Немецкие СМИ: Зеленского взяли в плен националисты

Оппозиция Меркель в Бундестаге снова задаёт канцлеру неудобные вопросы. В это раз речь идёт о кампании преследования одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Парламентарии от партии «Левые» уже не первый раз пытаются добиться от правительства ФРГ внятной позиции по текущей ситуации в Украине, но каждый раз у Меркель широко открывают глаза: мол, мы не в курсе происходящего, и в издевательском тоне отвечают, что этого не может быть, так как «в Украине царит свобода слова». Этот пинг-понг вопросов и ответов стал своеобразным спортом — оппозиция обвиняет, Меркель отбивается.

В очередном депутатском запросе представителя фракции «Левые» в Бундестаге Александра Ноя просят Меркель ответить, какой информацией обладает правительство ФРГ о ситуации с лидером украинской оппозиции Виктором Медведчуком, в доме которого был произведён обыск, и активы которого были арестованы. Внимание канцелярии правительства обращается на то, что украинский политик безрезультатно пытался ознакомиться с выдвинутыми против него обвинениями в государственной измене в Генеральной прокуратуре Украины. Депутат просит дать оценку действиям Зеленского по подавлению оппозиции. А заодно уточнить, сколько критически настроенных по отношению к власти телеканалов, радиостанций и интернет порталов были запрещены или закрыты в Украине с начала текущего года.

О преследовании властями Украины оппозиции пишет и немецкое издание Jungt Welt. По мнению автора статьи с красноречивым заголовком «Не до смеха», посвящённой двухлетнему юбилею пребывания Владимира Зеленского во власти, президент Украины «двигает государство в сторону авторитаризма, используя репрессии для подавления политической конкуренции».

Впрочем, критика в адрес Зеленского звучит не только из лагеря левых. Во вторник разгромный материал о Зеленском опубликовало ведущее информационное агенство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) — одна из крупнейший новостных сетей страны, объединяющая СМИ с общей дневной аудиторией до семи миллионов человек. В частности издание называет Зеленского «комиком, которому не удалось реализовать свои предвыборные обещания, что расстроило многих в Украине». Зеленский обещал закончить конфликт на Донбассе для чего был готов «говорить хоть с чёртом», однако «риторика его окружения становится всё более воинственной, на что Россия едко отвечает, что Зеленский бывает на фронте чаще, чем бывший президент Порошенко. Такое поведение немецкое СМИ объясняет тем, что Зеленский давно взят в плен националистическими группировками. В статье прямо делается вывод, что «перспектива членства Украины в НАТО — это вопрос далёкого будущего». Собственно, этот вывод подтверждается и результатом опроса читателей сайта RND, большинство из которых (почти 100%) считают, что «Украину ни в коем случае нельзя принимать в Альянс».