Одиозный мультимиллионер-мошенник Макс Вегнер: что о нем известно

Скандальная репутация, пафосный образ жизни и незаконные застройки… Что известно об одиозном мультимиллионере-мошеннике Максе Вегнере (он же Максим Самов) и как он пытается «обелить» себя при помощи Википедии?

Макс Вегнер: что о нем известно

Родился в 1987 году. В 2002-м перебрался в Германию, учился в средней школе Берлина. О высшем образовании инфы нет. Женат, двое детей. В 2008-м создал с партнерами компанию Autodoc GmbH. Сейчас компания имеет офисы в Берлине, Кишиневе, Киеве. Одессе и Харькове.

Кстати, в Википедии Вегнера упоминается, что в прошлом году он получил награду для ООО «Автодок Юкрейн», украинского представительства компании Autodoc согласно рейтингу «Выбор Страны».

Что известно об этом награжденном украинском представительстве?

ТОВ «АВТОДОК ЮКРЕЙН»

Статусный капитал данной компании составляет более 743 тысяч гривен. Бенефициары: Макс Вегнер и Алексей Эрдле. Основателем украинского представительства на все 100 % является «АВТОДОК ГМБХ»

За прошлый 2020-й год финансовые показатели ООО «АВТОДОК ЮКРЕЙН» следующие:

Доход 201 042 000 гривен Чистая прибыль 7 025 000 гривен Активы 94 724 000 гривен Обязательства 81 128 000 гривен

Заметим, в данном случае речь идет только об украинском представительстве.

Также отметим, что по данным открытого информресурса ОпенДата, данная компания числится в 4х судебных документах.

Помимо этого Макс Вегнер числится в Украине владельцем 4-х компаний и выступает бывшим владельцем еще в одной.

ТОВ «ВАРДА ПЛЮС» – скандальнаякомпания-застройщик с мизерным статусным капиталом в одну тысячу гривен. Имеет налоговый долг в местный бюджет на сумму почти в 9 тысяч гривен. Создатель и бенефициар – Макс Вегнер. О схематозах, в которых замешана эта компания во главе с Вегнером, читайте ниже.

В судовом реестре компания проходит по 10 документам.

ТОВ «КОМПАНІЯ АЛІСА» – имеет статусный капитал почти 536,5 тысяч гривен. Традиционно, создателем и бенефициаром выступает Макс Вегнер. И традиционно компания числится в судебном реестре. На этот раз идет о четырех судебных документах.

ТОВ «РІДОТТО» – размер статусного капитала данной компании превышает полмиллиона гривен.Основатель и бенефициар – Вегнер.

ТОВ «КОРП ЕСТЕЙТ» — еще одна компания с небольшим статусным капиталом в 10 тысяч гривен. Владелец и бенефициар тот же.

Помимо указанных выше компаний также есть еще фирма, которая числится среди компаний, где Вегнер числится бывшим владельцем на территории Украины. Как думаете, есть перспективы? Интересно, что это всего лишь обслуживающий кооператив

ОК «СЕЙНТ БАРС» – обслуживающий кооператив, числится в 2-х судебных документах.

Ну, такое…

Дорого-богато: как живет Макс Вегнер

В своем инстаграме товарищ, не стесняясь, «рассказывает» своими пафосными фоточками о своей принадлежности к аля-элите…

Позиционирует он себя четко – «соучредитель Autodoc GmbH — №1 в Европе».

Согласно «наполнению» Википедии, становится понятно, что Вегнер успел занять данную нишу первым.

Он внес «правильные данные», которые позиционируют его не как мошенника и крупного афериста, а как немецкого айти-предпринимателя, владельца онлайн-компании Autodoc GmbH, ежегодный оборот которой составляет выше миллиарда евро. Все по красоте. Молодцы.

И еще один момент, страница википедии Вегнера создана буквально месяц назад. Что же так? Припекло? Почуяли, что будет жарко? Такая себе попытка оперативно создать позитивный имидж мошеннику? Что ж, здесь даже не будем спорить, ход правильный. Особенно с учетом, сколько говна сейчас всплывает… Но, по факту, несмотря на такой информационно и мотивационно правильный шаг, делу это не поможет. Как говорится, вся чернуха выплывет наружу рано или поздно.

Добавим к общей картине немного фото из инсты Вегнера: когда и дорого, и богато, и пафосно-тошно…

Хотите больше пафосных фоток? Тогда вам сюда.

Масштабы схематозов Макса Вегнера зашкаливают: личные интересы «понад усе»?

Буквально в конце прошлого года украинские СМИ взорвала инфа о скандальном масштабном строительстве Вегнера в Одессе, а именно по адресу переулок Кренкеля, 7. Строит он свой трехэтажный особняк с подвалом на участке площадью в гектар в одном из любимых мест проживания и отдыха одесской элиты.

Кстати, это далеко не первое резонансная стройка от Вегнера. Так, его компания «Вада плюс» замешана в громких скандальных стройках многоэтажек на Трассе здоровья под бывшим санаторием «Россия», а именно на пляже пограничников. Адрес объекта — Французский бульвар, 1/5.

Так, хозяйственный суд Одесской области в прошлом году рассматривал иск прокуратура, направленный прости горсовета и одиозного застройщика – компании «Варда Плюс» в лице мультимиллионера Макса Вегнера, бизнес-партнером которого является местный предприниматель и еще один мошенник Дмитрий Старовойтов.

Интересно, что первый суд правоохранители проиграли. Но уже в ноябре прошлого года прокуратура оспорила решение суда первой инстанции.

Тогда в ходе заседания Одесского апелляционного административного суда было отменено разрешение на строительство на Трассе Здоровья, которое вела компания Вегнера вопреки масштабным протестам одесситов. Как заявляли представители областной прокуратуры, в мэрии незаконно увеличили площадь земучастка под стройку почти вдвое до 68 соток, а после этого передали частнику – Вегнеру.

Как видно на фотографии, стройка ведется буквально на самом берегу, метрах в 10-20, что запрещено законом, хотя представитель Одесского горсовета на заседании суда рассказывал другое. Что, мол, на прибрежной зоне не ведется никаких работ. Ну, что же, фото перед вами…

Интересно, что в ходе судебных разбирательств с этой незаконной пляжной застройкой всплыли как третьи лица в деле еще и такие кадры, как Аднан Киван с сыном Русланом.

Каким боком там эти двое?

Об участии семейства Кивана в строительном схематозе Макса Вегнера – читайте здесь.

Продолжение следует…