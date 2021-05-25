Атака Зеленского на Медведчука будет с треском провалена, как и все, за что берется Зе

Политика Владимира Зеленского на посту президента — это гремучая смесь пафосных обещаний и громких провалов, приправленная ставшим уже привычным нарушением законов и Конституции. Единственное, чем смог похвастаться Зеленский на пресс-конференции — борьбой с Медведчуком. Это при том, что борьба эта будет с треском проиграна, как и все, за что брался Зеленский ранее.

А как же окончание эпохи бедности? Где снижение тарифов? Почему до сих пор нет мира на Донбассе? Как так вышло, что президента в парламенте представляют насильники, клоуны и прочие «тищенки»? Кто разворовывает деньги на «большой стройке»? Почему в Офис президента регулярно ездят гонцы олигархов? Почему в больницах нет вакцин от коронавируса? Почему... Да таких почему десятки, если не сотни.

А самое противное здесь, что двойные стандарты Зеленского уже не просто раздражают, они реально наносят ущерб стране — и финансовый, и имиджевый. Президент с серьезным выражением лица в своих видосиках заявляет, что с агрессором никаких дел страна иметь не будет. А сам тайно платит коммуналку властям Крыма за квартиру жены на полуострове. Чтобы вдруг не отобрали, терять свое кровное Зеленских не готов.

Торговать с Россией нельзя, да? Конечно, если только вы не «Квартал 95». Потому что друзьям можно. Сериал «Папик», который студия продала в Россию, до сих пор приносит Зеленскому доход — два года подряд президент указывает в своей декларации свыше 4 млн гривен роялти от использования торговой марки «Квартал 95».

Олигархам — бой? Так ведь обещали? А вот Ахметов об этом ничего не слышал, а потому регулярно проводит встречи с ближайшим окружением президента и получает от государства многомиллиардные преференции.

Стоит ли вспоминать о госдаче, на которую Зеленский вроде как заезжал на пару месяцев, но живет там уже год?

Лицемерие Зеленского привело к тому, что процент граждан, которые все еще верят ему, уверенно снижается. Поклонников Зе уже в два раза меньше, чем было два года назад. В два раза. И сейчас вопрос в том, побьет ли Зеленский антирекорд Ющенко по падению уровня доверия. Все шансы есть.