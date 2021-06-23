«Евротелеком» вас «прокатит» с ветерком

В моду равняться на Европу одними из первых включились мошенники. В схемах махинаций с тендерами закупок государственными организациями главное — все оформить «по-европейски». Пример — деятельность компании «Евротелеком», которая поставляет ИТ-продукты IBM, маскируя за низкими ценами обналы и незаконные схемы

Евроремонт, евромагазины, евросервис — этот список можно продолжать бесконечно. Главное добавить «евро» в начале слова — и ты в тренде, и звучит солидно, современно. Предполагается, что и качество товара, и добросовестность поставщика тоже соответствует европейским стандартам. На деле все далеко не так. Вот «Евротелеком» позиционирует себя как системный интегратор, заявляет о внушительном списке маститых клиентов. И этих клиентов добыл во вроде бы честной тендерной борьбе, так как торгует ИТ-продуктами мировых брендов, таких как IBM. Например, «Евротелеком» является поставщиком Национального банка Украины (НБУ), «Украинского государственного центра радиочастот» (УГЦР) и других крупных государственных заказчиков.



Понятно, что выиграть тендеры на миллионные поставки можно за счет доступных цен. И как такие цены обеспечить в условиях добросовестной рыночной конкуренции? Ключевое слово — добросовестной. И вот здесь возникают сомнения в добросовестности продавца IBM, компании «Евротелеком».

У правоохранительных органов были не только сомнения, но основания подозревать «Евротелеком» в махинациях.



Два года назад на основании постановлений об уголовном преследовании в отношении компании велось несколько расследований. В частности — о нарушении статьи 205 УК Украины. По этой статье преследуется фиктивное предприятие, которое создано с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, которые запрещены законом. Получается, что компания либо создавалась с целью проворачивания незаконных операций, либо уже занялась таковыми по ходу своей деятельности. Также «Евротелеком» подозревается в нарушении статьи 358 УК Украины. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или их использование. Ну, эта статья является следствием первой, так как сомнительную деятельность по законам мошеннического жанра нужно легализовать. Так что «Евротелеком» имеет не только портфель успешных тендеров, но и портфель уголовных дел.

Если сопоставить эти два портфеля, то напрашивается вывод, что клиентов в лице крупных госучреждений компания приобрела далеко не в честной борьбе. Низкие цены на дорогостоящий ИТ-товар «Евротелеком» мог обеспечить средствами откатов, обнала и мошенничества в спецификациях к тендеру. Но, куда тогда смотрят службы безопасности государственных учреждений критической инфраструктуры? Вернее даже не «куда», а сквозь «что» — сквозь пальцы, наверное, так как для таких служб НБУ или УГЦР не заметить столь явных махинаций — это либо расписаться в своей профессиональной несостоятельности, либо подписаться в сговоре. Во всяком случае, пока службы безопасности бездействуют, «Евротелеком» прокатывает с ветерком на незаконную выручку от госзакупок.