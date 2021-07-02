Ручная кладь и багаж: правила перевозки авиакомпаний Wizz Air, МАУ, Ryanair и других

Что изменилось в правилах перевозки авиакомпаний, которые летают из Украины: вес, размер багажа и стоимость в зависимости от класса. Последние изменения. Обновлено 1 июля 2021.

ЭП предлагает ознакомиться с условиями перевозчиков, которые летают из Украины по популярным направлениям.

Какими должны быть размер и вес багажа и ручной клади? Что брать с собой: большой рюкзак или небольшой чемодан на колесах, верхняюю одежду, зонтик, ноутбук или фотоаппарат?

Что разрешается брать с собой из duty-free? Как меняются правила перевозки в зависимости от перевозчика, класса, в котором летит пассажир, и рейса?

МАУ — никакого duty free

Как известно, лоукостеры позволяют перевозить бесплатно только ручную кладь, заставляя доплачивать за каждую единицу груза иногда больше, чем стоимость самого билета. На межконтинентальные рейсы, как правило, разрешается брать более тяжелую поклажу, а верхнюю одежду и пакеты с duty-free нельзя проносить бесплатно.

Что предлагает МАУ?

Пассажиры, в стоимость билета которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета одну ручную кладь весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Остальные вещи и аксессуары, в том числе ноутбук, прессу, фотоаппарат, документы и даже товары duty free, должны быть размещены внутри ручной клади.

Если в стоимость билетов входит перевозка зарегистрированного багажа, то на борт самолета можно взять вторую ручную кладь весом до 5 кг и размерами не более 40х30х10 см, например, небольшой рюкзак или сумку для ноутбука. Билет в бизнес-класс позволит пронести две ручные клади: весом до 12 и 5 кг.

Дополнительную единицу ручной клади, до 5 кг и размерами не более 40х30х10 см, можно докупить за 15 евро.

Если пассажир путешествует с младенцем — дополнительно можно взять сумку размером 55х40х20 см до 5 кг.

Максимальный размер багажа составляет 158 см (высота плюс ширина плюс длина), вес — 23 кг для эконом-класса и премиум-эконом-класса и 32 кг для бизнес-класса. Весь багаж весом более 32 кг и/или размером более 300 см можно перевозить только в качестве груза.

Для участников "Панорама Клаб" с карточками уровня Премиум и Элит есть возможность дополнительно зарегистрировать одно место багажа, если его перевозка включена в стоимость.

SkyUp — лоукостер с багажом

С тарифом Economy Basic на рейс можно взять ручную кладь стандартного размера 55х40х20 см до 9 кг. Дополнительно разрешается: папка для бумаг, верхняя одежда, зонтик, журналы и газеты, товары Duty free (один закрытый пакет с квитанцией). Стоимость второй единицы ручной клади для пассажиров чартерных и регулярных рейсов составит 12 долл при обращении в контактный центр или через официальные страницы соцсетей, в аэропорту стоимость составляет 25 долл.

С тарифом Economy Standard пассажир может взять одну бесплатную единицу ручной клади стандартного размера 55х40х20 см весом до 9 кг и вторую бесплатную единицу размером 35х20х10 см весом до 5 кг.

Если же пассажир выбрал тариф Economy Flex — то он может взять две бесплатные единицы ручной клади до 9 кг, размеры — 55х40х20 см.

Пассажиры с ограниченными физическими возможностями могут дополнительно взять в салон самолета необходимое им в течение перелета вспомогательное оборудование: складное кресло-коляска, трость, костыли, ходунки и тому подобное.



Если билет включает перевозку багажа (бесплатно в тарифах Economy Standart и Economy Flex), то пассажир может взять с собой один чемодан весом до 23 кг и габаритами до 158 см (до 32 кг на некоторых рейсах). Дополнительный багаж будет стоить для пассажира 25 евро за чемодан до 23 кг и 40 евро — за чемодан весом 23-32 кг.

Bees Airline – новые украинские авиалинии

Bees Airline позволяет перевозить на борту бесплатно 1 единицу ручной клади, вес и размер которой не может превышать 7 кг и соответственно 55x40x23см.

Дополнительно пассажир имеет право бесплатно перевозить вещи, которые могут понадобиться ему во время посадки, высадки или во время полета, а именно: женская и мужская сумка или ноутбук, пальто или куртка, питание для ребенка, необходимо во время полета (не более 5 кг размером 40х30х20см), одна упаковка товаров Duty Free (должны быть помещены в специальный герметичный полиэтиленовый пакет с квитанцией).

Стоимость перевозки дополнительной единицы ручной клади составляет 30 долл. Данную услугу можно оформить только в аэропорту на стойке регистрации.

Норма перевозки зарегистрированного багажа регулируется в соответствии с приобретенным тарифом и классом бронирования.

Bees Airline позволяет перевозить бесплатно (начиная с тарифа Standard) 1 единицу зарегистрированного багажа, вес и размер которой не может превышать 23 кг и не более 158 см в сумме трех измерений.

Дополнительно пассажир имеет право бесплатно перевозить вещи, которые могут понадобиться ему во время посадки, высадки или во время полета, а именно: багаж для младенцев (в случае перевозки с младенцами) – 1 место до 10 кг, одна детская коляска или детская люлька, одно инвалидное кресло для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Ryanair — 11 евро за каждый лишний килограмм

Самые жесткие правила у ирландского лоукостера — бесплатным является только один багаж размером 40x20x25 см. Это самый дешевый тариф Value.



Пассажиры, которые приобрели приоритетную посадку, смогут взять на борт две единицы ручной клади: большую, 55x40х20 см, и маленькую, 40x20x25 см. Этот тариф называется Regular.



Тариф Flexi Plus включает перевозку маленькой ручной клади 40x20x25 см и багаж до 20 кг.

На младенцев разрешен провоз маленькой ручной клади до 5 кг + складная коляска и автокресло.

Взять свои вещи в салон могут только пассажиры с приоритетной посадкой. Остальным придется отдавать большую ручную кладь в багажное отделение. Эта услуга бесплатная, но заставит задержаться после прилета для получения багажа.

Стоимость Priority Boarding составляет 6-14 евро, в зависимости от того, покупать ли её заранее, перед самой посадкой онлайн или в аэропорту.

Перевезти дополнительный багаж можно за 8-10 евро за чемодан до 10 кг и за 10-50 евро за чемодан до 20 кг. Цена зависит от способа регистрации багажа: в аэропорту или онлайн.

За перевес придется доплатить 11 евро за кг.

WizzAir — поместиться в рюкзак

Пассажиры венгерского лоукостера могут бесплатно брать в салон одну сумку размером не более 40x30x20 см и весом до 10 кг. Беспошлинные товары, приобретенные в аэропорту, верхнюю одежду и печатную продукцию тоже можно брать бесплатно.

Чемодан на колесиках размерами 55х40х23 см можно брать при покупке приоритетной посадки Wizz Priority. Колесики не обязательны, но чемодан должен соответствовать требованиям к размеру и весу.

Багаж можно зарегистрировать отдельно за дополнительную плату в количестве до 6 единиц. Цена колеблется от 9 до 27 евро за чемодан весом до 10 кг, от 14 до 70 евро — до 20 кг и от 19 до 86 евро — за багаж до 32 кг в зависимости от направления, даты путешествия и места регистрации. Дешевле можно приобрести багаж онлайн вместе с билетом.

LOT — до 96 кг багажа

В эконом-классе можно провезти багаж размером 55х40х23 см и весом до 8 кг. В Premium Economy — тоже одно место багажа до 8 кг на международных рейсах и два места общим весом до 12 кг на межконтинентальных рейсах. Business Class позволяет провозить два места багажа по 9 кг каждое.

Дополнительно в любой класс можно взять маленькую сумку размером 40х35х12 см. Разрешенное количество самого багажа зависит от класса и направления.

Belavia — без маленькой клади

Сейчас компания Belavia не совершает полёты в Украину.

В эконом-классе норма перевозки ручной клади составляет 8 кг, в бизнес-классе — 12 кг. Ее параметры одинаковы и не должны превышать 55х40х20 см.

Также в салон разрешается взять дамскую или мужскую сумочку или сумку для ноутбука размером не более 40х30х10 см. Допускается перевозка верхней одежды, пакетов из duty free, прессы и костылей.

В эконом-классе разрешается провозить 20 кг багажа, в бизнес-классе — две 32-килограммовых чемодана до 158 см. Участники программы "Белавиа лидер" с "золотыми" или "серебряными" карточками могут перевозить одно место багажа дополнительно. Детская или инвалидная коляска также перевозятся бесплатно.

Air France — множество вариантов багажа

Стандартно пассажир может перевозить один большой и один малый предметы ручной клади: рюкзак и дамскую сумочку, фотоаппарат или сумку для ноутбука. В эконом-классе максимальный размер ручной клади — 55х35х25 см, вес — 12 кг. В бизнес-классе — не больше 18 кг.

Также можно взять верхнюю одежду, зонт и покупки с duty free.

Сдаваемый багаж должен быть весом до 23 кг и размером 158 см. Участники программы лояльности Flying Blue Elite могут сдавать два чемодана.

В классе Premium Economy можно провезти три предмета ручной клади общим весом до 18 кг: два больших и один малый. Кроме того, пассажир может провезти два чемодана по 23 кг или три чемодана, если он является участником программы лояльности.

В бизнес-классе можно перевезти два больших предмета ручной клади и один малый общим весом до 18 кг и два предмета багажа до 32 кг каждый. Третий багаж доступен участникам программы Flying Blue Elite.

Такие же условия для тех, кто путешествует первым класом. Правда, здесь пассажир может взять три чемодана, а участник программы лояльности — четыре.

KLM — дополнительный чемодан для участников клуба

В эконом-классе нидерландская авиакомпания позволяет взять на борт одну большую ручную кладь размером 55х35х25 см и одну малую — небольшой рюкзак или ноутбук — размером 40х30х15 см общим весом до 12 кг.

В бизнес-классе разрешено перевозить два больших предмета ручной клади размером по 55х35х25 см каждый и один маленький предмет общим весом до 18 кг.

Багаж, включенный в тариф, в эконом-классе один: до 158 см и 23 кг. Бизнес-класс включает два предмета багажа размером до 158 см и весом до 32 кг. Участники программ лояльности Flying Blue уровней Silver, Gold и Platinum могут перевозить один дополнительный предмет багажа.

Turkish Airlines — одна маленькая и две большие

Ведущая турецкая авиакомпания позволяет перевозить одну ручную кладь размером до 55х40х23 см и весом до 8 кг в эконом-классе и две такие клади — в бизнес-классе. Кроме того, можно взять фотокамеру, ноутбук или сумочку, которые не будут превышать 40x30x15 см.

Норма провоза багажа в эконом-классе — 20 кг, в бизнес-классе — 30 кг. Эта норма может изменяться в зависимости от страны назначения.

Правила перевозки ручной клади для всех авиакомпаний в одной инфографике

По материалам «Экономической правды»