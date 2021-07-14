Вова Морда (Владимир Дидух) и Галицкая таможня: схемы и действующие лица

На днях СМИ Украины всколыхнули новости о раскрытии очередного масштабного контрабандного схематоза на Галицкой таможне. Так, оперативниками Службы Безопасности Украины был заблокирован груз на сумму 16 миллионов.

Правоохранители установили, что канал контрабанды проходил именно через Галицкую таможню Государственной Таможенной службы. А также следователи выявили и организаторов схематозной сети. Ими оказались члены ОПГ и «родичи» одиозного контрабандиста Владимира Дидуха, а попросту Вовы Морды.

Кстати, отметим, что все соучастники находятся под действием санкций СНБО, которыми так кишился и хвастался президент на протяжении последних трех лет, рассказывая, что реформа на таможне порвет всех и вся. Как видите, таможенная реформа не удалась... Старые ОПГ-шные «морды» снова рулят процессами и схемами на таможнях страны, в данном случае — на Галицкой, несмотря на обещанные громкие санкции. Давайте разбираться подробнее в схематозах Галицкой таможни.

Как рассказал известный журналист Евгений Плинский, Галицкая таможня только за 18 дней ноября прошлого года «недополучила» около 300 000 000 гривен. Хотя до этого структура работала очень даже результативно и четко пополняла бюджет страны. Какова же причина такого недочета? Все примитивно и ожидаемо — вернулись к кормушке матерые аферисты и бабло пошло налево...

2 июля на официальном сайте СБУ появилась информация о разоблачении масштабной контрабандной аферы. Оперативники заблокировали груз «контрабандиста из списка СНБО» на сумму в 16 000 000 гривен. В контейнерах находились брендовая одежда и косметические средства из Европейского Союза, которые при «содействии» инспектора таможенного поста «Яворов» Галицкой таможни мошенники зарегистрировали как «плитку настенную». Стоит отметить, что 16 млн грн — это сумма только за одну партию контрабанды, скольким партиям товара «до и после» этого «таможня дала добро»? Вопрос открытый...

Соучастнику-инспектору сообщили о подозрении по 2-м статьям УК (ч.2, ст.15 и ч.3, ст.362), а также проводятся обыски у фигурантов криминального дела. Подробнее — читайте здесь.

Напомним, в начале апреля Советом нацбезопасности и обороны Украины были введены санкции против самых матерых контрабандистов страны. В список попал и криминальный акторитет Дидух, он же Вова Морда.

Ранее, 15 июня этого года, сотрудники Гобсюро расследований словили галицких таможенников на пункте «Шегини» на взяточничестве. Чтобы их задержать, провели силовую спецоперацию.

Если докажут их вину, то мошенникам грозит десять лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также конфискация имущества.

А чуть более месяца назад, 21 мая, сотрудники СБУ разоблачили еще одну схему на той же скандальной Галицкой таможне. Тогда речь шла об афере с владельцами «евроблях». Мошенники пытались при помощи взятки в 1300 баксов оформить фиктивные документы на выезд авто из Украины в Польшу, а по факту машину не перевозить.

По данному факту открыто криминальное производство по 3-м статьям УК(ч.3. ст.368; ч.4,ст.27; ч.3, ст.369), далее обыски и проверка причастности подозреваемых. К слову, в ходе обысков у таможенников изъяли компрометирующую документацию, свыше 27 000 долларов, почти 3 000 евро, вероятно полученных по той самой контрабандной схеме.

Вова Морда и другие «актеры» схематозов на Галицкой таможни: что о них известно

1.Владимир Дидух, он же Вова Морда — «атаман» контрабандистов Галицкой таможни, известный криминальный авторитет во Львове и не только. Первая ходка в СИЗО на пару лет у авторитета состоялась еще в далеком 1994-м, когда его задержали за рекет.

На протяжении уже многих лет периодически Вову Морду пытаются устранить «конкуренты»... Так, в 2012-м во время покушения погиб его водитель, а сам авторитет получил тяжелые ранения, но выжил. Парадоксально, но факт, в 2014-м году сей криминальный авторитет Владимир Дидух баллотировался на внеочередных выборах в верховную Раду Украины по спискам партии «Громадянський рух України».

Согласно данным информационного ресурса OpenData, за Владимиром Дидухом числится 2 компании, еще в 3-х он является владельцем, а также он проходит по двум судебным делам.

ТОВ «КЛЯСА» — фирма со статусным фондом в 20 тысяч гривен. Дидух — директор. Также ООО проходит по судебному делу.

БО «РІДНА ГАЛИЧИНА» — благотворительная организация с нулевым статусным капиталом, где Дидух и директор, и основатель.

Кстати, мы нашли весьма и весьма интересный материал о том, как журналисты одного из львовских изданий пытались выяснить хоть что-то об этой благотворительной организации Вовы Морды. Как думаете, это им удалось? Вопрос скорее риторический, но все-таки... Подробности — читайте здесь.

ТОВ «КОЗАЧОК-БАХЧИСАРАЙ» — компания со статусным капиталом в 42 тысячи гривен. Дидух выступает сооснователем.

По состоянию на 9.07.2021 — у данной компании аннулировано налоговое свидетельство...

Ну, и в довесок две судебки, где Дидух в роли обвиняемого...

Как видите, Владимир Дидух прям вот очень осторожен в оформлении на себя фирм... Все почти чисто и красиво упаковано, но «покупать не стоит»...

И еще рекомендуем посмотреть несколько занимательных видеоматериалов по теме:

— Вова Морда заявил о том, что дал «Свободе» 48 миллионов долларов

— Дидух нашел на своем автомобиле голову свиньи и письмо с угрозами

— громкое заявление Зеленского о внесении крупных контрабандистов, в том числе и Владимира Дидуха, в санкционный список СНБО

2.Владимир Качмарский — еще одно звено в контрабанде на Галицкой таможне. В эпоху Гройсмана он был замом у Скоромного. Боролся с контрабандой... Не смешно ли??? По этому направлению и «контролировал кассу». Чувак весьма обеспеченный, что видно из его деклараций, хотя это только из задекларированного официально... Кстати, тему богатства Качмарского уже неоднократно поднимали отечественные масс-медиа, которые выявили кучу всего незадекларированного и еще вагон интересного...

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О том, что скрывал замначальника Львовского управления противодействия таможенным правонарушениям Владимир Качмарский в прошлом году, смотрите в видеоматериалах:

Из задекларированного за прошлый год у Владимира Качмарского:

— 6 квартир, общей площадью почти 1,5 тысяч квадратных метров;

— 4 земельных участка, общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров;

— 3 автомобиля;

— доходы — свыше 971 тысячи гривен;

— денежные активы — 836 820 гривен, 45 000 долларов, 20 000 евро.

Добавим по итогу вот эту картинку с официального сайта Государственной фискальной службы Украины. Вот такие должностные лица «оберегают» нашу страну от контрабанды...

3. Олег Баран — ключевое лицо в схематозах, которые уже давно работают на таможенном посту «Краковец».

По данным OpenData, Олег Баран является директором и основателем в одной компании, которая ликвидирована, имеет 2 ФОПа, был должником-алиментщиком, но его уже удалили из базы. Также числится в трех судебных делах.

Что касается декларации за прошлый год, то здесь у начотдела таможенного оформления на посту «Яворив» Галицкой таможни Олега Барана ситуация следующая:

— одна квартира, площадью в 81 кв.м;

— два земучастка, общей площадью почти 10,5 тысяч квадратных метров;

— ни одного авто товарищ не задекларировал...

— доходы — свыше 427 тысяч гривен;

— денежные активы — свыше миллиона гривен.

ПП «МАРІ ЕНН» — фирма со скромным статусным капиталом в тысячу гривен, где Баран был и основателем и директором, прекратила свою деятельность...

Кстати, Баран считается приближенным лицом к местному криминальному авторитету Олегу Гаталяку (он же «Мажор»), но об этом кадре читайте ниже.

Как сообщал журналист Евгений Плинский, Баран со Скоромным в паре «сделали» коридор на таможенном пункте «Краковец». Буквально сразу после назначения Ярослава Скоромного на «нужную» должность Олег Баран умудрился «пропустить» 11 наполненных товарами фур, зафиксировав их, как пустые. Речь идет об убытках для страны, как минимум, на сумму в 2,5 миллионова долларов. А вот уже 12-ю фуру накрыли правоохранители, а то, как мед, так и ложкой...

По информации правоохранителей, Ярослав Скоромный лично знал и контролировал процедуру заезда фур на территорию нашей страны с целью получения неправомерной выгоды, через свое доверенное лицо — Олега Барана.

4.Гаталяк Олег — львовский авторитетпо кличке «Мажор», спонсировал Олега Ярошевича и «Автоевросилу». Был на короткой ноге со Скоромным.

По данным ОпенДата, Олег Гаталяк числится владельцем и директором двух компаний, а также проходит по двум судебным делам.

ТОВ «ЗОЛОТИЙ ДІМ» — компания со статусным фондом в 10 тысяч гривен, директор, основатель и бенефициар — Олег Гаталяк.

ГО «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ — МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ» — нулевой статусный фонд у ГО, где Гаталяк и директор, и основатель.

5. Владимир Юськив — еще одно звено в схематозах Галицкой таможни, начальник отдела. Не будем углубляться в схематозы сейчас — читайте интересные подробности по данному кадру по ссылке. Добавим только картинку-визуализацию новости, что по ссылке выше...

Как, только один ФОП? А судя по декларации ....

За прошлый год Юськив задекларировал:

— две квартиры, общей площадью 355 квадратных метров;

— 5 земчастков, общей площадью почти 18,3 тысяч квадратных метров;

— два автомобиля;

— доходы — 325 339 гривен;

— а вот денежных активов — ноль целых, ноль десятых... Ну, ну, что здесь добавить?

P.S. В общем, как видим, Галицкая таможня прогнулась под Вову Морду и его приспешников-руководителей — это днище... Страна несет убытки ежечасно. Также ежечасно контрабандисты становятся все богаче и богаче... Доколе?