Интересный материал под названием Maxim Krippa acquires Dnipro hotel: from porn&gambling to another level of the same вышел накануне в профильном британском СМИ, автор детально рассказывает историю обитателя Лондона Максима Криппы, который стал известен в Украине после скандалов вокруг нелегальных онлайн-казино в СНГ, порнобизнеса, а также продажи мест в списке партии Самопомощь.

Неугомонный мультимиллионер, сделавший состояние на нелегальных онлайн-казно, порнобизнесе и продажи мест в списке партии Самопомощь Максим Криппа растет, как жирный гриб в дождливый сезон. Подельник дэйтинг-гуру М. Полякова — Криппа Максим Владимирович приобрел гостиницу Днепр в центре Киева для московских братьев из знаменитого ОПГ. Как власть допустила подобную схему остается вопросом. Как и вопросом остается, почему правоохранители Украины по сей день не прессуют Максима Криппу...

Ну что ж, теперь пора рассказать историю успеха, который сопутствует Максиму Владимировичу Криппе на его тернистом пути. Информационное агентство First Truth&Transparency Committee начнет серию публикаций, которые прольют свет на биографию Максима Криппы, мы заглянем в наиболее потаенные уголки душонки этого беспокойного порнобарона и казиношника.

Как зарабатывает мошенник Максим Криппа

Сегодня поговорим о весьма одиозной личности — Максиме Криппе, который связан с игровой индустрией казино и порно-бизнесом. Товарищ активно старается зачистить в Интернет-пространстве все свои «грешки», тратя бабло на фейковые рекламные материалы, но реальной грязи значительно больше и от нее сложно «отмыться». А особенно это актуально в последнее время, когда его имя всплыло среди новых собственников гостиницы «Днепр».

Максим Криппа и его успех

Игрок по жизни, который выдумывает сказочки и подчищает информационное пространство, создавая фейки. Такие, например, как его «интервью», в которых он рассказывает о том, как был простым поваром из Минска, а также где нехотя сознается: «стыдно признаться: первая моя работа — модератор на порно-сайте». Ну, как показывает опыт, не так уж и стыдно, поскольку далее пошел в дело не только порно-бизнес, но и аля-запрещенная игровая индустрия — казино. По сути, парень не прогадал, две темы, которые всегда пользуются популярностью среди наших, да и не только, граждан. Вот так и живем. Обогащаться, так по-крупному. Пофиг «праведным ли путем» идти... Главное для таких «бизнесменов» — прибыль.

Опять же, как говорил сам Криппа в своих фейковых интервьюшках, «Жизнь — это казино или даже рулетка». Даже фотки размещает в таких заказных статьях чужие... Так Криппа Максим Владимирович и живет, играя в ролевые порно и другие игры. Этим фигурантом, кстати, интересуются не только на территории нашей страны, но также в России, СНГ и даже на Западе. М. Криппа стал миллиардером благодаря сайтам фейковых знакомств, порно и гэмблингу. Он делает прибыльный бизнес под девизом «Деньги не пахнут». Вот такая проза жизни, ну а остальное — фуфта, чего уж там мелочиться.

Что мы знаем и что не знаем о Максиме Криппе

Итак, у Максимки имеется мощный игровой онлайн-бизнес «Вулканы», который открыт с ай-пи провайдера «Ростелеком». Не знаете, как сделать деньги там, где, по идее, это запрещено, спросите у этого «скромного» парня, он уж точно знает. Так, к примеру, он вместе со своим давнишним подельником Максимом Поляковым получает основную выручку от гэмблинга. В первую очередь, речь идет о компании EvoPlay.

Это типа официальный оператор того самого онлайн-казино «Вулкан» Максима Криппы. Кстати, наверняка, многие видели надоедливую рекламу этой конторы, когда смотрели фильмы в режиме онлайн на разных источниках в Интернете. Бесит, не правда ли?

Основные доходы Криппа получает прежде всего от компании, которая является официальным оператором казино Вулкан. Поляков также сколотил состояние на этой теме и порно-чатах. Хотя казалось бы, тема среди запрещенных, как в Украине, так и в РФ... Но, видать, законы писаны не для всех, поскольку данные фигуранты такого неоднозначного «бизнеса» до сих пор радуются жизни, а офисы этой структуры успешно функционируют в обеих странах. Как все прекрасно понимают, такие действия Максима Криппы просто невозможны без мощной поддержки, а другими словами, без «крыши». Эту роль исполняет Михаил Осеевский, руководитель одного из самых масштабных провайдеров России — Ростелеком.

Что примечательно, провайдер сего «хозяина», успешно игнорит запреты Роскомнадзора и преспокойно открывает доступ пользователям глобальной паутины к множеству игровых онлайн-площадок Криппы-Полякова.

Из порнобизнеса в политику? Запросто!

Наблюдаем парадоксальную ситуацию. Товарищи порно-бизнесмены уже пытались покорить политический олимп на местных выборах. Так почему бы не попробовать снова? Бабло есть, крыша есть. Думаете, это шутка? Как это не по-идиотски звучит, но нет. Данная ситуация имела место. Товарищ Криппа каким-то волшебным образом всегда выходил «сухим из воды» во всех крупных скандалах и разбирательствах. А это, как мы все понимаем, невозможно без сильных мира сего.

Порномагнат Максим Криппа — кандидат в Киевский горсовет от «Самопомощи»? Было дело и было горячо. Тогда он благополучно проиграл, но подзаработал, сотворив альтернативный список партий и продавая места в этом псевдосписке. Самое печальное, что на такой развод повелись около десятка бизнесменов.

Чуть подробнее: когда Криппа Максим Владимирович выступал от «Самопомощи» в Киевский горсовет, был крупный скандал со «взносами» для попадания в «список» счастливчиков на парламентские выборы. Как говорится, новая инновационная «схема» себя не оправдала и закончилась скандалом, основанным на мошенничестве. Когда афера раскрылась, Максим Криппа по-шустрому сбежал в Россию и притаился, но ненадолго. А вот отдувалась и оправдывалась перед журналистами и общественностью «Самопомощь».

До сих пор остается загадкой, как тогда получилось замять это дело, но как видим, «золотая жизнь» у Максима продолжается.

Максим Криппа: что по документам?

Ну, что в данном случае сказать... Товарищ Криппа — не госслужащий, посему даже приблизительной картины мы не увидим, поэтому шуршим по доступным свободным источникам.

Вот компании, где Криппа числится владельцем. Таких, согласно общедоступному ресурсу OpenData — 7 компаний.

Аппетитные приобретения: Максим Криппа — новый совладелец гостиницы «Днепр»

Внезапно СМИ запестрели инфой, что Максим Криппа является одним из новых совладельцев многострадальной столичной гостиницы «Днепр», расположенной в шикарном месте и имеющей огромные перспективы в развитии не столько для местного, сколько для более богатого иностранного сегмента отдыхающих.

В начале мая этого года на сайте Prozorro появилась информация о продаже легендарного 4-звездочного отеля на Крещатике с живописным видом на исторические достопримечательности Киева и величественный Днепр. Уже летом Фонд госимущества выставил на продажу этот отель. Приобрела гостиницу компания «Смартленд» за 1 миллиард 111 миллионов гривен, притом, что стартовая цена составляла только 80 миллионов 923 тысячи гривен, а в тендере принимало участие 29 компаний.

Об этом «грандиозном» событии сообщил даже Зеленский на своей странице в ФБ.

Подробнее о продаже киевского отеля «Днепр» смотрите в сюжете 112 канала:

Кто же купил такую «аппетитную» гостишку?

Компания «Смартленд» зарегистрирована в Броварах. Ее уставной фонд — 11,3 миллиона гривен. Руководитель — Терещук Максим.

И все-таки, причем здесь Криппа? Как оказалось, Максимка всплыл среди собственников этой самой столичной гостиницы. Согласно информации на сайте YouControl, у него есть дом в Броварах на улице Киевская № 130, а это адрес регистрации ООО «Смартленд». Также рядом в домах № 126 и № 146 зарегистрированы еще его компании и клуб.

И напоследок

Если заглянуть на сайт «Посіпаки», то увидим, что Криппа засветился в качестве помощника двух депутатов из «Батькивщины» и даже Социальной партии. Ну, как мы писали ранее, деньги для Максимки не пахнут.

В общем, что еще добавить? Местные выборы уже скоро. Постепенно всплывают новые-старые кадры, но всех не раскрывают. Увидим ли мы порномагната, игрового гиганта и сказочника Максима Криппу в качестве кандидата? Не исключено. В любом случае, Максим Криппа не утонет в потоке белого пиара. Это мы с уверенностью гарантируем.