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Дайджест > «Зеленая сделка» зеленой команды: как Украина останется без угля и без шахт

«Зеленая сделка» зеленой команды: как Украина останется без угля и без шахт

Автор: Игорь Смолов, 112ua.tv
11.06.21 09:49
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«Зеленая сделка» зеленой команды: как Украина останется без угля и без шахт

Президент Украины Владимир Зеленский, заключив очередную «многообещающую» сделку с ЕС, намерен закрыть все украинские шахты и оставить на произвол судьбы сотни тысяч украинских шахтеров. Речь идет о так называемой «Зеленой сделке», в результате которой Украина взяла на себя обязательство в ближайшее время прекратить использовать все ископаемые источники энергии, в частности уголь, и перейти в основном на «зеленую энергетику».

Для справки, в 2013 году добыча угля в нашей стране составляла 83,5 млн т, а в 2019 году — упала до 31,21 млн т, то есть почти в три раза. Ситуация заставила украинские власти закупать уголь даже в Южной Африке. В январе-апреле 2021 года Украина закупила в России уголь на 394,75 млн долл. (доля РФ в украинском импорте угля — 60,18%), в США — на 141,36 млн долл. (21,55%), в Казахстане — на 79,11 млн долл. (12,06%). И все это отражается в платежках населения за электричество и тепло.

При этом в конце 2019 года премьер Шмыгаль заявил, что с помощью ЕС Украина существенно сократит количество угольных шахт, а в будущем — полностью откажется от ископаемого топлива в пользу зеленой энергетики.

Отмечу, что в самой Европе не все довольны таким движением к «климатическому нейтралитету» (этим термином в «Зеленой сделке» называется использование возобновляемых источников энергии). Так Польша, Чехия и Болгария, которые зависят от угля и у которых есть своя развитая угольная добыча, высказывали резкую критику в адрес данного проекта. Однако, их фактически вынудили присоединиться к сделке, пообещав взамен мощные финансовые вливания.

Украине же не пообещали ничего подобного. Так, для закрытия шахт в Украине, Германия готова выделить в помощь украинским шахтерам аж... 20 миллионов долларов. Не думаю, что остальные страны раскошелятся на большие суммы. Таким образом, шахтерам придется рассчитывать на самих себя. А когда было иначе?

Заключив «Зеленую сделку» с ЕС, Зеленский фактически единолично решил судьбу сотен тысяч шахтеров Украины, которые будут никому не нужны в «новой экологичной Европе».

В Украине на сегодняшний день 65 городов полностью зависят от работы предприятий по добыче угля. Речь идет о сотнях тысяч людей, которые должны и дальше кормить свои семьи, несмотря на желание Зеленского и Шмыгаля выслужиться перед европейскими дяденьками.

С другой стороны, олигархи, которые в том числе финансируют Зеленского и могли бы убедить правительство не поддерживать «Зеленую сделку», — молчат. Они годами пользовались углем, продавали его за рубеж, получали баснословные барыши, а сейчас решили просто закрыть «бизнес» и оставить шахтеров без средств к существованию, прикрываясь европейскими требованиями.

Но они не учли шахтерский дух.

Шахтерские бунты — это важная часть украинской истории. Самый известный и масштабный шахтерский бунт — это марш 1993 года, который привел к досрочному завершению президентства Леонида Кравчука и перевыборам в Верховную Раду.

У шахтеров есть всё необходимое для того, чтобы заявить о себе. Шахтеры могут требовать у власти гарантий их обеспеченного будущего. У политических партий — квот в проходной части списков в парламент. А для детей — расширения квот на поступления в ВУЗы. И это, не говоря о базовых потребностях — таких как обязательное обеспечение всех средств защиты, своевременная выплата заработной платы и ее достойный уровень.

Шахтеры молчать не будут, и в этом Зе-команда просчиталась, как и во многом другом за свою политическую «карьеру». Нынешняя власть не успеет получить бонусы (читай — барыши) от присоединения к очередному проекту ЕС, а вот шишки на противостоянии с шахтерами набьет себе очень скоро.

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