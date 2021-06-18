Депутат горсовета от «Команды Сергея Минько» расстрелял двух правоохранителей в центре города

Только сейчас мы узнали, что фигурантом громкого дела является нынешний депутат Мелитопольского городского совета Юрий Черный.

ЧП в летнюю ночь

В душную августовскую ночь 2009 года в Мелитополе пьяный водитель внедорожника «Мерседес», подрезав автомобиль, в котором находились два действующих оперуполномоченных местного отдела милиции, спровоцировал дорожный конфликт.

После того, как милиционеры Дмитрий Гришко и Андрей Борденюк остановили пьяного лихача, продемонстрировав ему служебные удостоверения, он принялся их нецензурно оскорблять, хвастаясь корочкой «советника специальной службы СБУ».

Когда «ксива» пьяного вдрызг водителя не произвела должного впечатления на правоохранителей, нарушитель достал травматический пистолет и разрядил в стражей порядка обойму. Кроме того, оперативников продолжали избивать пассажиры внедорожника, включая двух женщин.

В результате расстрела практически в упор одному из правоохранителей фактически оторвало палец на руке — этой рукой оперативник прикрывал голову, поскольку именно в нее целился неадекватный водитель.

«Я хотел помочь своему сотруднику. Но я не смог, все произошло очень быстро. Когда прогремел выстрел, я увидел, что пистолет направлен в область головы. После этого он начал стрелять в область паха», — говорил после случившегося журналистам телеканала НТН Дмитрий Гришко.

Едва унеся ноги с места кровавой бойни, правоохранители добрались в больницу. Медики насчитали в теле правоохранителя семь пулевых ран.

Все участники конфликта прошли экспертизу. Оказалось, что милиционеры были трезвы, а стрелявший мужчина, местный предприниматель Юрий Черный, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Депутат Мелитопольского городского совета и экс-советник спецслужбы СБУ Юрий Черный

Дети спасли от тюрьмы

Несмотря на то, что в действиях Юрия Черного юристы усматривали состав минимум трех преступлений — сопротивление сотруднику милиции, покушение на убийство и присвоение звания должностного лица, — судили Черного только за умышленное нанесение сотруднику правоохранительного органа телесных повреждений средней степени тяжести. Максимальная санкция за данное преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Однако попасть за решетку Юрию Черному было не суждено — 2 августа 2011 года Мелитопольский горрайонный суд в лице судьи Игоря Бахаева вынес постановление о прекращении уголовного дела по обвинению Черного на основании ст. 1 п. «в» Закона Украины «Про амнистию» от 29.07.2011 года. Под амнистию обвиняемый попал благодаря наличию двух несовершеннолетних детей — дочери и сына.

Карьерный толчок

После того, как удостоверение «советника специальной службы СБУ» фактически позволило Юрию Черному безнаказанно расстреливать милиционеров, он обзавелся еще одной внушительной по меркам города «ксивой» — мандатом депутата.

Сегодня Юрий Александрович — депутат городского совета от политической партии «Команда Сергея Минько» и входит в комиссию по вопросам ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, предпринимательства и промышленности.