Everad, LeadBit и MGID - картель IT-мошенников: анатомия глобальной аферы

Обман граждан при помощи т.н. «бинарных опционов» и фиктивных торгов на несуществующих биржах, посредничество между легальными (и не очень) рекламодателями и «пиратскими» онлайн-кинотеатрами, распространение «фейков» под заказ и масштабная торговля бесполезными (а порой и опасными) «фуфломицинами» по всему миру. Этим занимается преступный картель с «концами» в стране-агрессоре, пустивший корни в Украине.

Нет, речь не о строго законспирированной группировке, проворачивающей свои делишки в глубоком подполье, где-то в «даркнете». Отнюдь. Герои этой криминальной истории – молодые успешные IT-бизнесмены, заседающие в кабинетах, расположенных в престижных офисных центрах украинской столицы. Они вполне рукопожатны в бизнес-кругах, весьма публичны, выступают с лекциями на профильных мероприятиях и под звуки фанфар вкладывают свои прибыли в перспективные стартапы. Но в основе их успеха лежат обман и мошенничество, — пишет в своей статье для «ОРД» главный редактор проекта CRiME Андрей Карпинский.

Румынский «кейс»

Несмотря на то, что этот картель базируется в Украине и жестко обрабатывает, прежде всего, её же граждан, здесь о нём говорят мало. Периодически он попадает в поле зрения правоохранителей, но до громких судебных процессов дело ни разу не дошло. Местная пресса этой темой интересуется крайне мало.

Как ни странно, в свой первый крупный скандал дельцы попали в соседней Румынии. В феврале этого года тамошнее издание Recorder опубликовало масштабное журналистское расследование под названием «Огромная афера с пищевыми добавками: миллионы евро от лжи, засоряющей Интернет» (его перевод читайте тут, пересказ с собственными толковыми дополнениями позже опубликовал украинский портал AIN.ua).

«Скоординированная сеть организовала схему, в ходе которой продает фальшивые пищевые добавки пожилым людям. Для привлечения клиентов используется вводящая в заблуждение интернет-реклама, побуждающая отказаться от профессионального лечения и перейти на альтернативный метод. «Вылечить» предлагают всевозможные заболевания, включая гипертонию, простатит, варикоз, псориаз, диабет, а также избавить от алкогольной зависимости.

Для правдоподобности злоумышленники пользуются различными приемами, например, клонируют сайт Министерства здравоохранения, а чтобы подкрепить качество продукции — похищают личности врачей (и не только), которые «делятся своими наблюдениями». Для защиты от отслеживания звонков участники схемы используют специальные сервисы.

После получения заявки доверчивого пожилого человека на приобретение «исцеляющего» средства, с ним связываются сотрудники call-центра и убеждают в правильности такого решения. При этом, при попытке узнать больше о заказываемых продуктах, операторы становятся агрессивными.

Примечательно, что рекламу о продаже средств покупатели могут найти на самых разных медиаресурсах, которые размещают баннера и другие объявления в целях монетизации».

Забегая наперед, отметим, что мошеннический картель продвигает не только «фуфломицины» от всех болезней. Он явно стоит и за продвижением подпольных онлайн-казино и схем «легкого заработка», суть которых сводится к отъему денег у доверчивых граждан.

Как построена и работает мошенническая схема по впариванию «целебного» фуфла, можно почитать по наведенным выше ссылкам (или здесь). Мы же перейдем к самому интересному – кто за этим стоит.

Авторы расследования из Recorder акцентируют внимание на российской компании LeadBit и украинской Everad, которые действуют явно сообща. Румынские журналисты утверждают, что за время существования схемы этим «конторам» удалось создать огромную сеть виртуальных продавцов, которые продают вредоносную продукцию в десятках стран.

Кроме того, в Румынии одной из наиболее активно рекламирующих фуфломицины (и в Украине тоже – прим. авт.) является AdTech-компания MGID с офисом в Киеве и совокупным охватом 850 млн человек. Recorder утверждает, что MGID напрямую сотрудничает с Everad и Leadbit и распространяет лживую информацию о бесполезных добавках.

Итак, начнем разбираться, кто все эти люди.

LeadBit: московский «рекл» с прицелом на Украину

На официальном сайте LeadBit указано, что это – «интернет-агентство, платформа». На профильных же площадках для «арбитражников», например, тут, эта контора позиционирует себя как «прямой рекл». То есть, в переводе с птичьего языка на человеческий, «прямой рекламодатель».

В данном контексте это означает, что контора напрямую представляет продукты и услуги, которые рекламирует сама и/или предлагает за долю малую прорекламировать потенциальным партнерам.

Это очень интересные товары и услуги. На скриншоте выше вы можете лицезреть их перечень. Правда, он тоже нуждается в переводе.

Gambling – это азартные игры, то есть онлайн-казино. Как правило – нелегальные, нередко – мошеннические.

Adult – контент для взрослых, нередко порнография.

Mainstream, Mainstream Dating – службы знакомств, часто, скажем так, сомнительные.

Finance – в подавляющем большинстве случаев это Forex, инвестиции в «крипту», «бинарные опционы» и прочий «легкий заработок» для тех, кто его продвигает. Для клюнувших на рекламу «лохов» он обернется потерей денег.

Nutra – оно же «здоровье и красота». На практике – разного рода фуфломицины. Как те, из-за которых в Румынии разразился скандал.

Отдельно, как видите, указана категория whitehat. К ней относят продвижение легальных товаров и услуг без обмана конечного пользователя. То есть, все остальные категории – по умолчанию в той или иной степени «намахалово». Эта категория не популярна у «арбитражников», поскольку на ней заработать быстро относительно крупные деньги нереально.

Прежде чем мы пойдем далее, сделаю ещё одно небольшое пояснение.

LeadBit и упомянутый выше EverAd сфокусированы на непосредственно «продаже» разного рода «продуктов». Завлечением в сети «лохов» в, так сказать, промышленных масштабах занимаются компании вроде MGID (о нём речь пойдет ниже). Однако MGID не охватывает соцсети, мобильные приложения и площадки мировых гигантов – того таки Google. Здесь доверчивых граждан околпачивают «арбитражники», работающие на процентах от «навара».

Один из типичных представителей этой «касты» — Александр Слобоженко. На его примере мы подробно рассказывали, откуда они берутся и как работают (см. статью «Необыкновенный паразит. Александр Слобоженко и его прибыльное «дело»).

Теперь идем далее.

Московский офис LeadBit

Несмотря на то, что LeadBit в контактных данных указывает адрес регистрации в Объединенных Арабских Эмиратах, это – московская «контора». В качестве её основателей упоминается два россиянина – Денис Лагутенко и Егор Брускин.

Денис Лагутенко

Егор Брускин Еще несколько лет назад за поребриком было зарегистрировано два ООО с названием «Лидбит» и подходящими профилями деятельности, но они ушли на ликвидацию. В Украине, согласно данным реестров, LeadBit и его основатели никак не присутствуют. В то же время проверка домена сайта «конторы» (leadbit.com) через сервис BuiltWith показала, что пять лет, с 2015 по 2020 год, за этим сайтом числился идентификатор Google Analytics UA-65180504. Это может указывать на то, что leadbit.com регистрировали и администрировали с территории Украины. Очевидно, что на самом деле LeadBit не совсем самостоятельная организация, а, скажем так, ответвление одного и того же картеля. Как и его украинский «брат» Everad, на котором мы сейчас подробно остановимся. Everad: уголовные дела и связи Согласно расследованию румынских коллег, на родине Дракулы Everad осуществляет деятельность через фирму Make Profit SRL. Румыны выяснили, что в 2016 году ее основал украинец Руслан Дроздов. Позже администратором компании стал другой наш земляк — Игорь Паринов. В LinkedIn указано, что они оба работали в Everad задолго до того, как начали заниматься Make Profit SRL в Румынии. Впоследствии компания была передана украинцу Виталию Ставницкому, юридический адрес которого зарегистрирован в Москве. Однако Make Profit SRL до сих пор продает в Румынии пищевые добавки Everad. Теперь перейдем непосредственно к Everad («Эверад»), который на своем официальном сайте называет себя «прямым нутра рекламодателем», т.е. открыто заявляет, что специализируется на «фуфломицинах».

Согласно реестрам страны-агрессора, ООО «Эверад» зарегистрировано в Москве, а его единственный бенефициар – упомянутый выше Ставницкий Виталий Анатольевич, на которого нынче записана Make Profit SRL – румынская «прокладка» мошеннического картеля.

Примечательно, что на московский Everad в России зарегистрировано также 15 торговых марок «фуфломицинов». Например, такие как Nutribion и «Гипертолайф». Последний, который не является не то, что лекарством – он даже не БАД (впрочем, как и всё, что продают эти «комбинаторы»), мошенники позиционируют как чудо-средство от гипертонии и высокого давления. Его «напаривают» в том числе и в Украине. Тут за упаковку (20 таблеток) жулики правят в районе 400 грн, то есть 1200 грн за «полный курс лечения». За эти деньги наивный клиент получит отсутствие настоящего лечения от гипертонии, и как следствие – возросший риск инсульта или церебрального атеросклероза. Ну, а там и могила совсем рядом.

Зарегистрированное в РФ ООО «Эверад» — это не сторонняя фирма-близнец. Это щупальце спрута, голова которого находится в Украине.

В украинском реестре юрлиц присутствует полный «тёзка» московской фирмы – ТОВ «Еверад» (ООО «Эверад»). Согласно актуальным регистрационным данным, его уставной фонд на 100% номинально принадлежит жителю знойного Ашхабада (Туркменистан) Руслану Керимову.

Предприимчивый туркмен «владел» украинским «Эверадом» не всегда. Если заглянуть в историю компании, например, с помощью сервиса Opendatabot, то можно увидеть, что с момента основания в 2014 году её де-юре контролировал Тимофеев Руслан Сергеевич. Руслан Тимофеев вышел из учредителей «Эверада» в августе 2019-го – приблизительно за месяц до того, как ООО стало фигурантом уголовного производства № 42019100000000627, зарегистрированного в сентябре 2019-го Следственным управлением финраследований Госфиска в г. Киеве. Производство открыто по ч. 3 ст. 212-1 УК – уклонение в особо крупных размерах от уплаты ЕСВ, отчислений на обязательное пенсионное страхование и прочих социальных платежей.

Согласно фабуле дела, которую можно легко отыскать в судебных материалах, некое физлицо по предварительному сговору с «неустановленными лицами», коим подконтрольны упомянутый ООО «Эверад», ООО «Сити Трейд Украина» и прочие комструктуры, для продажи «товаров собственного производства» организовало в ряде городов Украины сеть колл-центров. Читатель, вероятно, догадался о каких «товарах» идет речь, но фискалов возбудил не факт вполне очевидного масштабного мошенничества, а то, что «комбинаторы» нелегально трудоустроили в свои колл-центры почти тысячу сотрудников (в т.ч. иностранцев), таким образом уклонившись от уплаты налогов и ЕСВ «в особо крупных размерах».

Тут отмечу, что колл-центры – важное звено не только в продвижении и продаже различных «фуфломицинов», но и в вовсе вопиющих мошеннических схемах, за которыми просматриваются «уши» очень серьезной «братвы» (но об этом поговорим ниже). А «Сити Трейд Украина», специально выделенное выше, фигурирует в «румынском кейсе» как посредник в поставках «фуфла» румынской «прокладке» от украинского «Эверада».

Согласно регистрационным данным, нынче «Сити Трейд Украина» номинально подконтрольно жителю Николаева по имени Перхат Джомартов. Некоторое время позицию руководителя в этой фирме занимал некто Виктор Смирнов. ФИО этого персонажа ранее фигурировали в регистрационных данных обществ с ограниченной ответственностью «Колл Центр Галичина» и «Колл Центр Карпаты» (названия красноречиво говорят про профиль деятельности).

Чтобы, так сказать, лишний раз не вставать, упомяну про более свежий криминальный эпизод с участием «Эверада».

Ровно год назад, в мае 2020-го года, пресс-служба СБУ заявила о разоблачении масштабной схемы по продаже «фуфломицинов», организаторы которой убеждали незадачливых клиентов, что их «снадобья» помогают даже от коронавируса.

«Киберспециалисты СБУ разоблачили масштабную продажу несертифицированных биодобавок через интернет и разветвленную сеть колл-центров, — утверждалось в заявлении. – Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение».

В СБУ тогда подчеркнули, что организовала аферу группа компаний, которая продает якобы биологически активные добавки. В заявлении отмечалось, что во время обысков правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность, а также более $1,1 млн «налички». Более того, в СБУ утверждали, что через продажу «фуфла» «злоумышленники уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах, чем нанесли госбюджету ущерб на более чем 80 млн гривен».

Спецслужба традиционно не конкретизировала, к кому именно нагрянула «в гости», но журналисты портала AIN.UA узнали на кадрах с места обыска офис «Эверада».

К каким процессуальным последствиям привел рейд СБУ, автору неизвестно. По крайней мере, в Едином государственном реестре судебных решений упоминаний этого инцидента найти не удалось. Возможно, никаких последствий не было вовсе. Пока.

Пойдем далее.

Руслан Дроздов, упомянутый выше в качестве первооснователя аферы с «фуфломицинами» в Румынии, в украинских реестрах в контексте «Эверада» никак не светится. То есть, де-юре он никогда не состоял в учредителях юрлиц картеля и не служил в них гендиректором. Это говорит лишь о том, что либо Дроздов достаточно осторожен и избегает «бумажного следа», либо старшие товарищи не доверяют ему лишний груз ответственности.

Руслан Дроздов

Впрочем, в украинских профильных изданиях Руслан Дроздов и упомянутый выше Руслан Тимофеев «титруются» как отцы-основатели Everad Group — «одной из крупнейших мировых CPA-сетей» (сервисы, в которых рекламодатель платит за целевое действие пользователей – продажа, заполнение анкет и т.п.).

Где-то в 2019 году «Эверад» выступил «якорным инвестором» венчурного фонда Adventures Lab (Руслан Дроздов стал его операционным директором) — «конторы», которая инвестирует в стартапы, сфокусированные на «генерации и монетизации трафика». То есть, на привлечении максимального числа аудитории и выжимании из неё денег.

Идеологом создания этого венчурного фонда выступил Андрей Криворчук, возглавлявший Chernovetskyi Investment Group (CIG) с момента создания этой инвесткомпании в 2013 году по май 2017-го. Как понятно из самого названия – это «лавочка» клана Черновецких, во главе которого стоит эксцентричный бывший мэр Киева Леонид Черновецкий (известный также как Леня Космос). В качестве конечного бенефициара CIG нынче указан сын Леонида Степан Черновецкий, которого в 2016 году испанские власти обвиняли в отмывании денег.

Руслан Тимофеев, Руслан Дроздов и Андрей Криворчук

«Эверад» плодит также и собственные «стартапы» без привлечения сторонних «экспертов». Например, «Тигерад» – проект по продвижению в Индонезии снадобий, давно зарекомендовавших себя на постсоветском пространстве как бесполезные, а иногда и опасные «фуфломицины».

На «Тигераде» любой желающий за свои деньги может присоединиться к картелю мошенников в качестве «арбитражника» и попытаться выдурить лишнюю копейку у азиатских «лохов». Тут к его (любого желающего) услугам предлагаются полезные (и, разумеется, платные) инструменты для более эффективного «остригания» доверчивых индонезийцев. И трудно не оценить простую изящность этого проекта «Эверада» – «комбинаторы» получают неплохую прибыль не только от продажи азиатам бесполезной гадости, но и от любителей легкого заработка, стремящихся урвать от этой схемы хоть какой-то кусочек.

Этот проект «Эверада» в контексте нашего исследования интересен не только сам по себе, но и IP-адресом, к которому привязано доменное имя его сайта. IP 185.129.100.113 числится за российской компанией DDOS-Guard LTD, предоставляющей услуги «доставки контента» и защиты от DDoS-атак.

DDoS-Guard стал всемирно известным вначале этого года, когда на него «переехал» популярный у сторонников теории заговоров американский сервис микроблогов Parler – после того, как из-за его «токсичности» ему отказали в хостинге все уважающие себя провайдеры цивилизованного мира. Но в поле нашего зрения DDoS-Guard попадал еще лет пять назад в ходе одного журналистского расследования. Эта фирма тесно связана с другой российской IT-компанией – Dankom LTD, которая, по крайней мере, ранее предоставляла услуги крайне сомнительным интернет-проектам (там была и проституция, и торговля наркотиками, порнография и т.д.).

Так вот. Среди сотен (если не тысяч) сайтов, доменные имена которых привязаны к IP 185.129.100.113, автор эти строк зацепился за ceoclub.com.ua – официальный сайт организации CEO Club Ukraine, которая позиционирует себя как «крупнейший закрытый бизнес-клуб первых лиц среднего и крупного бизнеса», где очень серьезные дяди и тёти решают не менее серьезные вопросы.

Человек, разбирающийся в подобных вещах, резонно отметит, что соседство на одном IP сайта аферистов и сайта бизнес-элиты страны – простое совпадение. Ведь что мошенники, что честные деловые люди одинаково ценят качественные услуги. И лично я с таким замечанием соглашусь, ведь теми же услугами пользуется известный проходимец и агент Кремля Анатолий Шарий.

Как видите, на том же IP обитает официальный сайт именной партии Толяна и интернет-магазин «шмотья» с принтами символики политсилы и «мудрыми» изречениями её лидера.

Однако кроме косвенной, через IP, связи между CEO Club Ukraine с одной стороны и «Тигерадом» и «Эверадом» с другой, существует связь более-менее прямая и юридически подкрепленная. Это – люди.

Под «зонтиком» CEO Club Ukraine действует его дочерняя организация «Благотворительный фонд «Фундация СЕО Клаб». Согласно регистрационным данным этого БФ, его учредителями являются два ООО – «СЕО Клуб» и «Янг Бизнес Клаб». Первую «лавочку» основал бизнесмен и общественный деятель Сергей Гайдайчук, вторую – предприниматель, бизнес-блогер и «ютубер» Андрей Остапчук. Среди бенефициаров последнего «клуба» присутствует Руслан Тимофеев, один из отцов-основателей «Эверада».

Криминальный дозвон

«У роскошного киевского торгового центра «Мандарин-Плаза» рядами припаркованы люксовые авто, чьи владельцы охотно раскошеливаются в здешних ювелирных магазинах и бутиках модной одежды. Но в невидимых покупателям офисах на верхних этажах центра под неусыпным взором вооруженной охраны и камер видеонаблюдения продают совсем другой товар.

Здесь, под светом люминесцентных ламп, многоязычная масса сотрудников колл-центра настойчиво предлагает клиентам со всего света воплотить мечту о быстром богатстве — инвестировать в криптовалюты или акции. Работодатель этих неуемных торговцев — компания Milton Group.

/…/

…Цепочка разрушенных человеческих жизней протянулась по всему миру — от заполярных районов Швеции и эквадорских лесов Амазонии через маленькие промышленные городки на Балканах до мегаполисов, таких как Лондон и Сидней.

Рассказы обманутых поразительно схожи. Многие связались с махинаторами из-за рекламы в Facebook, обещавшей огромную прибыль от инвестиций. Отправив свои контактные данные, люди оказывались под градом звонков с настойчивыми предложениями покупать. Обычно они делали небольшое «вложение» и быстро получали внушительную — но на деле фиктивную — прибыль. Однако попытки забрать всю сумму оканчивались ничем».

Это – выдержка из масштабного журналистского расследования организации OCCRP, вышедшего в свет под названием «Цепочка разрушенных жизней ведет в киевский колл-центр» (сокращенную «выжимку» можно почитать здесь). Компания Milton Group с центральным офисом в украинской столице под видом инвестиций в различные «финансовые инструменты», используя обман и психологическое давление сделала нищими тысячи пожилых людей по всему миру. Мошенники избегали лишь резидентов США – американская Фемида в поисках правосудия известна своим упорством и презрением к таким «условностям», как границы.

67-летняя шведка, жертва мошенников из Milton Group.

Кадр съемки скрытой камерой на новогодней вечеринке Milton Group

Служебные инструкции для персонала Milton Group напрямую предусматривали занятие мошенничеством и вымогательством. Часто дельцы, втершись в доверие к своим жертвам, получали доступ к их банковским счетам и прибегали к банальным кражам.

Как выяснили журналисты-расследователи, за Milton Group стоят грузинские бизнесмены и бывшие чиновники, тесно связанные с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, которые перебрались в Украину после того, как их патрон начал здесь делать политическую карьеру.

Как вы сами догадались, никаких серьезных процессуальных последствий для дельцов не наступило – упоминаний Milton Group в уголовных производствах в судебном реестре автор (пока) не нашел.

Прямой либо более-менее убедительной косвенной связи между Milton Group и фигурантами нашего исследования нет (участники исследуемого нами мошеннического картеля продвигают похожую, но другую финансовую «дурилку» — о ней речь пойдет ниже). Однако схемы и «технологии», используемые мошенниками, в обоих случаях идентичны.

Ключевым звеном в этих схемах являются колл-центры (поначалу автор не сразу понял, почему среди бизнес-связей некоторых фигурантов часто попадаются предприятия именно с таким профилем). Что в случае с «липовыми» финансовыми инструментами, что при торговле «фуфломицинами» звонок живого человека, который грамотно подтолкнет жертву к роковому решению, крайне важен.

Часто новообращенный «лох», позарившийся на легкий заработок или понадеявшейся на «революционный» медпрепарат, лишь заполняет анкету на сайте мошенников, но колеблется отдавать им деньги. Но вскоре раздается звонок, и его убеждают поторопиться.

Западные специалисты уже давно зафиксировали такое явление, как «кибермошеннические колл-центры на аутсорсе», базирующиеся в основном на территории бывшего СССР. Не имея прямого отношения к организаторам той или иной схемы, за оговоренную плату они предоставляют услуги преступным группировкам, например, по прозвону потенциальных жертв фейковыми сотрудниками банков (подробнее можно почитать здесь).

В Украине с недавних пор серьезно заговорили о причастности оргпреступности (так называемых криминальных «авторитетов» и «воров в законе») к деятельности мошеннических колл-центров. В частности, в прессе утверждалось, что в Днепре такой промысел контролировала ОПГ выходцев с Кавказа под названием «Афкана», и борьба криминалитета за этот кусок пирога в прошлом году вылилась в убийство одного из лидеров этой группировки Армена Багдасаряна.

Утверждать, что украинские правоохранители никак не борются с преступными колл-центрами, было бы несправедливо. Сообщения о разоблачениях подобных «лавочек» в криминальной хронике появляются регулярно.

Так, в прошлом году сообщалось о ликвидации колл-центров «фейковых» торговцев акциями и криптовалютами в Киеве и Одессе.

Тогда же в прокуратуре Днепропетровской области отчитались о «зачистке» в регионе 66 колл-центров.

В этом году такие «конторы» силовики находили опять-таки в Киеве и Днепре.

Однако, повторюсь, колл-центры – лишь звено в цепи масштабных мошеннических схем. Или, образно выражаясь, – щупальца разросшегося преступного спрута, отсекая которые по одному невозможно побороть явление в целом – на их месте вскоре отрастают новые.

Усложняет расследование и привлечение к ответственности конечных бенефициаров этого мошеннического октопуса его организационная структура. По большей части она представляет собой картель, когда многие участники преступной организации формально независимы друг от друга. По крайней мере, на видимом, низовом уровне.

«Арбитражники», завлекающие потенциальных жертв через соцсети, как правило, являются либо игроками-одиночками, либо сторонними неформальными командами. Управляющий колл-центром может даже и не догадываться, кто закупил оборудование для его «офиса» – ему достаточно знать, какой процент от «добытого» он положит себе в карман. Формально особняком могут стоять программисты, пишущие приложения, с помощью которых проходимцы «рисуют» на мониторах жертв аферы мнимый рост несуществующих акций. А также производители таблеток-пустышек, которые мошенники втюхивают в три дорога больным старикам вместо действенных препаратов, прописанных врачами.

Но несомненно, что вверху (может, не на самой вершине, но достаточно высоко) «пищевой цепочки» стоят крупные легальные IT-компании вроде упомянутых выше Everad и LeadBit. И, конечно же, MGID («Маркет Гид»), на котором мы сейчас остановимся подробнее.

MGID: обвинения в «пиратстве», подозрения в мошенничестве

«Маркет Гид» появился в далеком 2007 году, когда Станислав Телятников и Олег Шкот, создатели аналогичной «лавочки» RedTram, решили, что смогут зарабатывать больше самостоятельно. Прихватив готовые наработки и клиентскую базу, они основали «Маркет Гид». Это не понравилось конечным бенефициарам RedTram, имевшим на тот момент далеко идущие связи. Они даже пытались наказать Шкота и Телятникова на $1 млн и сделали их детищу существование в Украине невыносимым. Но ненадолго. Шкот и Телятников перешли под российскую «крышу», и довольно быстро претензии к ним со стороны «красного трамвая» отпали.

«Маркет Гид» вошел в IT-пул российского миллионера Виктора Ремши, владельца холдинга «ФИНАМ» (при этом сохранив некую самостоятельность). Нацеленный на генерацию трафика, «Маркет Гид» пришелся кстати для продвижения проектов информационной корпорации россиянина МИРС, которая, в свою очередь, местами продвигает смыслы «русского мира».

До слияния в 2019 году в единого монстра, «Маркет Гид» существовал как бы в двух ипостасях – тизерная сеть MarketGID и платформа нативной рекламы MGID. Руководит сейчас единой компанией Сергей Денисенко, который еще семь лет назад служил гендиректором российского МИРСа.

Сергей Денисенко

Он же числится гендиректором и конечным бенефициаром ООО «МГИД-Украина», которое вскоре после своего основания в 2019 году ушло на ликвидацию под бременем уголовного преследования, а также руководителем одноименного частного предприятия.

ООО «МГИД-Украина» было зарегистрировано 18 июля 2019 года, а уже 20.07.2019-го оно стало фигурантом уголовного производства № 12019000000000666, в тот же день внесенного в Единый реестр досудебных расследований следователем Главного следственного управления Нацполиции. Уголовное производство открыто по признакам нарушения авторских прав организованной группой, нанесшего ущерб в особо крупных размерах (ч.3 ст. 176 УК). А также по признакам незаконных действий по предварительному сговору группой лиц со средствами доступа к банковским счетам и электронными деньгами (ч. 2 ст. 200 УК).

Что интересно. ЧП «МГИД-Украина», где руководителем указан всё тот же Сергей Денисенко, но бенефициарами – американская фирма «Мджид Инк.» и киприот Андреас Кудунас, основано спустя несколько месяцев после открытия данного уголовного производства. И сразу после регистрации было «подшито» к делу.

Согласно судебным материалам, MGID выступает посредником (и при этом очень неплохо зарабатывает) при размещении рекламы на бесчисленных «пиратских» онлайн-кинотеатрах и подпольных стримминговых сервисах (кстати, может, обращали внимание: рекламодателями там преимущественно выступают интернет-казино сомнительного происхождения). То есть, фактически выступает участником финансирования преступной деятельности. И при этом использует для расчетов платежную сеть WebMoney Transfer, что также является уголовным деянием, поскольку эта система из-за плотных связей её бенефициаров с властями страны-агрессора с 2017 года находится под санкциями СНБО.

Отмечу: разные объединения правообладателей еще со времен Ющенко весьма громко говорят, что побороть «пиратство», являющееся ощутимым препятствием для развития отечественной медиа-индустрии, довольно просто – достаточно обрубить «флибустьерам» поток рекламных денег. Кто, через кого и как работает с «пиратами» – секрет Полишинеля, но рекламные сети, если не учитывать редкие эпизоды, оставались неприкасаемыми. До лета 2019-го.

Внезапные, но вполне справедливые претензии правоохранителей к «Маркет Гиду» объясняются, прежде всего, временем их появления. То есть, сразу после прихода к власти выдающегося лидера современности Владимира Зеленского, фирма которого – «95 квартал» (соответственно, и сам Владимир Александрович) – также несет заметные убытки из-за интернет-пиратства.

Владимир Зеленский и Игорь Коломойский

К началу 2020 года, когда MGID содрогнулся от жестких обысков, уже было очевидно, что инициатором появления дела № 12019000000000666 является холдинг «1+1 media» олигарха Коломойского, внесший немалую лепту в приход к власти Владимира Зеленского. По крайней мере, съемочные группы «плюсов» стали едва ли не участниками тех обысков.

Впрочем, как известно, чувства между Зеленским и Коломойским вскоре охладели, и вместе с ними охладел интерес следователей к «Маркет Гиду» (последнее известное судебное заседание в рамках производства состоялось в сентябре прошлого года, и то по инициативе адвокатов Сергея Денисенко).

Тут, я считаю, нельзя обойти стороной ещё одно обстоятельство. В 2019-2020 годах, когда этой «конторой» живо интересовались следователи, MGID был в фокусе целенаправленной информационной кампании, в ходе которой платформу и «материнский» российский холдинг ФИНАМ обвиняли в подрывной деятельности, направленной против информационной безопасности Украины (см., например, тут и здесь). Через тизерные сети MGID на протяжении нескольких лет действительно продвигался вражеский пропагандистский контент, и почему-то на это долго закрывали глаза. Но 8 октября 2020 года по решению Шевченковского райсуда, принятому по иску ОО «Право и закон», СБУ открыла против MGID уголовное производство по целому букету «антигосударственных» статей УК. Впрочем, это уголовное дело никуда не продвинулось. У автора этих строк сложилось впечатление, что либо за «наездом» стояли те же «бенефициары», что и за производством № 12019000000000666. Либо «наезд» с обвинениями в антигосударственной деятельности изначально задумывался ради того, чтобы, так сказать, немножечко «обилетить» MGID.

Так или иначе, несмотря на то, что MGID всё ещё ощущает последствия, «контора» здравствует и продолжает «косить капусту». По состоянию на прошлый год платформа предоставляет 185 млрд контентных рекомендаций 850 млн уникальных посетителей ежемесячно по всему миру. Согласитесь, масштаб впечатляет.

Теперь попробуем разобраться, какого рода «контентные рекомендации» MGID подсовывает столь огромному количеству посетителей. Благо, на тизеры «Маркет Гида» можно наткнуться в интернете чуть ли не на каждом шагу. Например, ими густо усеян новостной сайт «Обозреватель» Михаила Бродского и портал Depo.ua, не говоря уже о сайтах подсанкционных медиа Виктора Медведчука.

Часто это не реклама какого-то товара либо услуги, а «замануха» с «хайповым» заголовком, ведущая на сторонний сайт.

На стороннем сайте MGID подсовывает «юзеру» еще больше «хайповых» заголовков перемешанных со ссылками на ресурсы, где посетителю попытаются втюхать какой-то «фуфломицин» (или чего похуже).

(красным выделена очевидно мошенническая реклама)

Автор обнаружил, что «новостные» тизеры «Маркет Гида», размещенные в «обычных» интернет-изданиях, ведут на целую сеть из десятков аффилированных с MGID «новостных» площадок, сделанных по одинаковому принципу, ссылающихся друг на друга, и таким образом генерирующих трафик для разного рода мошеннических сайтов, ссылки на которые расставлены между «новостными» анонсами. Посещаемость отдельных «новостных порталов», продвигаемых MGID, превышает миллион «уников» в месяц.

Способы околпачивания здесь идентичны тем, которые описали румынские коллеги в своем расследовании: от имени реальных специалистов (естественно, без их ведома) или «фейковых» светил медицины нахваливается как «революционный» некий фуфло-препарат.

(Здесь «эксплуатируют» известного педиатра Евгения Комаровского)

Посетителя убеждают не только в том, что данное снадобье реально помогает, но и в том, что врачи дурят его, прописывая что-то другое, а не вот это. И подводят к мысли, что «панацея» вот-вот закончится, и поэтому нужно срочно брать. Например:

Для всё ещё сомневающихся на той же странице десятки «липовых» благодарных пациентов наклепали кучу хвалебных комментариев. Мол-де, реально помогает, если б не эти таблетки (мазь, спрей, сироп и т.д.) – то я б уже помер. И когда человек решится, заполнит форму, оставив контактные данные, в работу включатся мошеннические колл-центры. Его будут убеждать, уговаривать, запугивать и подбадривать одновременно. Пока из него не выдоят всё, что можно. И в итоге он станет не только гораздо беднее, чем ранее, но и намного больнее.

Нередко рекламные блоки с узнаваемым логотипом «Маркед Гида» в виде красной «галочки» на белом фоне зазывают не на порталы хайповых новостей и в мошеннические «аптеки», а гораздо глубже.

Посылы «заманухи» могут быть обличены в разные формы. Но они играют на одних и тех же душевных струнах потенциальной жертвы – жадность, зависть и лень.

Если вы кликните на подобную рекламу, вас, скорее всего, перенаправят на один из аффилированных с MGID «новостных» порталов на слезливую историю о «фейковом» персонаже, в целом и полностью выдуманную. От имени несуществующего человека вам расскажут, как всю жизнь он бедовал, пока случайно не наткнулся на чудо-способ, «основанный на квантовых вычислениях», разбогатеть аки Ахметов. И позовут этим способом воспользоваться. Немедленно, пока «есть свободные места».

Это – успевшая порядком нашуметь «за поребриком» афера под названием Qauntum System («Квантум Систем»). Она практически аналогична упомянутой выше Milton Group. С тем основным отличием, что если «Милтон» ориентирован на «лохов» с Запада, то «Квантум», изначально создававшийся под американских «терпил», сейчас нацелен преимущественно на «совков».

Соблазнившийся легким заработком человек оставляет свои контактные данные, на него выходят «менеджеры» из колл-центра и начинают охмурять. Ему будут льстить, обещать и даже угрожать. Пока не выдоят все сбережения. А потом ещё заставят набрать кредитов.

Вот тут, тут, тут, здесь и тут – первые попавшиеся отзывы об этой «конторе». А вот видео небольшого остроумного расследования:

Итак, в продвижении этого «лохотрона», как и всевозможных бесполезных и местами опасных «фуфломицинов, берет непосредственно участвует MGID – вместе с упомянутыми выше Everad и LeadBit. Конечно, можно предположить, что в «Маркет Гиде» просто берут деньги у мошенников за рекламу, и не ведают (или закрывают глаза на это), во что их втянули. Но это не так.

Вернемся к тому, с чего начали – расследованию румынского издания Recorder. В нем говорится, что когда один из авторов обратился в MGID с вопросом, знают ли там, какую дрянь продвигают, европейский представитель компании Эдуард Заплотинский ответил следующее: «Все материалы, содержащие эту рекламу, созданы, таргетированы и попадают в категорию рекламных». И добавил, что компании, которые их продают, «надежны» и что «вся продукция соответствует правилам и проверена». То есть, в MGID на голубом глазу ручаются, что «фуфло», в продаже которого они участвуют, вовсе не «фуфло», а полезные таблетки.

И тут, очевидно, дело в том, что MGID вовлечена в мошенническую схему гораздо глубже, чем как просто рекламная сеть. Журналисты Recorder, внедрившись в эту схему, выяснили, что «Маркет Гид» не просто продвигает рекламу проходимцев. Он также предлагает «комбинаторам» инструкции о том, как охватить максимально большую аудиторию и к каким уловкам необходимо прибегать, чтобы «пипл хавал». В частности, MGID дает «партнерам» рекомендации, в каких странах и городах будет лучше продаваться «фуфломицин» от ожирения и диабета, а где выгодней «напаривать» зелье от простатита и эректильной дисфункции.

Думаю, вопрос, насколько MGID вовлечен в продвижение «лохотрона» Qauntum System и прочие криминальные истории, можно считать риторическим.

(продолжение следует)