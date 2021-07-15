Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?

Как ранее уже сообщалось, 5 июля в Одессе на пересечении переулка Маяковского и улицы Гоголя открылся офис компании AUTODOC немецкого предпринимателя родом из России Макса Вегнера (Максим Самов), которая специализируется на продаже автозапчастей в интернете.

В церемонии открытия приняли участие вице-мэр Одессы Павел Вугельман и посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Немецкий дипломат весьма лестно высказалась о компании Вегнера и публично поддержала его идею построить современный отель и марину на черноморском побережье, пообещала поддержать любой его инвестиционный проект.

Вот только немецкий посол почему-то упустила из поля зрения тот факт, что 34-летний харизматичный бизнесмен и «филантроп» из Германии, любитель активного отдыха и роскошного образа жизни Макс Вегнер, а если точнее, выходец из России Максим Самов, реализует свои амбициозные проекты, нарушая законодательство Украины. Более того, своими действиями и бездействием они отбеливают имидж иностранных коррупционеров, которые пустили корни на украинской земле.

Кража тротуара

Во время строительства того самого «грандиозного» офиса AUTODOC произошла кража тротуара. По информации депутата горсовета Одессы Петра Обухова, во время строительных работ большую часть тротуара использовали для возведения лестницы и бетонного парапета, что изначально не было предусмотрено проектом. Вегнер оставил пешеходам 50 сантиметров для прохода мимо его офиса.

Офис компании AUTODOC в Одессе

Обухов писал по этому поводу обращение в управление Государственного архитектурно-строительного контроля, но вопрос повис в воздухе. Немецкий бизнесмен нарушил статью 42 Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов». Тротуар – это объект благоустройства и его самовольный захват карается штрафом.

Компания AUTODOC работает в Украине с 2017 года. Вегнер перебрался в Украину из Германии несколько лет назад и считает Одессу европейским городом, где хорошо заниматься бизнесом и отдыхать. Еще бы. В Германии с ее низким уровнем коррупции и беспристрастным правосудием русский «немец» уже сидел бы на скамье подсудимых с таким подходом к делу. Зато в Одессе есть где развернуться.

Макс Вегнер, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, вице-мэр Одессы Павел Вугельман

Возможно, немецкий посол Анка Фельдгузен не обратила внимание на объемную лестницу с боку здания, перегородившую пешеходную зону, так как церемония открытия проходила у парадного входа. Однако это не значит, что в немецком посольстве могли упустить из виду другие правонарушения своего гражданина, о которых достаточно писали в прессе.

Домик у моря

Вряд ли среднестатистический законопослушный немец позволит себе в Германии самовольно захватить землю, которая находится в коммунальной собственности. Зато это по зубам Вегнеру в Украине, которому плевать на наши законы. Он без каких-либо разрешений прибрал к рукам несколько соток земли под зеленые насаждения своей виллы на склоне вдоль Трассы здоровья в районе пляжа «Дельфин». В 2018 году немецкий гражданин купил три земельных участка с видом на море по адресу переулок Кренкеля. Однако склон не имеет никакого отношения к купленной бизнесменом земле и является коммунальной землей рекреационного назначения. В декабре 2020 года в СМИ просочились фото с высоты птичьего полета масштабной стройки на этих участках. Судя по фото, склон собирались засадить кипарисами.

Строительство виллы Макса Вегнера

Согласно статье 197 Уголовного Кодекса Украины, за самозахват особо ценных земель, земель в охранных зонах, зонах санитарной охраны, санитарно-защитных зонах или зонах особого режима предусмотрен штраф от 1 до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет. К тому же, ГАСК выдало необходимую разрешительную документацию для строительства виллы, но не согласовало данное решение с городским управлением защиты культурного наследия. Хотя, участки являются частью исторического ареала Французский бульвар.

Макс Вегнер с супругой Ольгой

Земельные махинации

Но, самый грандиозный проект Вегнера, это украденный у одесситов пляж его компанией «Варда Плюс». На 68-ми сотках бесценной одесской земли якобы собираются построить роскошный отель и апартаменты, тем самым украв о горожан доступ к морю.

Проект «Варды Плюс»

Видимо, посол Фельдгузен не в курсе, что земля, на которой «супер инвестор» Вегнер хочет построить гостиницу, используется не по назначению и была получена его фирмой «Варда Плюс» с помощью махинаций. Изначально земельный участок площадью 68 соток по адресу Французский бульвар, 1/5, недалеко от бывшего санатория «Россия», принадлежал областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо Украины». Данная организация заняла 2 млн гривен у фирмы «Варда плюс» и в качестве залога передала два каменных строения, туалет, навесы, беседку и мощение под стадионом на этой земле.

В дальнейшем «Динамо Украины» залог не вернула, а «Варда плюс» забрала недвижимость. В 2019 году горсовет Одессы передал землю в аренду компании Вегнера. Городские власти Одессы не были против планов немецкого бизнесмена. Целевое назначение земли изменили. Было – эксплуатация и обслуживание нежилых строений яхт-клуба со спасательной станцией. Стало – строительство и обслуживание объектов рекреационного назначения. И это несмотря на то, что на этой земле нет условий для ведения гостиничного бизнеса. Там нет дорог, не проведены коммуникации.

Строительство гостиничного комплекса по адресу Французский бульвар, 1/5 (Одесса)

Даже Фемида в конечном счете склонила чашу весов в пользу «немца». В марте 2021 года Верховный Суд разрешил фирме «Варда Плюс» проводить застройку пляжа несмотря на то, что иск о запрете проведения любых строительных и подготовительных работ на пляже бывшего санатория «Россия» подал в интересах государства первый заместитель генпрокурора Одесской области.

Немецкий бизнесмен Макс Вегнер (Максим Самов)

Дипломатическая крыша

Получается, что Посол Германии превратилась в прикрытие для нечестных игр Вегнера и одесских коррупционеров. Ведь поддержка сомнительного проекта из уст дипломатического представителя ведущей страны ЕС, где закон работает как часы, создает впечатление, что ничего противозаконного в деятельности «Варда Плюс» нет. Вегнер искусно прикрывается авторитетом немецкого посла ради отбеливания своей репутации, чтобы выставить свои отношения с одесскими чиновниками в лучшем свете. Анка Фельдгузен занимает должность посла Германии в Украине с июля 2019 года и вряд ли кто-то узнает какие у нее отношения с Вегнером. Однозначно, успехи немецкого бизнеса в Украине, лицом которого в Одессе стал Вегнер, не добавляют очков к ее репутации.

Задача посла – отстаивать, защищать и продвигать интересы своего государства, граждан и бизнеса в стране аккредитации. Открытие нового офиса AUTODOC, строительство фешенебельного гостиничного комплекса на берегу моря и даже роскошный образ жизни молодого и успешного немецкого предпринимателя в Одессе подтверждают, что посол якобы «хорошо работает» и помогает бизнесу из Германии чувствовать себя как дома в Украине. Парадокс в том, что ЕС акцентируют внимание на важности борьбы с коррупцией в Украине, но при этом посольство Германии не заостряет внимание на теневые схемы, в которых участвует немецкий гражданин.

В своей речи посол заявляет о том, что Вегнер может рассчитывать на ее помощь и чувствовать себя в Украине «как дома», то есть в Германии. Интересный момент, а в Германии тоже можно украсть 68 соток заповедной земли, где-нибудь под Гамбургом?! Посол лукавит, не иначе.

Видимо, все потому, что украинские власти закрывают глаза на деятельность Вегнера в Одессе, не желая создавать проблемные вопросы в отношениях с таким влиятельным партнером как Берлин. Германия является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Украины и принимает участие в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе в нормандском формате. Потому такие ушлые иностранцы как Вегнер извлекают личную выгоду из стремления украинских властей во что бы то ни стало угодить западным партнерам и занимают свою нишу в теневой экономике Украины.

В ближайшее время мы обязательно направим запрос послу Германии в Украине Анке Фельдгузен, и спросим, почему она в своей речи прямо заявляет, что будет лично помогать и способствовать незаконной деятельности немецкого гражданина в Украине. Неужели они настолько сильно не уважают нашу страну?!

А на этом фото, российско-немецкий гражданин Макс Вегнер, прямо из России шлет всем одесситам привет и показывает, что он о них думает.