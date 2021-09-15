Карантин по новым правилам: ответы на главные вопросы

С 20 сентября карантин в Украине начнет работать по новым правилам. При введении «желтой» зоны в стране начнут действовать новые ограничения, избежать их смогут вакцинированные граждане. Подробнее о правилах нового карантина — далее в материале.

Когда начнут действовать ограничения?

Постановление Кабмина вступает в силу через семь дней после публикации — 20 сентября. Однако, ограничения начнут распространяться при введении «желтой», «оранжевой» или «красной» зоны. На данный момент вся Украина находится в «зеленой» зоне без существенных ограничений.

«Желтая» зона может быть введена в ближайшее время решение госкомиссии ТЭБ и ЧС.

Как доказать наличие вакцинации?

В Украине, согласно решению Кабмина, будут действовать два типа внутренних сертификатов, которые и будут служить доказательством вакцинации. Так, после первой дозы украинцы будут получать так называемый «желтый» COVID-сертификат (срок действия 120 дней), а после полного курса вакцинации будут выдавать «зеленый» паспорт (срок действия 365 дней). Цветными сертификаты будут только в электронном виде.

Пустят ли в кафе и кино без прививки?

В «желтой» зоне ограничение работы кафе и ресторанов не предусмотрены. Однако, есть ограничение для кино и театров (заполненность лишь на 50%), а в спортзалах и бассейнах вводятся ограничение — один человек на 10 кв. метров. Есть ограничения и для массовых мероприятий — один человек на 4 кв. метра.

Так, при условии, что 80% сотрудников вакцинированы (имеют «желтый COVID-сертификат) ограничения можно не соблюдать. А владелец бизнеса сам решает, пускать только вакцинированных или соблюдать ограничения.

В «красной» зоне запрещается работа кафе и ресторанов, ТРЦ, кино, театров, школ, бассейнов, фитнес-центров. Разрешена работа банков, АЗС, ветклиник, аптек и продуктовых магазинов.

Все эти ограничения могут не распространяться на сотрудников и посетителей при наличии у всех «зеленого» COVID-сертификата.

Какие условия для работы школ и нужна ли вакцинация детям?

В «желтой» зоне школы смогут работать, если у 80% педагогов будут «желтые» сертификаты. В красной зоне «зеленые» паспорта должны быть у всех.

Детям для посещения школ вакцинация не нужна. В Украине проводится вакцинация начиная с 18 лет, есть случаи, когда рекомендую сделать прививку и лицам младше, но это лишь для отдельных групп.

Пустят ли в транспорт без прививки?

«Желтая» зона не предусматривает введения ограничений для работы транспорта. Кроме того, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ограничивать работу транспорта не планируют и в «красной» зоне. При этом, премьер добавил, что водители должны быть вакцинированы, а у пассажиров вакцинацию проверять не будут.

По материалам «РБК-Украина»