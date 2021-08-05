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Дайджест > Как аферист Роман Гольдман стал «кардиологом» и «известным медиком»

Как аферист Роман Гольдман стал «кардиологом» и «известным медиком»

Автор: Власти.инфо
05.08.21 16:05
276
Как аферист Роман Гольдман стал «кардиологом» и «известным медиком»

Скандал с подпольной вакцинацией от коронавируса, которую устроили «Слуги народа» для себя в начале января, уже постепенно забылся — слишком уж бурное время у нас, чтобы помнить события столь долго.

Потому напомним, о чем речь — в самом начале января в прессе появилась информация, что в клинике «Медиленд» избранных представителей власти колют вакциной Pfizer, которую можно купить по цене то ли 2 500, то ли 3000 евро. Это при том, что для рядовых граждан не хватало даже китайской бодяги, которую с огромным трудом где-то нашло правительство Украины.

В нормальной стране организаторы схемы уже давно бы рассказывали о ней из клеток в суде, а те парламентарии и министры, которые позволили себе вакцинироваться таким образом, уже давно ушли бы в отставку. Президент картинно возмутился ситуацией и поручил СБУ расследовать факт подпольной вакцинации. Но, поскольку в результате расследования следователи СБУ бы неизбежно вышли в том числе и на свое руководство, следствие тихо умерло.

Достоянием общественности стали лишь несколько фамилий хитросделланных «слуг» и того человека, который и достал вакцину в Израиле и контрабандно привез ее в Украину. Это некий Роман Гольдман, широко известный в нашей стране в качестве выдающегося израильского врача, эксперта по медицине, специалиста по организации лечения в Израиле для иностранных граждан, руководителя Первого медицинского центра Тель-Авива и представителя государственной больницы Израиля Ихилов (Сураски).

По крайней мере, так можно понять из его профилей в соцсетях и многочисленных интервью и материалов о Гольдмане в СМИ.

О том, что все это — чистой воды вранье, писали неоднократно. Из всех вышеперечисленных титулов соответствует хоть немного истине только то, что Гольдман через свой медицинский центр отправляет в качестве посредника на лечение украинских граждан. Среди которых (по крайней мере — он так утверждает) Садовой, Кличко, Олесь Довгий, артисты из «Квартала» и так далее. В общем, все те, кто числит себя «элитой».

Но об этом тоже писали очень много. И о том, что Гольдман продолжает летать на своем частном самолете из Израиля в Украину и обратно, перевозя попутно пациентов на лечение в государственные клиники Израиля. Это все уже писали.

Куда интереснее вопрос — а откуда, собственно, взялся Роман Гольдман и почему он вдруг получил известность в качестве медицинского светила, хотя не имеет никакого медицинского образования и является простым паразитом, зарабатывающих деньги на отчаявшихся вылечиться людях?

Вот тут мы натыкаемся на трудности — Интернет тщательно зачищен, а ведь именно Сеть сейчас является тем источником, из которого черпается информация. Отматывая события вспять, удается добраться по следам Гольдмана до 2016 года, когда он возник в Украине. А дальше — почти ничего. Странное впечатление — пустота и вдруг из нее возникает выдающийся медицинский специалист, который к тому же организовывает международное сотрудничество между Украиной и Израилем, Роман Гольдман. Как Вселенная — всеобщая пустота, взрыв и вдруг из ничего — целые звездные системы. Кстати, после 2016-го тоже много чего зачищено, особенно явно эти попытки видны после скандала с подпольной вакцинацией. Старательно чистились упоминания о политиках, вколовших себе «левый» Pfizer, пути его доставки в Украину, невозможно найти упоминания о том, где Гольдман достал вакцину в Израиле (она там была отнюдь не в открытом доступе), по чьему депутатскому паспорту пронесли ее через украинскую границу в обход таможни и т.д. и т.п. Но все вычистить не удалось, информация все равно доступна.

Вернемся все же к вопросу — откуда вынырнул Роман Гольдман? Информацию о его жизни в Израиле и периодом между Израилем и Украиной — а он не сразу появился в Киеве — пришлось добывать по крупицам, просеивая сотни ссылок на материалы, где упоминается фамилия Гольдман.

Первое, на что все забывают обратить внимания, концентрируясь на фигуре Романа Гольдмана, это то, что его давно и плотно сопровождает некий Григорий Фридман, находящийся как бы в тени своего «великого» земляка:

Имя Фридмана связывается с Первым медицинским центром, причем иногда — в позитивном, а иногда — в негативном контексте:

Как можно увидеть — первые упоминания об их совместной деятельности относятся к 2014 году. В данном случае не важно, кто прав, а кто нет в оценке Гольдмана и Фридмана, а то, что, как минимум в 2014 году Гольдман уже вовсю занимался посредническими услугами между больницами Израиля и пациентами из России и Украины.

Следующая крупица информации — из сайта отзывов webanetlabs.net. На нем Гольдмана называют аферистом и обманщиком, но важно не это. А то, что Роман Гольдман получил аккредитацию в Мордовском медицинском институте в РФ:

Последнее событие, судя по дате отзыва — 5 мая 2016 года — произошло никак не позже весны 2016-го. Факт получения аккредитации подтверждается отзывом на этот комментарий. Важно, что представитель Мордовского института называет Гольдмана, пусть и не прямо, но медиком:

Известно также, что Гольдман в том же 2016 году проводил совместные мероприятия с другой больницей в России — клиникой доктора Ройтберга. И тут уже прямо выступает в качестве директора центра по приему иностранных пациентов центра имени Сураски «Ихилов» в Телль-Авиве. Информация подана так, что можно понять — Гольдман, кроме этого, еще и уважаемый доктор-онколог. Ни первое, ни второе, как уже говорилось, не соответствует истине.

К государственной клинике «Ихилов» центр Гольдмана имеет лишь то отношение, что снимает два кабинета в админздании больницы:

И поставляет туда пациентов. Откуда взялось убеждение, что Роман Гольдман врач — тоже непонятно. Вернее — понятно: до некоторого времени он любил позировать в халате и со стетоскопом, заодно рассуждая о тех или иных болезнях. Правда, у внимательного читателя возникал вопрос — в какой отрасли медицины специалист Гольдман, ибо последний чаще всего рассуждал на темы онко и кардиозаболеваний. А в последние два года переключился на коронавирус. После того, как в Сети все чаще стали мелькать сообщения о том, что Гольдман не имеет даже диплома медбрата, ему пришлось сквозь зубы признаться, что врачом он не является. Но это случилось лишь в 2021 году, когда он вляпался в скандал с подпольными прививками «слугам».

Хотя что-то случилось ранее, в России. И, судя по всему, в 2016 году — именно тогда Гольдману срочно пришлось искать новую среду, то есть, страну, обитания. Поначалу он попытался осесть в Беларуси, используя тот же сценарий, что и в России — начал выдавать себя за светило в медицине:

Правда, начал осторожно — в качестве директора по приему иностранных пациентов и просто «медицинского эксперта». Как правильно говорят умные люди — «не умеешь что-то делать — иди в эксперты». Эксперт работает языком и что-то проверить в его деятельности — задача бессмысленная.

Но в Беларуси что-то пошло не так. Видимо, жестко руководимая «Бацькой» и теснейшим образом связанная с соседней РФ страна, а в нашем случае — медицинская отрасль, получила какой-то сигнал от соседей. И Роману Гольдману пришлось срочно перебазироваться в Украину. Которая тогда уже потихоньку шла в разнос, насмотревшись сериала в исполнении «Квартала 95».

Именно с воцарением последнего на властном Олимпе нашей страны и расцвел Гольдман — купил себе суперджет для регулярных полетов в Тель-Авив, дружит с главой парламентского комитета по медицине Михаилом Радуцким (фракция, как вы понимаете сами, «Слуга народа»), который является к тому же основателем клиники «Борис». Правда последний после скандала с тайной вакцинацией открестился от знакомства с Гольдманом, на что последний выставил следующее фото:

А пока страной правил «барыга» Порошенко, Гольдман осваивал на наших просторах привычное амплуа «эксперта» и директора центра по приему иностранных пациентов и особо не высовывался. Но со сменой власти резко пошел в рост. Многих мучает секрет такого скачка, а ответ нашелся все на тех же недочищенных российских сайтах:

Секрет успеха, как оказалось, прост. Да, именно знакомство с артистами «Квартала 95», неоднократно веселившими в свое время израильскую публику, а теперь ставшими властью в Украине. А главный клоун стал президентом. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

Вот именно с 2019 года и начинается расцвет бизнеса Романа Гольдмана в Украине. Появляются политические связи на самом высшем уровне (клоуны и фотографы внезапно стали парламентариями и министрами), начинается шквал интервью, в которых Гольдман выступает уже не в качестве «эксперта», а в качестве врача и медицинского специалиста:

И все это продолжалось до конца 2020 года, когда 30 декабря Роман Гольдман привез в Украину вакцину для подпольной обработки своих друзей-кварталовцев, ныне — «слуг народа». Когда началась вакцинация, вспыхнул скандал. В такой ситуации от дружбы со светилом медицины, оказавшимся на поверку аферистом, стали открещиваться все. Радуцкий тому яркий пример.

И отвернулись от Гольдмана не потому, что он продавал вакцину, купленную по 30 евро, за 3 000 евро. Это — бизнес, это нормально. И совсем не потому, что у вакцинировавшихся внычку и без очереди «слуг» вдруг заговорила совесть. Наоборот, это в их среде признается геройством и умением жить — а народ, который «слуги» открыто называют лохом и за такового считают, их не заботит. Нет для людей вакцины — пусть ждут. Кто сдохнет — тому судьба такая. Нет, не все это породило проблемы у Гольдмана.

Проблемы у него возникли после того, как хитросделанные «слуги», получившие дозу подпольной вакцины, узнали, что кололи их некондиционным препаратом. Ибо Pfizer сохраняет свои свойства лишь при хранении его при температуре в минус семьдесят градусов. А привез вакцину Гольдман в обычном чемоданчике.

И когда этот факт дошел до «элиты» и она поняла, что Роман Гольдман поимел их так же, как и прочих «лохов», у ловкого афериста и начались проблемы. Внешне пока это не отражается — Гольдман все так же постит в соцсетях фото с депутатами и артистами, но очень похоже, что придется ему сматывать удочки и из Украины, как это произошло не столь давно с Россией и Беларусью. Поживем — увидим.

Р.S. На «закуску» мы приберегли еще один факт из давнего израильского прошлого «медицинского светила» Романа Гольдмана — до того, как заняться дискотечным бизнесом, он торговал пылесосами «Кирби». В этом нет ничего зазорного. Но — пока торговец пылесосами не начинает мнить себя «выдающимся врачом».

Тэги: Виталий Кличко, вакцина, Владимир Зеленский, Слуга народа, коронавирус, Роман Гольдман, Гольдман Роман, квартал-95

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