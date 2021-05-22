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Дайджест > Селиванов: Резкое ужесточение репрессивной политики украинской власти говорит о ее растущей нестабильности, внутренней слабости и страхе за свое будущее

Селиванов: Резкое ужесточение репрессивной политики украинской власти говорит о ее растущей нестабильности, внутренней слабости и страхе за свое будущее

Автор: Юрий Селиванов, 112ua.tv
22.05.21 09:53
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Селиванов: Резкое ужесточение репрессивной политики украинской власти говорит о ее растущей нестабильности, внутренней слабости и страхе за свое будущее

Резкое ужесточение репрессивной политики киевского режима говорит о его растущей нестабильности, внутренней слабости и страхе за свое будущее.

Сообщение с ленты новостей:

«Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в государственной измене и расхищении нацресурсов Крыма.

«Сегодня по результатам достаточно объемной и кропотливой работы, проведенной нами совместно с коллегами из правоохранительных органов, Медведчуку Виктору Владимировичу и Козаку Тарасу Романовичу предъявлены обвинения в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым», — цитирует ее ТАСС. Она отметила, что «никакой политики в действиях правоохранительной системы Украины нет».

Ну, конечно же, в этом нет никакой политики! Какая уж там политика у бандитов и обслуживающих их юридических рабов.

А если говорить более серьезно, то Медведчук и его окружение являются едва ли не последним намеком на что-то реальное в смысле альтернативного выбора для Украины. Это в Киеве терпели, пока положение режима было хотя бы относительно стабильным.

Сегодня, похоже, это уже не так. Поэтому никаких реальных альтернатив и даже намеков на таковые эти обанкротившиеся бандюганы терпеть уже не могут. Это становится для них смертельно опасным. Режим, который ненавидим практически всем населением довольно большой страны, может сдуть с лица Земли даже небольшой ветер перемен.

Недаром же они так обделались недавно, когда Путин только им слегка пальчиком погрозил. Но больше всего они, конечно же, боятся собственного народа. Недавний «бунт на коленях», который устроили тысячи одесситов, — верное тому подтверждение.

Основная суть одесского 9 мая заключалась в том, что массовое выступление явных противников бандеро-фашистской оккупации прошло в условиях их подавляющего численного превосходства над жалкой горсткой местных «бандерлогов». Билецкий со своими чемоданами денег и наемными бандитами, которых он согнал 2 мая со всей Украины, не может держать эту мобильную банду в Одессе на постоянной основе. Она ему нужна и в других местах. А в ее отсутствие выяснилось, что защищать «фашистские ценности» в Одессе просто некому. Особенно перед таким массовым неприятием их со стороны одесситов, теряющих последние остатки «толерантности» по отношению к этим выродкам.

В таких чреватых «большим шухером» условиях главной задачей полиции режима в Одессе было спасение кучки местных нацистов от весьма вероятной физической расправы над ними со стороны почувствовавших свое подавляющее превосходство местных жителей.

Никаким человеколюбием или гуманизмом здесь даже не пахнет. Задача была самой что ни на есть архистратегической. Ибо в том случае, если бы одесситы получили возможность привести наконец в исполнение давно вынесенный приговор народного трибунала, они бы еще больше почувствовали свою силу и получили бы импульс к дальнейшим аналогичным действиям.

Проще говоря, народ мог понять, что не так страшен бандеровский черт, как его малюют. И пойти гораздо дальше по пути, на котором уже обозначился успех. Люди могли убедиться на практике в верности принципа «Когда мы едины, мы непобедимы!». И это было бы страшным ударом по прочности режима в Одессе и не только в Одессе. И, возможно, даже стало бы началом его конца.

Поэтому спасти нацистские шкуры от их возможной непоправимой порчи демонстрантами режиму следовало всенепременно, чтобы не дать людям понять, что он уже капитулировал и дальше можно и нужно продолжать в том же духе. В какой-то мере режиму это удалось. Но и народ не спасовал.

Но даже при таком ничейном исходе страх перед народной массой фактически парализовал власть. И они ровно ничего не смогли сделать для того, чтобы обуздать нарастающее одесское сопротивление. И сделать это им будет все более сложно, потому что люди начинают чувствовать силу своей сплоченности. И она им явно начинает нравиться. А режим, наоборот, все больше боится этого пробуждающегося народа, что еще сильнее сковывает его действия.

В такой ситуации события могут начать развиваться все более быстрым и все менее подконтрольным режиму образом. Он уже явно паникует, о чем свидетельствует попытка расправы над Виктором Медведчуком, за которым, что все прекрасно знают, стоит сам Владимир Путин. И он вряд ли останется безучастным к столь грубой попытке разрушения даже тех немногих остатков политического баланса, которые едва обозначены на Украине.

Медведчук не просто один из множества горлопанствующих и легковесных политиканов. Он действительно тяжелая политическая фигура с весьма мощным потенциалом влияния на ситуацию. Причем потенциалом далеко не полностью раскрытым. И попытка просто смахнуть этого ферзя с «шахматной доски» может обернуться для режима весьма болезненными последствиями. Возможно, даже неожиданными, поскольку мера дальновидности киевских правителей всегда была почти нулевой.

В любом случае тенденция к реальной дестабилизации социально-политической обстановки в Украине с ее переходом (по крайне мере в отдельных регионах) в острую фазу становится все более определенной.

Режим в силу своей фатальной недалекости может этого не понимать. А если даже и понимает, то реально противопоставить что-либо волне массового недовольства он в действительности мало что может. Шпаны Билецкого просто не хватит, чтобы тушить пожары по всей Украине. А то, что режим сам проявляет инициативу в нагнетании внутриполитической напряженности, является даже плюсом, так как снимает многие проблемы, связанные с обычными в стартовой ситуации заминками, проволочками и раздумьями. В данном случае слишком много времени на размышления может просто не быть, потому что атаку со стороны режима, которому уже нечего терять, придется в любом случае отражать.

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