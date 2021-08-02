Герман Галущенко: «Нищеброды должны заплатить по полной»

Министр энергетики Герман Галущенко не доволен постоянным желанием правительства и Президента Владимира Зеленского сдерживать естественный рост тарифов на электроэнергию, газ и тепло. В кулуарах выездного заседания СНБО в минувшую пятницу он раскритиковал такое решение и сделал ряд эмоциональных заявлений, абсурдности которых позавидовал бы даже автор мема «продай собаку — заплати за газ».

На минувшей неделе Совет нацбезопасности в очередной раз рассматривал вопросы тарифной политики в сфере коммунальных услуг. В частности, говорили о монополии на газораспределительном рынке и о необходимости не допустить роста цифр в платежках для малообеспеченных граждан. Накануне Кабмин в очередной раз перенес повышение тарифов на электроэнергию для населения, продлив действие нынешних 1.68 грн за кВт-ч еще на месяц. Вновь к вопросу повышения тарифов правительство вернется уже после 31 августа. И, вполне вероятно, оставит все как есть — из политических соображений. Ведь на осень оппозиция анонсировала массовые показательные протесты по тарифному вопросу, чтобы максимально «покачать» рейтинг власти. И предоставлять своим оппонентам еще больше аргументов своими же действиями ни на Банковой, ни на Грушевского пока не намерены.

Тем не менее, рост тарифов неизбежен, утверждает глава Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики. Вопрос лишь в том, сколько времени займет повышение и каким образом оно будет оформлено. По разным версиям, в Кабмине готовят несколько сценариев повышения. Например, потребителей будут делить по категориям в зависимости от объемов потребления электроэнергии в месяц — до 100 кВт-ч, от 100 до 300 и так далее. Самыми дорогими будут киловатты свыше 500 кВт-ч в месяц. Самые же малообеспеченные — те, кто потребляет меньше 100 кВт-ч в месяц — останутся на нынешнем тарифе в 1,68 грн. Таких, посчитали в Минэнерго, порядка 40% всех домохозяйств. Как проводились подсчеты — неизвестно, скорее всего, многие из этих потребителей — попросту «теневики», которые не показывают реальных объемов потребления, хоть и получают от поставщиков в 2-3 раза больше электроэнергии.

В Нацкомиссии считают, что ориентиром справедливой цены для населения должна была бы стать стоимость электроэнергии для промышленных потребителей — порядка 2-4 грн. за кВт-ч в зависимости от условий поставки. Именно такие ставки комиссия установила сразу на следующий день после «тарифного СНБО», что приведет к подорожанию стоимости электроэнергии для бизнеса в полтора-два раза.

Более того, если исходить из мировых принципов ценообразования, то население — как розничный покупатель — должно платить еще больше, чем «оптовики», то есть промышленность. Короче говоря, «по справедливости» цены для граждан на свет должны минимум удвоиться уже сегодня. Добавим сюда неизбежное повышение цен на газ, которое в конце концов приведет к росту стоимости тепла, горячей воды, а дальше — и всех товаров в магазинах, в цену которых заложены коммунальные услуги. А также снижение социальных норм потребления коммунальных услуг, на основании которых принимается решение о назначении субсидий. И получим «горючую смесь», которой не пожелаешь врагу.

Но оказалось, что в правительстве есть человек, которому очень не хочется откладывать сложные решения, и который готов хоть завтра повышать тарифы для бытовых потребителей, чтобы как можно быстрее максимизировать заработки своих «покровителей». Это министр энергетики Герман Галущенко. Как член СНБО он принимал непосредственное участие в подготовке решения относительно тарифов, но свое раздражение «поблажкам» для малообеспеченного населения едва сдерживал. В кулуарах заседания он рассказал коллегам о том, что думает по поводу «тарифного» вопроса — один из участников разговора пересказал его журналистам.

«Нищеброды должны заплатить по полной. Сколько можно строить здесь социализм? Не можешь платить — не то что собаку, квартиру давай продавай. Нечего в „трёшке“ жить на одну пенсию. Нужно съезжать», — эмоционально заявил собеседникам Галущенко. Его можно понять: Галущенко «делегировали» в Минэнерго от Рината Ахметова не просто протирать штаны, а лоббировать в той или иной степени постоянный рост тарифов на все энергоносители, к которым имеет отношение ДТЭК. Конечно, прямо в лицо премьеру или президенту министр сказать такого не может, но его крайне раздражает расшаркивание перед «простыми людьми». Именно поэтому, как только появится возможность, Герман Валерьевич тут же «сольет» любое решение Кабмина о перспективном росте тарифов оппозиции и вообще самоустранится от демонстрации своей «заботы» о гражданах. Кроме того, по некоторым данным, он также дает эффективные частные консультации органам местного самоуправления о том, как «правильно, но безболезненно для репутации» повышать те тарифы, за которые отвечают власти на местах. Юристы от Минэнерго подсказывают, как оформить документы, чтобы всю политическую вину можно было свалить на правительство. Такую поддержку очень ценят, например, в Ассоциации городов Украины.

Также действия Минэнерго неожиданно поддерживают и в организациях риелторов. Дело в том, что в связи со снятием моратория на выселение из квартир за коммунальные долги, а также внедрением системы автоматического списания таких долгов с банковских счетов, существенно выросло количество предложений неплохого жилья по бросовым ценам. Его, как правило, у малообеспеченных семей скупают специализированные риелторские агентства, многие из которых за последний год в принципе переориентировались только на этот профиль. И дальнейшее повышение тарифов только добавит им доходы и потенциальных «клиентов».

Недавно СМИ уже сообщили о скором увольнении Галущенко со своей должности ввиду уголовно наказуемых махинаций в экономической и финансовой сфере. Теперь же к перечню причин попрощаться с министром очевидно добавляется и фактор репутационных рисков для всей властной верхушки. И он, по всей видимости, станет превалирующим перед финальным кадровым решением.