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Дайджест > Зеленский «сдает» шахтеров. Присоединение Украины к Green Deal приведет к коллапсу промышленности

Зеленский «сдает» шахтеров. Присоединение Украины к Green Deal приведет к коллапсу промышленности

Автор: Екатерина Селантьева, «Корреспондент»
11.06.21 09:52
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Зеленский «сдает» шахтеров. Присоединение Украины к Green Deal приведет к коллапсу промышленности

Украина любит копировать западный опыт, при этом часто в ущерб себе. Власть Владимира Зеленского решила добить украинскую промышленность, которая и без того находится в упадке. Евросоюз в рамках Green Deal пошел на отказ от угля, и Украина, угольная держава с промышленностью, завязанной на угле, решила присоединиться к этой сделке. Конечным итогом этого станет полный коллапс угольной отрасли в Украине, закрытие шахт, потеря сотен тысяч рабочих мест и падение экономики.

А что же отечественные шахтеры? А им уготована незавидная участь. Неизбежное закрытие шахт и истребление шахтеров как класса. Десятки тысяч семей останутся без источников дохода. Целые города и поселки придут в упадок. Закрытие шахт, бывших градообразующими предприятиями, опустошит казну городов и вынудит украинцев мигрировать. Как всегда, о людях в украинской власти никто не думает.

Зависимая от Запада украинская власть по указке из Брюсселя пожертвовала национальными интересами и начала процесс уничтожения угольной отрасли, а вслед за ней и всей промышленности. С таким подходом лет через 10 Украина окончательно станет аграрной страной.

Если следовать Green Deal, Украина должна будет уничтожить свой горно-металлургический комплекс. При этом номинальный ВВП снизится на 12%, сократится потребление электроэнергии на 10,5%, выедут за рубеж 679 тыс. работников.

В качестве примера украинские власти любят указывать на опыт Германии. Но Германия известна комплексным подходом к реструктуризации угольного сектора с привлечением всех заинтересованных сторон. Решения принимаются в переговорах с центральными и местных органами власти, бизнесом, общественностью. Учитываются интересы разных сторон. Но главное здесь — деньги.

В августе прошлого года немецкий парламент принял закон об отказе от использования бурого и каменного угля до 2038 года. Согласно нему, использование угля для производства энергии может полностью прекратиться уже в 2035 году. На поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро. Кроме того, владельцы электростанций, которые работают на буром угле и прекратят работу до 2030 года, получат компенсацию на общую сумму 4,35 млрд евро.

Вся Европа в рамках Green Deal выделит в 2021-2027 годах 100 млрд евро компенсаций, а в течение десяти лет Еврокомиссия рассчитывает мобилизовать минимум 1 трлн евро инвестиций для перехода к «зеленой» экономике.

Очевидно, что Украине таких денег не видать. Власти утверждают, что стране для «зеленого» перехода будет достаточно инвестиций на уровне 5% ВВП в год (6,7 млрд евро). Где взять такую сумму, учитывая, что иностранные инвестиции сокращаются второй год подряд?

Чтобы повысить рентабельность своих промышленников, Евросоюз решил внедрять протекционистские инструменты — carbon border tax. Это импортная пошлина, с помощью которой европейские заводы смогут восстановить ценовую конкурентоспособность своей продукции на внутреннем рынке. То есть борьба за экологию для ЕС это еще и защита внутреннего рынка. Но у Украины такой возможности нет, так как внутренний рынок нашей страны слишком мал.

Вместо этого Украина уже закупает уголь извне — в 2020 году мы импортировали этого сырья 17 млн т, заплатив за него 1,7 млрд долл. Деньги, которые могли бы остаться в Украине, в итоге ушли России (1 млрд долл.), США (480 млн долл.), Казахстану (126 млн долл.).

Вот такая антигосударственная политика.

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