Очередной «Слуга Народа» Александр Трухин устроил ДТП. Возможно, он был пьян

В Украинской ассоциации футбола сообщили, что 23 августа в 15:45 в Дарницком районе Киева произошло ДТП, в котором пострадал автомобиль Ford, в котором находились председатель Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, его помощник Роман Лишень и водитель. Автомобиль стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. И в этот момент в него врезался другой автомобиль, сообщает ОРД (на данный момент статья удалена с сайта).

Водителем другого автомобиля оказался народный депутат от «Слуги народа» Александр Трухин.

Трухин был за рулем Audi и не выдержал необходимую дистанцию и необходимую скорость движения, в результате чего столкнулся с автомобилями марки Ford и Daewoo. Очевидцы сообщили, что Трухин вёл себя неадекватно и возможно был под действием алкоголя.

В УАФ отметили, что в результате ДТП Лучано Лучи, Роман Лишень и водитель получили травмы различной степени тяжести.

"Лучано Лучи и Роман Лишень находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они на время потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни нет.

В ряде СМИ и телеграмм каналов появилась эта информация, но потом была удалена. Вероятно Трухин начал зачищать негатив.

Напомним, раньше фигурантами ДТП под алкоголем или наркотиками ставали депутаты от Слуг Народа Игорь Васильковский — https://t.me/PriSluga/241, Александр Юрченко — https://t.me/PriSluga/278, Евгений Брагар — https://t.me/PriSluga/262.