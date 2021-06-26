Зарубежные СМИ широко освещают обыски, которые прошли в офисе партии ОПЗЖ, приемной Виктора Медведчука и его родных

24 июня 2021 года прокуроры и следователи СБУ и ГБР провели обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в том числе приемной Виктора Медведчука, а также у его родных и близких, в частности, у мамы его жены, Оксаны Марченко. Зарубежные СМИ возмущены такими действиями силовиков в отношении лидера оппозиции.

Соответствующая публикация появилась на польском сайте Kresy.

«На этот раз они (силовики — ред.) обыскивают не только партийный офис, офисы и квартиры ближайших соратников ... на этот раз они также пришли к матери жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя», — говорится в публикации.

Издание РБК в своем материале отмечает, что очередные обыски были совершены в рамках репрессий против лидера оппозиции и его соратников.

«Следователи СБУ и ГБР проводят оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, в котором уведомлены о подозрении народные депутаты Медведчук и Козак», — отмечают журналисты.

А издание BBC процитировало жену Виктора Медведчука, Оксану Марченко, которая назвала обыски у ее мамы — беззаконием.

«Бог обязательно смутит лжецов. Моя мама — очень сильный человек, мы и это пройдем, переживем, так как время» шариковых «непременно закончится», — отметила Марченко.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.