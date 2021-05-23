5 миллиардов за полгода: как Юрий Голик и Кирилл Тимошенко превратили «Большую стройку» в «Большую дойку» госбюджета

Сегодня в Украине одной из главных фирм, которая строит и ремонтирует дороги в Харьковской области является ООО «Автомагистраль-Юг». Только открываешь систему закупок «Прозорро» и сразу видно, что эта фирма участвует едва ли не во всех тендерах по ремонту магистралей в области, большую часть из которых уверенно выигрывает у конкурентов.



Такие незаурядные успехи одной из многих строительных компаний в Украине объясняются достаточно просто. Дело в том, что у «Автомагистрали-Юг» прослеживается достаточно четкая связь с топ-пиарщиком «Большого строительства» Юрием Голиком и главным куратором этого президентского проекта замглавы Офиса Президента Кириллом Тимошенко. Впрочем, для начала стоит повнимательнее посмотреть на победоносное шествие «Автомагистрали-Юг» по тендерным процедурам на Харьковщине.

9 жирных тендеров за пять месяцев

К примеру, в апреле «Автомагистраль-Юг» выиграла тендер по строительству транспортной развязки на автодороге государственного значения Киев-Харьков-Довжанский. За эти работы фирма получит почти 480 млн гривен. Кроме того, на этой же дороге данное ООО должно выполнить ремонт покрытия на сумму около полумиллиарда гривен. Этот тендер был выигран в конце зимы текущего года. Вообще трасса Киев-Харьков-Довжанский является очень лакомым кусочком для «Автомагистраль-Юг», ведь в начале года были подписаны еще два документа на ремонт этой дороги. Согласно одному из тендеров, фирма получит за ремонт одного из участков этой дороги около 650 млн гривен. Еще один участок этой же трассы «Автомагистраль-Юг» будет ремонтировать почти за 800 млн гривен. Соответствующий тендер был подписан в начале года.

Кроме того, в этом же году фирма выиграла торги на ремонт части трасы Золочев-Максимовка. За это они получат 670 млн гривен. Ну а самым жирным подрядом для «Автомагистраль-Юг» оказался тендер на ремонт дороги Харьков-Золочев. За выполнение этих работ из бюджета дадут почти 1,2 млрд гривен.

Таким образом всего за пять месяцев 2021 года фирма «Автомагистраль-Юг» подписала документов на выполнение сразу 9 тендеров по ремонту дорог в Харьковской области. Общая сумма этих тендеров составляет почти 5 млрд гривен. Да, «Автомагистраль-Юг» и раньше выигрывала тендеры по ремонту дорог на Харьковщине. Но согласно системе «Прозорро», подрядов на 5-6 млрд гривен эта фирма собирала лишь в течение 4 лет, с 2017 по 2020 годы. Теперь же такую сумму они берут на тендерах всего за пять месяцев текущего года.

Кроме того, согласно системе «Прозорро», в общем по Украине «Автомагистраль-Юг» выиграла тендеров почти на 29 млрд гривен. Выходит, что шестую часть от этой суммы частной компании принесут подряды на ремонт дорог только в одной области — Харьковской.

Днепровские корни фирмы

Такой резкий скачок в тендерных победах на Харьковщине фирмы «Автомагистраль-Юг» совпал с назначением Айны Тимчук на должность главы Харьковской облгосадминистрации, которая приступила к работе в конце ноября 2020 года. Сразу же напомним, что Тимчук — креатура Кирилла Тимошенко, который с недавних пор полностью контролирует в ОП региональную политику. Сама Тимчук, как и Тимошенко, родом из Днепра, большую часть своей сознательной жизни провела на малой родине, где занимала высокие должности в местной власти. Да и сегодня бывает в Харькове скорее «наездами», что, впрочем, не мешает ей успешно продвигать на Харьковщине интересы замглавы ОП Тимошенко.

Сама же компания «Автомагистраль-Юг» формально зарегистрирована в Одессе. Но, согласно Единому госрегистру юридических лиц, у этой фирмы есть сразу четыре филиала, один из которых находится в Днепре и называется «Днепропетровское строительное управление» ООО «Автомагистраль-Юг».

Кроме того, согласно информации на сайте «Инспекционного портала», в прошлом году Госслужба по чрезвычайным ситуациям проводила инспекцию этой фирмы и в официальных документах указывается, что основным местом хозяйственной деятельности «Автомагистраль-Юг» является как раз город Днепр.

При этом за фирмой «Автомагистраль-Юг» тянется большой шлейф фигурирования в уголовных производствах на протяжении последних лет. К примеру, в 2019 году полиция Днепропетровской области расследовала дело о том, что чиновники Службы автомобильных дорог Днепропетровской области вступали в сговор с представителями «Автомагистраль-Юг» и присваивали бюджетные деньги во время строительства или ремонта дорог в области. Тогда же суд запретил Службе автодорог Днепропетровской области перечислять деньги на счета фирмы «Автомагистраль-Юг».

В 2019 году было уголовное производство относительно деятельности «Киевавтодора», в котором также фигурировала фирма «Автомагистраль-Юг». Тогда в материалах уголовного производства также указывалось, что чиновники «Киевавтодора» могли вступать в сговор с представителями ряда частных фирм, среди которых была и «Автомагистраль-Юг». Следователи подозревали фигурантов дела в присвоении бюджетных денег во время капремонта путепровода на улице Заболотного в Киеве.

Кроме того, в 2019 году «Автомагистраль-Юг» подозревалась в уклонении от уплаты налогов. Тогда суд даже назначал экспертизу, чтобы установить действительно ли частная фирма не платила часть налогов.

Впрочем, все эти неприятности с законом успешному освоению бюджетных средств «Автомагистрали-Юг» никак не мешают. Покровительство высокопоставленных чиновников практически гарантирует и защиту от уголовного преследования и победу на крупных тендерах.

Роль Кирилла Тимошенко в успехе «Автомагистрали-Юг»

Стоит напомнить, что «Автомагистраль-Юг» была одним из самых крупных подрядчиков «Укравтодора» еще во времена президентства Петра Порошенко. Об этом в свое время шла речь в журналистском расследовании «Наших грошей». Тогда «Автомагистрали-Юг» активно помогал губернатор Днепропетровщины Валентин Резниченко. Внештатным советником последнего работал Юрий Голик, с которым Резниченко сотрудничал еще, когда оба были менеджерами в медиахолдинге УМХ.

В Днепропетровской ОГА Голик отвечал за ремонт, реконструкцию и строительство инфраструктурных объектов, а также имел отношении к организации тендеров через систему «ProZorro». Несмотря на то, что Голик фактически руководил строительством в области, он оставался на должности внештатного советника, не подавал е-деклараций и был практически неуязвим для обвинений в коррупции.

Что касается Кирилла Тимошенко, то, как утверждают СМИ, он давно знаком с Голиком через своего отца — бизнесмена и депутата Днепропетровского облсовета Владлена Тимошенко. Отец Кирилла Тимошенко был директором ТЦ «Пассаж», принадлежавшего Борису Филатову и Геннадию Корбану, с которыми активно сотрудничал Голик во время работы в Днепропетровской ОГА.

К тому же Тимошенко, как и Голик, в 2014 году сотрудничал в качестве политического пиарщика с командой Порошенко. В команду Порошенко Тимошенко и Голик попали благодаря Резниченко, который приходится родственником бывшему владельцу УМХ харьковчанину Борису Ложкину, который после победы Порошенко на президентских выборах возглавил его администрацию и поспособствовал карьерному росту родственника и топ-менеджера своего холдинга.

После победы Владимира Зеленского Резниченко и Голик уволились из Днепропетровской ОГА, а вот Тимошенко, благодаря его роли в избирательной кампании Зеленского, наоборот — взлетел на должность замглавы ОП, и достаточно быстро подтянул в Киев опытного в вопросах строительства и тендеров своего старого приятеля Голика. Вначале на должность советника премьера Алексея Гончарука, а позже на позицию советника по «Большому строительству». И в Кабмине, и в ОП Голик курировал строительство и ремонт инфраструктурных объектов, везде не занимая формальных штатных должностей. Следом за Голиком Тимошенко вернул «в дело» и Резниченко, которого в конце 2020 года снова назначили на должность губернатора Днепропетровщины.

Однако вернемся на Харьковщину, которая после прихода на должность главы ОГА Тимчук стала для Кирилла Тимошенко настоящей золотой жилой. При помощи куратора «Большого строительства» Голика большую часть тендеров на Харьковщине стала выигрывать формально одесская, а по факту днепровская фирма «Автомагистраль-Юг». Ну а о том, как осваиваются бюджетные миллионы на проектах «Большого строительства», в свое время уже рассказывал экс-советник главы ОП Андрея Ермака Игорь Уманский.

И надо сказать, что после откровений Уманского мало что изменилось. Фирмы из так называемого «строительного картеля» продолжают успешно выигрывать многомиллионные тендеры. А «Автомагистраль-Юг» занимает даже в рамках «картеля» особое положение. По информации «Наших грошей», «Автомагистраль-Юг» стала основателем Национальной ассоциации дорожников Украины, и при активном лоббизме Голика и Тимошенко в 2020 году была изменена тендерная документация, благодаря которой к большим тендерам допускаются почти исключительно члены НАДУ. Таким образом «Автомагистраль-Юг» получила преимущественное положение на рынке и в тендерах, что и позволяет ей забирать все «жирные» контракты на Харьковщине.

Таким образом нельзя не заметить, что все успехи «Автомагистрали-Юг» напрямую связанны с Кириллом Тимошенко и его младшим партнером Голиком, что и позволило замглавы ОП стать главным «большим строителем» на Харьковщине, да и не только на ней.