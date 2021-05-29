Теория «заговора», или Кто такой Роман Протасевич?

После того, как власти Беларуси принудительно посадили пассажирский самолет, летевший из одной страны Евросоюза в другую, чтобы арестовать журналиста Романа Протасевича, невольно возникает вопрос — кто этот человек?

Стоило ли из-за обычного паренька с активной гражданской позицией идти на такой политический и экономический риск? Чем он так напугал Александра Лукашенко, находясь за пределами Беларуси и судя по всему не собираясь в нее возвращаться?

Ему не все равно

О Протасевиче точно известно, что он одно время активно сотрудничал с белорусским оппозиционным телеграмм-каналом Nexta, который насчитывает более 1,2 млн. подписчиков. Это немало, но известно также, что в какой-то момент он прекратил сотрудничество и переехал из Варшавы, где работает редакция канала, в Вильнюс.

По некоторым данным, Протасевич был на Донбассе в 2014 году. Он то ли освещал конфликт в качестве фотографа и журналиста, то ли воевал в составе полка «Азов». Версии разнятся.

История с якобы службой в «Азове» активно разгоняется разного рода «экспертами». Но даже если это правда, то разве этого достаточно, чтобы ради ареста этого человека сажать в Минске самолет, заполненный гражданами ЕС и выполнявший внутренний евросоюзовский рейс? Будь Протасевич хоть трижды ветеран АТО, он слишком дорого обошелся Беларуси.

Складывается впечатление, что Протасевич — обычный парень из Минска, которому не все равно, что происходит с его Родиной. Таких в Беларуси сейчас довольно много, особенно среди молодежи, и арест одного из них ситуацию не изменит. Тогда как последствия воздушного инцидента с Ryanair могут быть ощутимыми.

Последствие первое — воздушное

«Белавиа» больше не принимают во многих странах Евросоюза. Украина тоже ввела ограничения против главной белоруской авиакомпании. Мировые авиакомпании также сокращают полеты над страной, отменяют рейсы. Такое решение приняла голландская KLM, а также крупнейший региональный авиаперевозчик — airBaltic.

И это только начало. Как в случае с катастрофой рейса MH-17 над Донбассом в 2014 году. Тогда авиакомпании меняли свои маршруты, чтобы обходить восток Украины, в течение двух лет. Сейчас будет то же самое: не сразу, но неизбежно.

Кстати, именно после катастрофы MH-17 Беларусь совершенно сознательно приложила максимум усилий и выделила немало средств на то, чтобы перенаправить на себя поток транзитных авиарейсов. Это была правильная и успешная стратегия. В результате ее реализации:

1. В 2019 году через Беларусь проходили все грузовые рейсы с Ближнего Востока в США.

2. Большинство грузовых и пассажирских рейсов из Китая в Евросоюз тоже проходили через Беларусь.

3. По оценкам экспертов, только на диспетчерском сопровождении этих рейсов Беларусь зарабатывала $50-70 млн в год.

4. В 2019 году Беларусь обслуживала 325 тыс. самолетов 980 авиакомпаний из 100 стран мира.

5. 17% рейсов из этого числа совершали посадку в аэропорту «Минск».

Все это — большие деньги: аэропортовые сборы с пассажиров, аренда помещений, комиссии авиаперевозчиков. Плюс менее очевидные статьи доходов — гостиницы, общепит, duty free.

В итоге воздушные пассажирские перевозки до недавнего времени, по некоторым подсчетам, составляли до 3% ВВП Беларуси.

Официальных данных нет, но, по экспертным оценкам, в целом воздушные пассажирские перевозки давали Беларуси $0,8-1,5 млрд в год.

И все это решено променять на простого белорусского парня, который обидно дразнил Лукашенко в Telegram? Дороговато обошелся «бацьке» Протасевич.

Учитывая, что ВВП Беларуси, вопреки распространенному мнению, не так уж велик — около $59 млрд. Примерно в 10 раз меньше, чем ВВП Украины. И миллиард долларов в этом контексте весьма чувствителен.

Последствие второе — топливное

28 мая СМИ сообщили о том, что Беларусь рассматривает возможность ограничения на поставки бензина марки А-95 в Украину. Речь идет о Белорусской нефтяной компании (БНК), на долю которой приходится 55 тыс. т топлива на украинском рынке. То есть около половины всего импорта в нашу страну.

Для Украины это будет чувствительно. Могут даже начаться перебои с бензином. Но это будет временное явление — найти другого поставщика не так уж сложно.

А вот куда Беларусь будет девать свой бензин, если не в Украину? Других рынков у нее нет (поэтому сейчас украинские эксперты придерживаются мнения, что ограничений все же не последует). И если авиационная отрасль удачно подталкивает экономику Беларуси, то топливо для этой экономики — локомотив. Ни один репортаж Протасевича с Донбасса, ни одна обидная карикатура на Лукашенко в канале Nexta не стоят того, чтобы убить экономику своей страны «врагам в назидание».

Или все-таки стоят?

Теория «заговора»

После выборов президента в августе 2020-го, когда президента Беларусь, на которых Лукашенко по официальным данным победил, набрав 80,1% голосов, ситуация в стране крайне обострилась. Начались массовые протесты и забастовки.

В ответ последовали такие же массовые репрессии. Зафиксированы многочисленные случаи пыток и насилия по отношению к протестующим со стороны правоохранительных органов. Прессингу также подверглись оппозиционные политики. Например, главного соперника Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую по сути выдворили из страны. Еще одного оппозиционера — Виктора Бабарико — в разгар выборов обвинили в уклонении от уплаты налогов.

Еще больше ситуация обострилась в апреле 2021 г после того, как Лукашенко раскрыл некий заговор против себя любимого. По его словам, в окружение были внедрены шпионы, среди которых — политолог Александр Федута (сейчас он арестован). Заговорщики якобы планировали атаковать резиденцию главы государства, полностью отключить электроэнергию в Беларуси, на сутки прийти к власти и просить войска НАТО войти на территорию страны, чтобы в итоге ударить по России.

В организации заговора, кроме Федуты, обвинили главу оппозиционной партии БНФ Григория Костусева, а также проживающего в США адвоката Юрия Зенковича. При этом Лукашенко заявил, что не все предатели и шпионы пойманы. Их поиск продолжается второй месяц.

Именно поэтому мы не можем назвать имена наших собеседников и даже дословно привести их высказывания. Любой комментарий реальных людей из Минска в этой статье может стать причиной их преследования в Беларуси.

Мы просто составили конспект из мнений, которые выслушали или прочитали в социальных сетях. Эти мнения могут быть субъективными, но у них есть общая черта — люди, которые это говорят, живут в Беларуси (или жили там в 2020 году) и хорошо осведомлены обо всем, что там происходит.

И вот, что получилось.

На самом деле

1. Попытка покушения на Лукашенко — скорее всего, фейк. Люди, которых обвиняют в заговоре производят впечатление уравновешенных убежденных либералов. А либералы не творят заговоров. Также никто не верит, что группа «заговорщиков» всерьез рассчитывала перехитрить КГБ и личную охрану президента.

2. Сам Лукашенко твердо убежден, что его действительно пытались убить в результате заговора. Информацию об этом ему слили спецслужбы России. Первые заговорщики также были задержаны в России. Вероятно, российские спецслужбы предоставили и какие-то «неопровержимые доказательства» готовившегося заговора, и теперь Лукашенко борется с заговорщиками в активном взаимодействии с российскими «спецами»;

3. Есть мнение, что операция по захвату Протасевича была разработана при участии ФСБ. Возможно даже — по инициативе российских спецслужб. Косвенно это подтверждает тот факт, что с рейса Ryanair, совершившего посадку в Минске после сообщения о минировании, сошли несколько человек. Четверо были идентифицированы, как граждане России. Еще двое — белорусы. Получается, что Протасевича «пасли» в основном россияне. Многие в Минске уверены, что имя Протасевича также всплывет в контексте покушения на бацьку;

4. Российские партнеры убеждают руководство Беларуси, что оно под постоянной угрозой нападений и никому верить нельзя. При этом, возможно, руководствуются собственными интересами. Они в том, чтобы предельно обострить отношения Беларуси с Западом, который и так часто называет Лукашенко «минским диктатором»;

5. Инцидент с самолетом, который был, по сути, захвачен в Минске, оставит Лукашенко в полной изоляции. Инцидент будет иметь не только экономические последствия, которые мы уже проанализировали. Но также и политические. Беларусь останется один на один со своим единственным партнером — Россией;

6. Решение об ограничении на ввоз топлива из Беларуси в Украину совершенно не выгодно Беларуси. Но оно выгодно России. Украина найдет новых партнеров, а Лукашенко потеряет украинский рынок. Он это понимает и, вероятно, не хочет ограничивать поставки топлива в Украину. Но он может прогнуться под «братским» давлением. Поэтому угроза отмены контрактов с БНК по бензину для Украины реальна;

7. Мысль о том, чтобы управлять Лукашенко, пугая его заговорами, вероятно подкинул россиянам он сам — в июле 2020-го. Он тогда задержал бойцов российской частной военной компании Вагнера на территории Беларуси и заявил, что эти бойцы приехали для дестабилизации ситуации перед выборами и свержения существующего строя. Именно тогда, возможно, у россиян появилась светлая мысль, что глава белорусского государства с серьезной паранойей и ему мерещатся заговоры. После массовых протестов в Беларуси паранойя Лукашенко вероятно значительно усилилась.

По материалам: «Сегодня»