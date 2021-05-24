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Дайджест > Хозяин «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман: как игорный магнат финансирует террористов «ЛДНР» и выводит деньги в Россию

Хозяин «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман: как игорный магнат финансирует террористов «ЛДНР» и выводит деньги в Россию

Автор: «Антикор»
23.05.21 22:01
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Хозяин «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман: как игорный магнат финансирует террористов «ЛДНР» и выводит деньги в Россию

Ни для кого, пожалуй, не является секретом, что игорный бизнес — это огромные деньги и отличная возможность уйти от налогообложения, а также легализовать доходы, полученные преступным путем.

И тот, кто контролирует рынок азарта, имеет возможность не просто иметь огромные деньги, а диктовать свои условия почти всем — даже высшему руководству страны. И это касается всех — хоть Украины, хоть России, хоть США.

Ярким подтверждением этого служит широко известный в узких кругах Эдуард Швиндлерман. Он прославился, в первую очередь, своей деятельностью на ниве игорного бизнеса — именно ему принадлежит букмекерская контора «Пари Матч», реклама которой лезет в глаза буквально на каждом углу. К городу Париж эта контора никакого отношения не имеет, кроме созвучия в названии. Зато она имеет лицензии на свою деятельность в Украине, Беларуси, Грузии, России, Казахстане и «Л/ДНР». Правда, осуществляет она свою деятельность в этих странах и молодых джамахириях под разными названиями. В Украине — «Пари Матч», в Беларуси — «Статускво», в Грузии — «Рингбет», в России — «Бетринг», в Казахстане — «ПариМатч КЗ». В джамахириях «Пари Матч» действует под тем же именем, что в подконтрольной части Украины. Видимо, в недореспубликах вопрос с «официальным» лицензированием игорного бизнеса пока не решен, и Швиндлерман решает вопросы с разрешением на свою деятельность с руководителями боевиков неофициально. Благо, рулят в этих бандитских «республиках» его старые знакомцы по девяностым, получившие теперь возможность переименовать себя из «бригадиров» и «авторитетов» в «министры».

Отыскать пункты приема ставок в Донецке и Луганске проще простого — «Пари Матч» отнюдь не скрывает свои офисы:

О том, что они там действуют в украинском правовом поле, говорить не приходится. Отсюда следует печальный вывод — часть денег от прибыли Эдуарда Швиндлермана, которыми он покупает право на деятельность в недореспубликах, возвращаются в нашу страну в виде обстрелов и гробов с нашими солдатами. Это очевидно всем, кроме, естественно, отечественных правоохранителей, которые ловят рядовых алкашей, подавшихся сдуру в «борцы за Новороссию» и выдают это за невиданные достижения в отстаивании суверенитета Украины. Тех же, кто финансирует этих боевиков, СБУ предпочитает не замечать.

Однако давайте вернемся к личности организатора букмекерской конторы «Пари Матч». ООО «Пари-Матч» зарегистрирована в Киеве. Ее собственниками являются Эдуард Швиндлерман и Татьяна Белорусская. Учреждена она еще в 1994 году. Этой фирме принадлежит торговая марка PARI MATCH. В 2009-м, когда в нашей стране запретили игорный бизнес, «Пари Матч», вопреки заверениям Швиндлермана, никуда не делась — она продолжила свою деятельность, замаскировавшись под контору по продаже лотерей. Как, впрочем, и остальные подобные фирмы.

Что касается самого Эдуарда Швиндлермана, то в свое время получил широкую огласку тот факт, что он связан с людьми российского криминального авторитета Тайваньчика (Алимжан Тохтахунов) — Вадимом Тринчером и Анатолием Голубчиком, которые в 2014 году были задержаны ФБР в Нью-Йорке и приговорены к пяти годам тюрьмы за отмывание денег, организацию незаконного игорного бизнеса и вымогательство. Впрочем, сам Швиндлерман это никак не комментирует, предпочитая отмалчиваться.

Но, если факт связи с представителями российского криминалитета можно списать на слухи и выдумки, то факт вывода денег в РФ подтверждается материалами уголовного производства № 42017000000002925, открытого в 2017 году по факту фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем.

Так, по данным следователей, ежедневно в РФ уходило 20 миллионов гривен, а за год — два с половиной миллиарда. Деньги выводились через «Альфа-банк».

В октябре 2018 года уголовное дело относительно «Пари Матч» было закрыто. Но, что интересно, в Едином государственном реестре судебных решений этот документ отсутствует:

В этом можно убедиться, потратив немного времени: Ухвалы суда от 22.02. 2018 и 18.12.2018, хотя и приняты в рамках уголовного производства № 42017000000002925, касаются не самого ООО «Пари Матч», а фирм, которые проходили по делу и через которые выводились деньги в РФ — ООО «ЛЕО ПАРТНЕРС» и ООО «Файннест». Впрочем, Ухвала от 18.12.2018 была последней в уголовном производстве. Дальше уже идут разборки по гражданским искам. Всего же ЕГРСР насчитывает более 150 разнообразных судебных решений по этому уголовному делу, но результат — нулевой.

Уголовное дело, в рамках которого было установлено, что Эдуард Швиндлерман выводит огромные деньги в Россию, тоже никак не повлияло на отечественную СБУ, которая не заметила этого факта, как не замечает и работы «Пари Матч» в «Л/ДНР». Если первое можно списать на «проклятого барыгу», который тогда был президентом, и, естественно, виноват во всем, то второе происходит сейчас, при «борце с этим барыгой», честнейшим руководителем «Квартала».

Мы не зря упомянули о нынешнем президенте — это отнюдь не попытка его очернить любыми путями. И дело вовсе не в том, что «Квартал 95» активнейшим образом рекламировал деятельности букмекерской конторы «Пари Матч»:

Реклама — это дело не уголовное, артисты обслуживают тех, кто платит. А вот то, что последовало после смены власти в стране, куда интереснее.

Как известно, новая власть решила легализовать игорный бизнес. И не последнюю роль в этом сыграл Эдуард Швиндлерман. Дело в том, что журналисты программы «Схемы» установили, что глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия с июля 2019 года неоднократно посещал центральный офис букмекерской компании «Пари Матч», расположенный на ул. Боженко, 14а, в Киеве, где встречался с миноритарным собственником компании и ее гендиректором Сергеем Портновым. Поговаривали, что цена вопроса составляла 5 миллионов долларов.

Это подтверждается хотя бы общеизвестным фактом — к разработке правительственного законопроекта о легализации игорного бизнеса Давид Арахамия привлек собственника и учредителя юридической компании «Eterna Law» Андрея Астапова, который ранее работал с «Пари Матч». Кроме того, в разработке законопроекта принял участие еще один человек Швиндлермана — российский бизнесмен Борис Баум, которого привлек к работе заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Под диктовку Баума, собственно, и писался этот закон. А главной задачей всей этой группы разработчиков было закрепление на рынке азартных игр конторы «Пари Матч» в качестве монополиста.

Еще одним любопытным совпадением была история с публичным разгромом подпольных игорных заведений, которую полиция пафосно произвела немногим более года назад. В результате весь рынок моментальных лотерей и спортивных ставок прекратил существование, а 90 тысяч работников оказались на улице. Арендный рынок потерял доходы, а государство — сотни миллионов гривен доходов в бюджет, а лотерейные операторы остались без наземных пунктов распространения.

Но самое интересное в этой ситуации то, что «Пари Матч» лишь выиграла от этой зачистки — контору никто не трогал. Хотя, например, БК «Фаворит», работавшая по такой же схеме, была вынуждена остановить свою деятельность.

В результате всей этой «борьбы» с игорным бизнесом получилось, что единственным оператором на рынке азартных игр осталась «Пари Матч» Швиндлермана. А, поскольку такие вещи не происходят случайно, то вывод очевиден.

Закон же о легализации игорного бизнеса, в разработке которого активнейшее участие принимали в том числе и юристы Швиндлермана, был успешно проголосован и подписан президентом Зеленским летом 2020 года. И это было сделано как раз в тот момент, когда значительная часть азартных игр была монополизирована как раз структурами Эдуарда Швиндлермана.

Тэги: коррупция, Россия, отмывание денег, ЛДНР, Эдуард Швиндлерман, Пари Матч

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