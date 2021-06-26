Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Зарубежные СМИ широко освещают обыски, которые прошли в офисе партии ОПЗЖ, приемной Виктора Медведчука и его родных

Зарубежные СМИ широко освещают обыски, которые прошли в офисе партии ОПЗЖ, приемной Виктора Медведчука и его родных

Автор: 112ua.tv
26.06.21 17:31
198
Зарубежные СМИ широко освещают обыски, которые прошли в офисе партии ОПЗЖ, приемной Виктора Медведчука и его родных

24 июня 2021 года прокуроры и следователи СБУ и ГБР провели обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в том числе приемной Виктора Медведчука, а также у его родных и близких, в частности, у мамы его жены, Оксаны Марченко. Зарубежные СМИ возмущены такими действиями силовиков в отношении лидера оппозиции.

Соответствующая публикация появилась на польском сайте Kresy.

«На этот раз они (силовики — ред.) обыскивают не только партийный офис, офисы и квартиры ближайших соратников ... на этот раз они также пришли к матери жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя», — говорится в публикации.

Издание РБК в своем материале отмечает, что очередные обыски были совершены в рамках репрессий против лидера оппозиции и его соратников.

«Следователи СБУ и ГБР проводят оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, в котором уведомлены о подозрении народные депутаты Медведчук и Козак», — отмечают журналисты.

А издание BBC процитировало жену Виктора Медведчука, Оксану Марченко, которая назвала обыски у ее мамы — беззаконием.

«Бог обязательно смутит лжецов. Моя мама — очень сильный человек, мы и это пройдем, переживем, так как время» шариковых «непременно закончится», — отметила Марченко.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

Тэги:

Комментарии

Статьи

26.06.21 09:48

Книги о черном золоте. Часть 3 (two pаrthian arrows)

Автор: Андрей Подволоцкий

Дайджест

По какой цене, как купить и продать землю в Украине с 1 июля
26.06.21 00:44

По какой цене, как купить и продать землю в Украине с 1 июля

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.06.21 15:05

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили день памяти митрополита Киевского, убитого в 1918 году
26.06.21 14:50

Епископ УПЦ рассказал, как человек должен жить, чтобы стать святым
26.06.21 14:00

В Сумской области УПЦ передала больницам лекарства на сумму 300 тыс грн
26.06.21 13:23

В ООН предсказали коренные изменения климата до того, как постареют сегодняшние дети
26.06.21 13:20

Священник УПЦ объяснил, что такое День тезоименитства
26.06.21 12:50

Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно молиться
26.06.21 12:00

В УПЦ канонизировали игуменью Троицкого Корецкого монастыря XVII века
26.06.21 11:56

Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей
26.06.21 11:44

Курс гривны немного укрепится после выходных
26.06.21 11:34

Смертность от коронавируса в Украине снизилась
26.06.21 11:34

Смертность от коронавируса в Украине снизилась
26.06.21 10:23

В МОН подсчитали, сколько учеников сдали ВНО на 200 баллов
26.06.21 09:12

Один из заболевших дельта-коронавирусом в Украине выписан из больницы
25.06.21 18:59

Главные новости за 25 июня 2021 года
25.06.21 16:53

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»
25.06.21 16:05

Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев
25.06.21 14:31

Евросоюз продлевает санкции в отношении России
25.06.21 13:58

Украина требует от Германии и Франции объяснений
25.06.21 12:44

Лидеры стран ЕС отказались встречаться с Путиным
25.06.21 12:04

Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
19.06.21 21:00

На Кировоградщине Предстоятель УПЦ совершит канонизацию святых Александрийской епархии
25.06.21 16:05

Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев
20.06.21 11:06

Природа не оставила людям шансов на бессмертие, – исследование
20.06.21 13:07

В NASA заметили, как Земля раскаляется, из космоса
21.06.21 13:28

Стало известно, во сколько обойдется бюджету празднование Дня независимости
20.06.21 15:46

Озвучена пугающая цифра умерших от коронавируса в Бразилии
20.06.21 09:43

Во Львове умер мужчина, которому 9 дней назад пересадили сердце
24.06.21 07:36

Сборную Украины причислили к аутсайдерам Евро-2020
21.06.21 15:00

В Винницкой области верующие УПЦ пройдут крестным ходом к чудотворному Кресту в Калиновке
25.06.21 16:53

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»
Фото и Видео
Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей
Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей
Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей
Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей
Сомалиец убил трех человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ
Сомалиец убил трех человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ
Автокран убил человека и обесточил половину Винницы
Автокран убил человека и обесточил половину Винницы
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
В столичном магазине мышь грызла пиццу прямо на прилавке
В столичном магазине мышь грызла пиццу прямо на прилавке
В Англии «Мрия» при взлете сдула забор с людьми. Момент попал на видео
В Англии «Мрия» при взлете сдула забор с людьми. Момент попал на видео
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео
Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео
Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
На Закарпатье огромная ветка едва не покалечила посетителей кафе
На Закарпатье огромная ветка едва не покалечила посетителей кафе
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.