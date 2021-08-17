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Дайджест > Как Юрий Голик превратил «Виелике будівництво» в «Велике крадівництво»

Как Юрий Голик превратил «Виелике будівництво» в «Велике крадівництво»

Автор: Олег Самсон, «Антикор»
17.08.21 17:19
175
Как Юрий Голик превратил «Виелике будівництво» в «Велике крадівництво»

Как известно, в рамках «Большого строительства» в Украине восстанавливают не только дороги. Что касается Днепропетровщины, то цены на материалы и работы для строительства практически всех объектов местной инфраструктуры за последние 4 года были завышены в 1,5-2 раза.

На все требования депутатов в профильных департаментов ОГА предоставить тендерную документацию и сметы приходит стандартная отписка ( «спущена» туда сверху Юрием Голиком), что эта информация относится к коммерческой тайне частных предприятий. Кроме того, на основании общедоступной информации в Prozorro есть все основания считать, что тендеры во времена Резниченко-Голика «выписывались» под конкретные фирмы. «Именно поэтому мы приняли решение создать комиссию с привлечением внешнего аудита для расследования деятельности „молодой команды“ Валентина Резниченко и Юрия Юрьевича Голика », — комментирует депутат фракции «Батькивщина» в Днепропетровском областном совете Владимир Хоришко.

В заявлении фракции также говорится о том, что, во времена Резниченко-Голика Днепропетровская ОГА платила нерыночные цены за товары и услуги некоторых подрядчиков, о чем ранее писали и журналисты. Так, издание «Наші гроші» выяснило, что Днепропетровская ОГА приобрела асфальт для ремонта дороги в Кривом Роге по цене в полтора раза выше, чем в других регионах Украины. По данным системы Prozorro для ремонта дороги от микрорайона Солнечный до улицы Спасской в Кривом Роге Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА закупил асфальтобетон типа «Б» марок 1-2 за 3420 грн/т. Несколько ранее аналогичное покрытие для строительства участка в Донецкой области местная ОГА закупила за 2248 грн/т. Точно такой же асфальтобетон обошелся в 2333 грн/т для Службы автодорог в Полтавской области. Во всех случаях речь идет о примерно одинаковых объемах закупок. В проект повестки дня сессии Днепропетровского областного совета предложили включить соответствующий проект решения.

В день увольнения главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко остаток средств областного бюджета составил мизерные 13,4 млн грн. Кредиторская задолженность по защищенным статьям −37,6 млн грн. К концу года ожидается «бюджетная дыра» 239,5 млн грн. Из 30 млрд, вложенных в инфраструктурные проекты, и свыше 100 млрд грн доходов подрядчиков, львиную долю освоили структуры, близкие к губернатору и его советнику. Не обошлось и без лиц, находящихся в розыске Интерпола...

Теперь уже экс-руководитель ДОГА Валентин Резниченко никак не прокомментировал свою отставку. За него, как обычно, говорил и писал в Facebook Юрий Голик — бывший внештатный советник, известный коррупционер и казнокрад. В первый день отставки шефа он объявил флешмоб — «200 объектов, построенных нами».

Губернатор Резниченко, действительно, много строил (потому что это выгодно). Капиталовложения, по словам того же Голика, достигли 30 млрд грн. — абсолютный рекорд за все годы независимости Украины.

При этом наблюдалась явная нескладуха в остальных цифрах. Так, Голик в своем выступлении перед слушателями в Украинском Институте Будущего утверждал, что бюджет развития Днепропетровской области за 4 года вырос с 622 млн грн до 8,4 млрд грн — т.е. почти в 20 раз. Губернатор опровергал своего советника: по его словам, доходная часть бюджета области на 2019 год — 18,4 млрд грн, а на развитие запланировано всего 3,5 млрд грн. 25 июня Юрий Голик заявляет, что «16 тыс предпринимателей из Днепропетровской области работают в системе ProZorro; за 4 года они заработали, более 130 млрд грн.

Спустя неделю, пишет на Facebook: за 4 года более 15 тысяч предпринимателей из Днепропетровской области заработали с помощью ProZorro 120 млрд грн. А где еще тысяча предпринимателей и 10 млрд грн? Усушка-утруска?

В следующих материалах мы расскажем как Юрий Голик попал в розыск Интерпола, как он «моет» деньги на #великебудівництво и другие не менее скандальные факты из жизни тёмного лорда ОП.

Тэги: тендер, Днепр, Днепропетровская область, Юрий Голик, Большое строительство

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