серии более сильных, чем ожидалось, экономических данных, опубликованных на прошлой неделе», — заявили аналитики UniCredit.

Из Европы положительных экономических новостей не поступало, поэтому спрос на евро был небольшим, и его курс просел.

В Украине средний наличный курс евро на продаже рухнул на 15 копеек, а на покупке — 10 копеек:

— до 31,35-31,60 грн/€ — продажа;

— до 31,0-31,20 грн/€ — покупка.

При этом наличные курсы доллара не изменились на продаже и на 5 копеек опустились на выкупе. Средние цены в кассах банков были следующими:

— 26,75-26,90 грн/$ — продажа;

— 26,50-26,65 грн/$ — покупка.

По материалам: Страна.today