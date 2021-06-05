Как за день записаться на вакцинацию в «Дія» и получить прививку от коронавируса в Киеве

С конца мая в Киеве появилась возможность получить первую дозу китайской вакцины Sinovac Biotech. Она доступна тем, кто ранее записывался через приложение «Дія» на вакцинацию, но если повезет – даже этой регистрации можно не иметь. Редактор AIN.UA рассказывает по собственному опыту, как это сделать за один день.

Что нужно сделать, чтобы получить прививку

В Киеве регулярную вакцинацию проводят в Международном выставочном центре (МВЦ), в Центре вакцинации против COVID-19 (это четвертый корпус МВЦ, 2 этаж). Этот центр заработал 29 мая 2021 года и по рассказам тех, кто там побывал еще в субботу, очереди на вакцинацию практически не было, вакцинировали всех желающих. С воскресенья, 30 мая 2021 года у пользователей просили регистрацию на вакцинацию в «Дія».

Для этого нужно авторизоваться на сайте или в приложении сервиса «Дія», выбрать услугу «Запись в список ожидания вакцинации от COVID-19». Затем указать, принадлежит ли пользователь к одной из указанных групп (медики, военные, госслужащие и т.д.), и выбрать свой населенный пункт. При успешной записи сервис сообщит о том, что пользователя внесли в списки:

В теории это должно работать так: пользователю, который записался в список ожидания звонят или пишут о том, что в таком-то пункте вакцинации он может привиться в такой-то день. Это может быть, к примеру, звонок от семейного врача. На практике же, в воскресенье, 30 мая прививали:

- и тех, кто только записался через «Дія» и не получил уведомления о доступной вакцине (на входе в центр пользователей просили показать «Дія» на телефоне);

- и тех, кто получил сообщение о времени, месте и конкретной бригаде, которая сможет его привить.

Уже на месте, возле МВЦ около 13:00 была довольно большая очередь: около 400-500 человек. Возле центра дежурила скорая, на случай, если кому-то станет плохо.

Первую дозу прививки нам удалось получить через пару часов в очереди. Для этого нужно было:

- предъявить паспорт, заполнить бланк о состоянии своего здоровья на момент прививки (данные о себе, имя, адрес, есть ли аллергии или другие особенности);

- еще раз показать паспорт, пройти поверхностный медосмотр (фактически, пользователю меряют температуру на входе в центр, затем — пульсоксиметром пульс и сатурацию);

- затем еще устно ответить на вопросы о состоянии своего здоровья и после этого получить прививку.

В итоге, чтобы получить первую дозу вакцины, нужно было приехать с паспортом и регистрацией в списке ожидания в «Дія». И быть готовым стоять в очереди несколько часов.

Вторую дозу этой прививки нужно вводить через 28 дней: с этим должен помочь либо семейный врач, либо же можно подъехать в ту больницу, сотрудники которой и проводили вакцинацию. Во время вакцинации пользователю дают справочные материалы о самой вакцине, а также о том, как получить вторую дозу.

Этот центр в Киеве будет работать на выходных, с 10:00 утра. По данным Киевской горадминистрации, за 29-30 мая в нем привились 3467 человек.

Важно: При обращении на горячую линию МОЗ редакции AIN.UA сообщили, что сейчас идет приоритетная вакцинация людей в возрасте от 65 лет. С такими людьми связываются их врачи и записывают их на вакцинацию. Если не находиться в этой возрастной группе, а подъехать в МВЦ с регистрацией в списке ожидания в «Дія» (способ, который мы описали в этой статье), можно, по словам оператора колл-центра, «просто простоять в очереди, а прививку не получить». В колл-центре посоветовали зарегистрироваться в «Дія» и ожидать, пока с предложением вакцинироваться позвонит семейный врач (к примеру, если в каком-то из пунктов вакцинации будут доступны остатки вакцины).

Что это за вакцина

В Центре вакцинации в МВЦ, в Киеве делают прививки вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech, она состоит из инактивированного вируса SARS-CoV-2 и вспомогательных веществ. Ее вводят в верхнюю часть плеча, она предназначена для людей старше 18 лет. Вакцина разработана китайским производителем Sinovac Biotech, который специализируется на вакцинах против гепатита и гриппа. После двух доз вакцины ее эффективность по данным МОЗ на 25 марта 2021 года составляет 83,5% (ранее назывались более низкие показатели).

В конце 2020 года украинский МОЗ подписал контракт на 1,9 млн доз этой вакцины, первые ее партии уже прибыли в страну весной 2021 года. Ее для экстренного использования разрешили в Турции, Индии, Бразилии и некоторых других странах. В то же время, эта вакцина пока не зарегистрирована в ВОЗ: на днях эта организация запросила у производителя дополнительные данные о препарате, прежде чем рекомендовать его к использованию в мире.

Подробнее почитать о вакцинах, доступных в Украине, можно на официальном сайте МОЗ о коронавирусе. Здесь же можно посмотреть таблицу с работающими пунктами вакцинации и их контактами.

По материалам AIN