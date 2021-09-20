Встречи с Бакановым за спиной партии и лояльность со стороны «Интера»: эксперт нашел объяснение иммунитета для бизнеса Левочкина

На форуме YES Ивана Баканова, главу СБУ Украины, заметили беседующим с олигархом, депутатом «Оппозиционной платформы — За жизнь» Сергеем Левочкиным. Источники сообщают, что разговор был очень теплым и длительным. И это было бы странным: что делать главе СБУ и оппозиционеру вместе? О чем разговаривать? Но у них гораздо больше общего, чем кажется. Не просто ведь так бизнес Левочкина находится в полной безопасности, ему не грозит «национализация» или другие посягательства на его собственность.

Источники из ОП уже давно сообщают, что Левочкин вхож в Офис президента. Непринужденное публичное общение олигарха с главой СБУ на публике красноречиво подтверждает: Левочкин координирует всю свою политику с Банковой, особенно информационную политику принадлежащего ему телеканала «Интер».

К слову, после этого Левочкин был замечен на матче Лиги чемпионов «Динамо — Бенфика» в компании и других представителей власти, где он комфортно разместился в VIP-ложе с олигархом Игорем Коломойским, руководителем «Слуги народа» Давидом Арахамией, министрами Алексеем Чернышовым и Олегом Немчиновым, вице-премьером Олегом Урским и некоторыми другими депутатами «Слуги народа».

Чтобы в такой компании чувствовать себя комфортно, нужно быть там своим. На публику Офис президента может говорить что угодно, но разве может быть «Интер» по-настоящему в опасности, Левочкин чётко следует тем приказам, которые он получает от власти? Вспомнить только, как Зеленский с женой купались в теплой ванне интервью «Интеру» накануне 30-летия независимости Украины, нахваливая министров и достижения в строительстве дорог и всеобщей вакцинации от коронавируса. Не говоря уже о том, что критики в сторону президента и его команды на телеканале едва ли найдется, а вот горячей поддержки «великолепных» идей власти — предостаточно.

Какие-либо действия команды президента в отношении Левочкина, такие как Проверки Нацсовета по телевиденью и радиовещанию в отношении телеканала «Интер» из-за показа фильмов с «запрещенными» актерами — это просто замыливание глаз, настолько явное, что в него не поверит даже ребенок. Им выпишут штраф, погрозят пальцем и на этом вся история кончится. Но совсем без этой показухи Офис президента обойтись не может на фоне массового закрытия в других СМИ.

Бизнес Левочкина в безопасности под прикрытием Банковой. Никто не собирается «национализировать» его облэнерго, об этом даже речи не идёт. Власть борется только с теми, кто им неудобен, бороться с Левочкиным необходимости нет — он и без того послушно выполняет любую команду, на публику играя роль оппозиционера.