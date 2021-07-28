Блокировка перевода денег банками: что это значит и что важно знать

В Украине постепенно ужесточают контроль за финансовыми операциями. Банки будут обязаны знать, откуда их клиенты берут деньги и блокировать все сомнительные операции. Контроль ужесточился и за границей, поэтому обменять доллары в некоторых случаях стало тоже сложнее.

О том, как изменились правила, и что стоит о них знать украинцам, — далее в материал.

Как должны проходить проверки?

В Украине действует новая редакция закона о финансовом мониторинге, кроме того, свои разъяснения в виде инструкций банкам разослал и НБУ (регулятор, который создает правила на рынке и следит за их выполнением). Но здесь стоит учитывать, что банки могут проверять своих клиентов жестче, чем рекомендует Нацбанк. Согласно инструкциям, особое внимание нужно уделять:

— операциям с наличкой;

— операциям на нетипичные для клиента суммы или на сумму от 400 тыс. грн;

— переводы, которые совершают с участием PEP (публичные лица: чиновники, депутаты всех уровней);

— операции физлиц-предпринимателей («ФОПов») и юридических лиц, которые открылись менее трех месяцев назад.

Если переводы клиента обычные и понятные, финансовые учреждения не будут их останавливать и блокировать, рассказывает исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова. По ее словам, банк без предупреждения может остановить операцию, если ее сумма превышает то финансовое положение, о котором заявил сам клиент, оформляя свою карту. Но только на два рабочих дня.

В таком случае финансовое учреждение обращается к клиенту и просит предоставить документы, которые подтверждают, что сумма, которую они переводят или получают — легальная, с нее уплачены налоги, она получена в рамках оплаты каких-либо услуг.

Как на самом деле проходят проверки?

Волна жалоб на необоснованную блокировку счетов не утихает уже второй год. Автоматический финансовый мониторинг для банка — дорогие и сложные процессы, которые периодически дают сбои. К примеру, экономист Алексей Дорошенко рассказал OBOZREVATEL, что у его брата Монобанк заблокировал перевод на 150 грн. Операцию разрешили провести только после того, как показали декларацию о доходах.

Блокируют даже депозиты (а иногда и сроком до 120 дней). Например, подобный случай недавно произошел в ПриватБанке. Кроме того, участились случаи, когда банки вовсе отказываются принимать деньги на счет: пока не будет подтверждения, что они законно заработаны. А если это накопления из-под матраса, сделать это будет крайне сложно.

«На любую транзакцию у вас должен быть ответ: почему она происходит. Когда вы открываете счет в банке, вас попросят заполнить анкету, в частности, обозначить, зачем он вам нужен, какой объем операций будет по нему проходить, ваше финансовое состояние», — поясняет советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий.

Проблемы распространились и на обмен долларов

Финансовый мониторинг активно развивается во всем мире. Чтобы обменять проблемный доллар (на котором есть пятна, проколы и т.д), украинский банк должен отправить купюры в свой банк-корреспондент за границу. И уже там, прежде чем принимать деньги, могут поинтересоваться происхождением, добавляет Невмержицкий.

«Многие центробанки мира ужесточили проверку банкнот: не ворованные ли они, не задействованы в каких-то незаконных операциях. Тут же возникает вопрос финансового мониторинга. Откуда взялась эта валюта? Не от торговли ли оружием, наркотиками и так далее», — говорит эксперт.

Есть и критерии, при которых банк должен взять купюру и отправить ее в свой банк-корреспондент за границу для обмена. Такая услуга стоит от 10 до 30% номинала. Максимальный срок такой операции составляет 24 месяца. То есть обменять доллар могут и через два года. Речь идет о:

— долларах, которые разорваны на куски и склеенные;

— те, которые не сохранили некоторых признаков платежности (есть изменения в портрете, нет защитной ленты, имеются надписи, мешающие определению признаков платежности банкнот и т.д.);

— с измененным первоначальным цветом обожженные или прожженные;

— залитые полностью или в значительной степени краской, чернилами, жиром и тому подобное;

— банкноты, которые изъяты иностранным государством из обращения после даты, объявленной центральным банком.

Если же есть сомнения, настоящий ли это доллар, банк обязан отправить валюту на бесплатную экспертизу в НБУ. Тут стоит отметить, что Нацбанк доллары не меняет (только гривни).

Несколько важных советов

— Можно ли несколько раз анонимно переводить по 5 тыс. грн?

В НБУ говорят, что можно. Хотя в целом операции с наличкой еще и анонимные (а анонимно можно перевести сумму только до 5 тыс.) вызывают особые подозрения. Но если ваш родственник переведет вам такую сумму, проблем возникнуть не должно.

— Что делать, если у меня есть сбережения, которые накопил с зарплаты в конверте?

С 1 сентября в Украине запускают налоговую амнистию. Если вы накопили доллары под матрасам и решили их потратить (купить недвижимость или автомобиль), придется относить деньги на специальный счет в банке, уплачивать 5% налога и уже легально ими распоряжаться. Иначе уже через несколько лет, с ужесточением финансового мониторинга, сделать крупную покупку не удастся.

Также стоит учитывать, что в Раде приняли закон, в переходных положениях которого обязали Кабмин в ближайшее время разработать правила непрямой оценки благосостояния украинцев. И если окажется, что уровень жизни, недвижимость и автомобили не соответствуют официальному заработку, у налоговой могут возникнуть вопросы.

В целом украинцы, которые платят налоги со своих доходов, беспокоиться об ужесточении контроля не должны. В ситуации, когда до половины экономики находится в тени, без таких шагов обойтись не удастся.

По материалам «Обозревателя»