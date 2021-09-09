Почему не действует «Дия»

На волне борьбы с бюрократизацией, которую президент Владимир Зеленский объявил еще во времена предвыборной кампании, в Украине появилось во многом уникальное приложение «Дия».

На сегодняшний день в нем зарегистрировано уже более 6 млн украинцев. С его помощью можно хранить свои документы, ковид-сертификаты, а с недавних пор также сменить место регистрации, подать заявление в ЗАГС, узнать, какие данные о вас хранятся в государственных реестрах, насколько они полные и кто ими пользовался.

Кроме того, ряд услуг в «Дии» призваны облегчить жизнь предпринимателям.

Однако, на пути украинцев к цифровому прогрессу возникает масса трудностей: водителям выписывают штраф из-за того, что приложение не открылось, многие не могут занести в приложение необходимые данные, а кого-то оно отказывается идентифицировать... из-за отсутствия бороды.

«Вести» разбирались, с какими препятствиями сталкиваются украинцы в «Дии».

Выписали штраф за отсутствие прав

Необычная история произошла прошлой осенью в Кривом Роге. Среди ночи на одной из улиц патрульные полицейские остановили автомобиль BMW 520. В ответ на требование предъявить водительское удостоверение тот заявил, что оно у него в электронном виде. Когда же быстро открыть программу не удалось из-за проблем с интернетом, полицейские, решив, что их водят за нос, выписали штраф 425 грн за управление транспортным средством без водительских прав.

После того, как водительское удостоверение, наконец, отобразилось на экране смартфона, инспектор сказал, что уже поздно.

В конечном итоге водитель подал в суд и на днях постановление о штрафе было отменено, однако на это потребовалось потратить время и силы, которые никто не компенсировал.

Впрочем, это, пожалуй, единственный подобный случай, учитывая, что в соответствии с постановлением Кабмина № 956 от 23 октября 2019 года, электронные водительские документы были приравнены к пластиковым.

Старые фото — новые проблемы

Бывают и более интересные ситуации, связанные с электронным документооборотом в «Дии». Как рассказывает херсончанин Юрий Кирдан, сама идея прекрасная, но все портят «глюки». Например, у него не работала цифровая подпись, а метод верификации человека по фото из паспорта, по его мнению, неправильный.

«Я загранпаспорт получил в 2015 году, сейчас я уже не выгляжу так, как тогда на фото. А потому приложение нормально не работает — и через BankID, и через „Дию“-подпись. Когда пытался сгенерить ковидный сертификат, часами вертел шеей, как просило приложение, но ничего не получилось. Теперь главное, чтобы не пришлось идти к врачу шею лечить», — иронизирует Юрий.

Впрочем, на проблемы с шеей при верификации в приложении жалуется не он один. Виктор Сищевой говорит, что мучается не один день, чтобы сгенерировать сертификат, но все время приложение выдает ошибку. Как считает мужчина, программа его не может распознать, так как на фото в загранпаспорте он с бородой и длинными волосами, а сейчас — без бороды и с короткой стрижкой. «Скоро самолет. Ковид-сертификат загрузить не могу и не успею отрастить бороду и волосы на голове за столь короткий срок», — пожаловался Виктор.

А вот у Александра Подоляко проблема была, наоборот, в небритости. Как только побрился, как на фото в загранпаспорте, — сразу получил доступ в систему.

Также украинцы жалуются на то, что не подтягивается ряд документов — например, свидетельство о браке или же о рождении детей. Более того, некоторые банки не желают следовать прогрессу и требуют бумажную копию документов — в противном случае отказывают в обслуживании.

На технику надейся...

Но главный минус — это отсутствие быстрой связи с сервисным центром. Даже на вопросы журналистов там не ответили.

В остальном же специалисты в сфере IT, которые пользуются приложением, отмечают, что оно очень хорошее. «Мне удобно пользоваться „Дией“, там отображаются все мои документы, ковид-сертификаты и даже штрафы туда приходят. Все под контролем. К сожалению, есть проблемы со связью с разными ведомствами, с их базами. Каждая база данных принадлежит разным структурам, и возникают сложности. Что касается фотоизображения, то контрольные точки на лице в 18 лет, 30 лет и 45 лет одинаковы. Дело не в бороде или ее отсутствии, дело в зрачках, расстоянии между крыльев носа, высоте лба — в общем, взяты за основу криминалистические параметры идентификации личности, главное — принять такое же положение, как на фото», — рассказывает исполнительный директор Лаборатории компьютерной криминалистики CyberLab Сергей Денисенко.

По его словам, в «Дии» сохраняется информация со времени последнего запроса. То есть даже без интернета будут отображаться последние данные. А вот если будет ситуация, когда из-за отсутствия интернета не загрузится нужная страница, тогда могут быть проблемы. «В случае с водительским удостоверением это действительно может вылиться в штраф, поскольку равносильно отсутствию документа. Да, суды уже признают Е-документы, но я все равно пока вожу с собой и пластиковые», — говорит Денисенко.

Сами разработчики приложения признают, что проблемы есть, особенно, когда генерируется ковид-сертификат. Но уверяют, что недочеты постараются исправить в ближайшее время.

Как получить ковид-сертификат в «Дии»

Самое популярное действие, которое производят украинцы в «Дии», — это получение ковид-сертификата. Однако многие пользователи столкнулись с тем, что не могут увидеть свои сертификаты.

Что делать?

Для получения Covid-сертификата необходимы следующие шаги:

— Обновить приложение «Дия» до последней версии в App Store (до версии 3.0.12) или в Play Market (до версии 3.0.10). На некоторых устройствах обновление происходит автоматически, на некоторых же сделать это необходимо вручную, найдя приложение в App Store или в Play Market и нажав на кнопку «обновить». Также можно полностью удалить «Дию» с устройства и установить ее заново. Таким образом, на телефоне сразу же появится самая последняя версия приложения;

— Зарегистрироваться через BankID ПриватБанка и Monobank или авторизоваться в приложении «Дия» (ввести свой пароль, если пользователь уже зарегистрирован).

— На стартовой странице приложения (там, где отображаются паспорта, водительские удостоверения и т. д.) нажать на кнопку «Услуги». В открывшемся подменю выбрать «Covid-сертификаты». Внизу окна нажать «Получить сертификат» и поставить галочку возле текста «Я ознакомился с содержанием заявления и даю согласие на передачу данных о себе» и нажать «Подписать».

— В открывшемся окне нажать на PhotoID, разрешив приложению доступ к камере, и пройти фотоидентификацию личности. Для этого необходимо разместить камеру так, чтобы голова оказалась в центре экрана, после чего приложение попросит сделать несколько несложных движений, таких как «наклонить голову влево», «повернуть голову вправо» или «посмотреть в камеру». Для успешного прохождения процедуры необходимо, чтобы у пользователя был хороший фон (желательно — однородный) и нормальное освещение.

Если фотоидентификация пройдет успешно (а проблемы, как правило, возникают на этой стадии), то все готово! Если данные о пользователе есть в реестре, то через несколько минут они окажутся в разделе «Документы» (на стартовой странице приложения).

По материалам: «Вести»