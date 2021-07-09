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Дайджест > Украинизаторы доукраинизировались: в результате неправильного перевода с русского на украинский суд сможет продлить Медведчуку круглосуточный домашний арест только на 3 дня

Украинизаторы доукраинизировались: в результате неправильного перевода с русского на украинский суд сможет продлить Медведчуку круглосуточный домашний арест только на 3 дня

Автор: Ренат Кузьмин, Facebook
08.07.21 23:18
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Украинизаторы доукраинизировались: в результате неправильного перевода с русского на украинский суд сможет продлить Медведчуку круглосуточный домашний арест только на 3 дня

В результате бездарного использования прокурорами ГПУ державної мови Печерский суд Киева сегодня будет вынужден отменить Медведчуку круглосуточный домашний арест или продлить его только на три дня. Как выяснилось в судебном заседании, прокуроры в своём письменном ходатайстве вместо того, чтобы просить суд продлить круглосуточный домашний арест ещё «на два месяца», попросили суд продлить его «до двух месяцев». А, учитывая, что круглосуточный домашний арест ранее был установлен не на два месяца, а на 58 дней, то требование продлить его «до двух месяцев», т. е. на 3 дня, выглядит по меньшей мере смешным. Скорее всего, русскоязычные прокуроры составили ходатайство о продлении круглосуточного домашнего ареста на родном для них русском языке, использовав словосочетание «на два месяца», а Гугл-переводчик перевёл его для них на украинский как «до двох місяців». Такая ошибка полностью уничтожила все доводы и аргументы прокуратуры о необходимости продлении круглосуточного домашнего ареста. Продлить Медведчуку круглосуточный арест на 3 дня, это признать полную профессиональную непригодность не только прокуроров, но и всей украинской власти. Именно этим, а не чем-то иным, объясняется то, что судья Вовк спешно закрыл заседание и перенёс вынесение решения на завтра на 8.30. Ну не может же он продлить срок на 3 дня, ведь ему нужно спасать от позора и ГПУ, и ГБР, и Офис Президента, фактически сохранить им лицо.

Этот языковой и процессуальный трэш — результаты преступной политики насильственной украинизации и тотального запрета русского языка, проводимой в Украине действующим антинародным режимом. Тут, как говорится, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет...

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