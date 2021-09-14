Как гаджеты влияют на отношения родителей с детьми

Исследуя негативное влияние гаджетов на отношения между родителями и детьми, иностранные ученые пришли к неожиданному выводу: взрослых должно меньше беспокоить, сколько времени дети проводят со смартфонами и компьютерами, и больше, сколько времени они сами тратят на электронные устройства.

Несмотря на современное увеличение количества женщин, которые работают, исследования показывают, что сегодня они, как ни странно, проводят с детьми больше времени, чем, например, матери в ХХ веке. Однако качество взаимодействия между родителями и детьми ухудшается, становится искусственным, так как все чаще, находясь рядом с детьми, играя и общаясь с ними, взрослые не выпускают из рук гаджеты, скролят ленту, переписываются, просматривают видео и так далее.

Конечно, признание недооцененной проблемы использования гаджетов родителями не уменьшает прямых рисков, которые несут экраны детям. Слишком много «экранного» времени наносит вред мозгу ребенка. К слову, в XXI веке средний возраст, когда дети начинают регулярно сидеть перед экраном, с 1970 года снизился с 4 лет до всего лишь 4 месяцев.

Однако, несмотря на все разговоры о времени, которое современные дети тратят на смартфоны, на удивление, мало внимания уделяется использованию смартфонов самими родителями. По словам эксперта по технологиям, Линды Стоун, сейчас родители страдают от «длительного частичного внимания», что вредит детям. Следовательно, новый стиль родительского взаимодействия может привести к прерыванию древней системы общения, отличительной чертой которого является чуткость, как главная предпосылка развития человека.

По словам другого исследователя, Хирш-Пасека, профессора Темпльского университета и старшего научного сотрудника Брукингского института, ключом к сильным языковым навыкам ребенка, предвестникам хорошей успеваемости в школе, является его беседы с взрослыми.

Зависимость развития этих навыков от связи с родителями была доказана учеными благодаря следующему эксперименту. Выбранные для исследования девятимесячные дети, с которыми взрослые общались несколько часов на мандаринском диалекте китайского языка, могли выделять определенные фонетические языковые элементы, тогда как дети из другой группы, которые слышали точно такие же предложения, но на видеозаписи, не смогли выделить их. Итак, привычка взрослых прерывать эмоциональную беседу с ребенком ради смартфона действительно является проблемой.

Дополнительное интересное наблюдение по этому вопросу сделал один экономист, который отследил увеличение количества детских травм с ростом популярности смартфонов. AT&T, американская телекоммуникационная компания, предлагала услуги на базе смартфонов, в разное время в разных местах, создавая таким образом интересный природный эксперимент. Результаты оказались неутешительными: чем больше было количество услуг, которые предлагались на базе смартфона, тем больше, охватывая район за районом, становилось количество обращений за неотложной помощью детям.

В начале 2010-х годов исследователи в Бостоне незаметно наблюдали за 55 родителями, которые ели со своими детьми в заведениях быстрого питания. Сорок взрослых отвлекались на телефоны в разной степени, некоторые почти полностью игнорировали детей ради гаджетов. В дальнейшем исследовании 225 матерей и их дети примерно шестилетнего возраста находились в привычной для них обстановке. Взаимодействие во время приема пищи записывали на видео. В течение наблюдения четверть матерей спонтанно использовала свои телефоны, чем значительно сократила вербальное и невербальное взаимодействие с ребенком.

Еще один тщательно спроектированный эксперимент проводился в районе Филадельфии учеными из Тампльського университета. Они изучали, как использование мобильного телефона родителями влияет на изучение языка детьми. В комнате разместили 38 матерей и их двухлетних детей. Мамам сказали, что они должны научить детей двум новым словам и выдали телефоны, чтобы исследователи могли связаться с ними из соседней комнаты. Когда обучение прерывалось звонком, дети не могли выучить этих слов, но когда мамам не звонили, дети новые слова усваивали. Парадоксально, но в эпилоге к этому эксперименту указано, что ученым пришлось исключить из исследования семерых матерей, потому что они не отвечали на телефон, а значит «не соблюдали протокол». Эти мамы — настоящие молодцы!

Стоит признать, что такое отсутствие внимания родителей, если это происходит время от времени, не является катастрофическим и даже может формировать способность противостоять трудностям, но хроническое отстранение — это совсем другая история. Использование смартфонов нередко имеет все признаки зависимости: взрослые раздражаются, если их отвлекать во время использовании гаджета, они не только пропускают эмоциональные сигналы, но и неправильно их интерпретируют. Родители, которых отвлекли, могут рассердиться быстрее тех родителей, которые погружены в общение с ребенком, потому что им может показаться, что ребенок манипулирует, в то время как на самом деле он просто хочет внимания.

Кратковременная, сознательная сепарация, конечно, не вредит, а даже является здоровой, особенно когда дети становятся взрослыми. Но такая сепарация отличается от невнимательности, возникающей, когда родители якобы находятся с ребенком, но общаются, не включаясь в диалог, из-за чего ребенок чувствует себя менее важным, чем электронное письмо или пост в Facebook.

Похоже, сегодня мы имеем самую худшую модель воспитания, которую только можно себе представить: мы всегда присутствуют физически, чем блокируем детскую самостоятельность, однако эмоционально присутствуем лишь время от времени.

Решить эту проблему нелегко, однако приятной новостью является то, что маленькие дети «запрограммированы» взять от взрослых все, в чем нуждаются. Ребенок способен многое сделать для того, чтобы получить внимание отстраненного от него взрослого. Так, например, каждый родитель когда-то впервые столкнулся с парой требовательных детских рук, пытающихся отвлечь его внимание от экрана.

Стоит понять, если мы, родители, не изменим своего поведения, дети будут пытаться изменить его вместо нас, и потому, когда сегодняшние малыши пойдут в школу, нас будет ждать гораздо больше истерик. К тому же, в конце концов, дети могут просто сдаться.

Нам следует приложить усилия для того, чтобы избавиться от привычки сидеть в смартфоне, когда мы общаемся с детьми, особенно если в использовании гаджета пока нет острой необходимости. Осознавая все негативное влияние такого поведения, мы должны попытаться изменить его для того, чтобы наша качественная эмоциональная связь с детьми способствовала их дальнейшему умственному и психическому развитию.

По материалам МЦБ и The Atlantic