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Дайджест > «Пленки Медведчука» сегодня может подделать даже ребенок с помощью специальной программы: Кузьмин опубликовал видеодоказательство

«Пленки Медведчука» сегодня может подделать даже ребенок с помощью специальной программы: Кузьмин опубликовал видеодоказательство

Автор: Ренат Кузьмин, NewsOne
31.05.21 22:36
268
«Пленки Медведчука» сегодня может подделать даже ребенок с помощью специальной программы: Кузьмин опубликовал видеодоказательство

Путин наградил Зеленского орденом за заслуги перед Россией, Лукашенко предложил Данилову возглавить белорусский колхоз, а Навальный назвал Баканова человеком, который всегда прав... Как вам такое видео? Оно было сделано с помощью простенькой компьютерной программы, доступной в сети даже ребенку.

А теперь представьте тот космический уровень технологий видео- и фото- монтажа, которыми пользуются, к примеру, профессиональные кинематографисты! Удивительно, что в Украине еще так много наивных людей, свято верящих украинской власти, обвиняющей политических оппонентов в придуманных самой этой властью преступлениях.

Пленки Мельниченко, пленки Байдена, пленки Порошенко, а теперь вот еще и пленки Медведчука... И вот на таких гнилых доказательствах чиновники СБУ, ГПУ и СНБО всерьез кого-то в чем-то обвиняют, требуют ареста, закрывают оппозиционные телеканалы и вещают с телеэкранов про «державну зраду». Что это: полная профессиональная непригодность больших начальников или фабрикация доказательств для устранения политических оппонентов? Выводы делайте сами. А пока публикую скандальное видео, а ссылку на компьютерную программу с легкостью найдете сами. Кстати, можете поэкспериментировать с голосами и лицами. Всем хорошего настроения и творческих успехов.

Ранее народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами экспертов СБУ за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений в деле против главы политсовета ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука.

«Для тех, кто еще сомневается в том, что дело против Медведчука сфабриковано по приказу власти, публикую Указ Президента Зеленского от 25.03.2021 о награждении государственными наградами сотрудников СБУ. Как видите, в числе обласканных оказались два преинтереснейших персонажа: Будко Татьяна Владимировна, эксперт НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ и Свинцицкий Андрей Викторович, директор этого самого института. Как думаете, за какие такие заслуги Зеленский наградил этих СБУшных экспертов? Правильно, за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука», — указал Кузьмин.

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