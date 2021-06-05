Звон монет весомей оскорблений! Или почему Кличко победит Зеленского

Целый ряд депутатов киевского горсовета от разных фракций практикуют довольно интересную концепцию. В битве Зеленского и Кличко за столицу — побеждает Кличко!

Все депутаты понимают угрозы давления и репрессий, но никто по-настоящему не боится. Такое единодушие от самых разных людей вызывает ряд вопросов о причине происходящего. И если по нашим источникам, бывший секретарь горсовета, порошенковец Прокопев защищен некими личными отношениями ещё со времён КВН-кой жизни президента, то стойкость остальных удивляет.

Один из депутатов приводит как пример — есть в Киеве некий Коля Руденко, строитель-ремонтник, близок к команде Кличко уже много лет и работает с бюджетом в разных районах города с 2015 года. Поскольку в этой среде до президентских выборов, было популярно шутить в стиле — Зеленский — корпоративный шут, этот Николай постоянно язвил на эту тему. В своем фейсбуке выставлял жесткие мэмы на Зеленского и хвастался, что некоторые из них придумал сам.

Так вот, этот Коля, который при президенте Порошенко и мэре Кличко начал получать миллионные тендеры, и при Зеленском работает с бюджетом, но в еще больших объемах. Только в одном Дарницком районе в разных сферах деятельности, за два года президентства Зеленского, он освоил миллиард гривен, пропустив через свои фирмы фактически весь бюджет района.

Этим районом почти два года руководит ставленник ближайшего друга и соратника Кличко Дмитрия Белоцерковца. Интересно, что Дмитрий везде говорит, что лично взял на себя ответственность за работу в Дарнице.

В последнее время Коля резко «позеленел» и начал искать подходы к зелёной власти. Всем говорит, что входит в зеленые кабинеты, решает любой вопрос в Антимонопольном комитете, контрольной комиссии и.т.д. Источник говорит: «У зелёных, как у любой власти много разных групп влияния и раз такой „юморист“ как Коля нашёл там своих, то за деньги с ними договорится любой, а тем более Кличко, так что мы потерпим, а потом свое вернем».

Это дает ясный ответ на вопрос, почему никто не верит и не боится. После назначения губернатором Николаевщины порохобота, оскорбляющего Зеленского на выборах, после того как Прокопевы и Коли в Киеве продолжают осваивать госбюджет, в городе не будет ни уважения, ни страха перед властью Зеленского.

В нашей постсоветской стране все еще сильна тюремная логика. Мы постоянно используем словечки из этого мира, типа — «нагнуть», «подставить», «лох» и т.д... А в тюремной логике одно из важнейших правил — если ты пропустил и стерпел оскорбление, то твой авторитет падает со сверхзвуковой скоростью.

Прокопевы и Коли, в глазах Киевской элиты, убивают авторитет всей власти. А если у Зеленского в Киеве нет уважения или хотя бы страха, то победить невозможно! И даже 7% любви в городе могут быстро растаять, как в свое время у Юлии Тимошенко с 40% до 5% сейчас.

Когда король теряет столицу, он обычно теряет корону. А потом очень часто после короны он теряет и голову...