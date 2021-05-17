Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Вместо того, чтобы воспользоваться опытом, связями и идеями Медведчука, Зеленский делает все, чтобы изолировать лидера оппозиции

Вместо того, чтобы воспользоваться опытом, связями и идеями Медведчука, Зеленский делает все, чтобы изолировать лидера оппозиции

Автор: 112ua.tv
17.05.21 13:07
215
Вместо того, чтобы воспользоваться опытом, связями и идеями Медведчука, Зеленский делает все, чтобы изолировать лидера оппозиции

Украина могла стать первой страной Европы, которая победила коронавирус. В Украине могли бы быть самые доступные тарифы, на Донбассе должен был наступить мир, а все удерживаемые лица уже могли вернуться домой. Вместо этого Украина стала первой и единственной страной Европы, где суд по указанию президента и фейковыми делами пытается посадить в тюрьму лидера крупнейшей оппозиционной партии.

Первым на конвейер политической расправы попал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Едва ли не впервые власть пытается лишить свободы человека за государственную позицию, за принципиальность и неизменность своих взглядов. Но больше всего Зеленского раздражает то, что Медведчук в оппозиции делает больше для Украины, чем бывший комик на посту президента.

И вместо того, чтобы воспользоваться опытом, связями и идеями Медведчука, Зеленский делает все, чтобы изолировать лидера оппозиции. И цена для Зеленского не имеет значения. Даже если это жизнь украинцев, которые отдали за него свои голоса. Среди 50 тыс. украинцев, умерших из-за того, что Зеленский запретил производить российскую вакцину «Спутник V», были и те, кто за него проголосовали.

Зеленского это не остановило — он не мог допустить, чтобы вакцина, о производстве которой договорился Медведчук, спасала жизни украинцев. Зеленский сделал все, чтобы не реализовать полезные для страны идеи Виктора Медведчука, которые должны были пойти на благо народа. Из-за того, что такие решения не были реализованы, это навредило Украине.

Трагический пример — ситуация на Донбассе. Несмотря на то, что мирный план и идеи Медведчука поддержали мировые лидеры и парламентарии стран «нормандской четверки», Зеленский делал вид, что на востоке просто не стреляют и там не погибают люди. За два года Зеленский продемонстрировал всему миру свою дипломатическую глупость, неспособность вести переговоры и защищать интересы страны. А виноват в этом, по его мнению, Виктор Медведчук. Актеру, играющему роль президента, очень нравится снимать видеоролики на Донбассе — он в военной форме, в шлеме представляет главнокомандующего и тешит свое мужское эго.

Однако препятствует почти 4 месяца возвращению 4 удерживаемых на неподконтрольных территориях женщин. А все только потому, что их может вернуть Виктор Медведчук.

Когда Зеленский еще был кандидатом в президенты и записывал видео в туалете, на пляже и с лопатой, шмыгал носом и рассказывал, что он никому ничего не должен, Медведчук договорился с правительством России и «Газпромом» о скидке на газ в 25%. Зеленский до сих пор не воспользовался этой скидкой — потому что пусть украинцы лучше замерзнут и станут еще беднее, чем Зеленский воспользуется помощью Медведчука. Большую часть своего президентского срока Зеленский потратил на борьбу с Медведчуком.

И этому есть объяснение — Зеленский боится всех, кто умнее, профессиональнее и опытнее его, и боится, что Виктор Медведчук решит проблемы, о которых Зеленский способен снимать только видеоролики. Зеленский боится потерять рейтинг, потому что мечтает остаться на второй срок. Второй срок ему нужен для того, чтобы избежать ответственности за коррупцию и брать взятки с олигархов вместо того, чтобы с ними бороться.

А что будет со страной, украинцами и Донбассом, для него не имеет значения. Главное — кортеж, государственная дача и окружение из подхалимов. Но ни Зеленский, ни его приспешники не способны повлиять на принципиальную позицию Виктора Медведчука. Именно проукраинская позиция Медведчука мешает Зеленскому превратить Украину в «95-й Квартал». Поэтому он решил давить на лидера оппозиции, чтобы заставить его уйти из политики и уехать из страны. Но Медведчук ни разу и ни при каких обстоятельствах не менял своей позиции и взгляды в течение десятилетий политической карьеры. Медведчук не уехал сейчас из страны, как об этом мечтал Зеленский, а пришел на мотивированный суд и заявил, что, несмотря на преследования, он останется в стране, потому что должен бороться за мир и достойную жизнь для миллионов украинцев, несмотря на политическую расправу над оппозицией.

Медведчук во время заседания суда разбивает вдребезги все обвинения, доказывает абсурдность обвинений и даже в зале суда говорит о том, что не поддерживает политический курс действующей украинской власти. И это еще раз доказывает, что ни при каких обстоятельствах он не поступится своими взглядами и принципами.

Тэги:

Комментарии

Статьи

17.05.21 09:00

Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Мелитопольские полицейские закидали кирпичами больного человека
15.05.21 13:51

Мелитопольские полицейские закидали кирпичами больного человека

Автор: Денис Савенков, «Наш Город»

Выбор редакции
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.05.21 13:27

В Киеве на «красной линии» метро человек упал под поезд
17.05.21 13:06

Как оказалось, пенсия у украинских мужчин намного больше, чем у женщин
17.05.21 12:46

В Индии на берег Ганга выбросило десятки трупов людей, умерших от коронавируса
17.05.21 12:40

Патриарх Кирилл рассказал о важности служения женщин в Церкви
17.05.21 12:11

В Одесской области освящен храм УПЦ
17.05.21 12:03

«Флюгируй, бл**ь»: опубликованы последние слова пилотов Ан-26, разбившегося под Чугуевом
17.05.21 12:02

У Кличко предупредили киевлян об аномальных дождях
17.05.21 11:53

В Святогорской лавре УПЦ отреставрировали храм XVII века на меловой скале
17.05.21 11:45

В Одессе на Молдаванке дети оказались заперты в квартире с прогнившей едой
17.05.21 11:42

В ВОЗ посоветовали не работать слишком много
17.05.21 13:27

В Киеве на «красной линии» метро человек упал под поезд
17.05.21 08:59

Коронавирус в Украине оборвал еще сотню жизней
14.05.21 20:31

Два министра из правительства Шмыгаля согласились уйти добровольно, еще один отказался
14.05.21 19:00

Главные новости за 14 мая 2021 года
14.05.21 16:30

Названы главные угрозы на украинской границе. И это не только Россия
14.05.21 13:04

Киевлянам рассказали, когда подорожает проезд в транспорте
14.05.21 12:05

Эпидемиолог прогнозирует снижение случаев COVID-19 в Украине
14.05.21 09:06

В Минздраве рассказали, сколько населения Украины будет вакцинировано от коронавируса
14.05.21 09:01

Медведчуку избрали меру пресечения
14.05.21 08:54

Смертность от COVID-19 в Украине немного снизилась, но ситуация остается тревожной
15.05.21 16:47

Стало известно, сколько украинцев погибло от домашнего насилия в прошлом году
12.05.21 00:01

Биологи выявили новый способ победить ожирение
13.05.21 18:23

МТБ БАНК и Concorde Capital получили заявки на приобретение более 70% акций НК «Верес»
14.05.21 09:28

Ученые обнаружили в океане кое-что загадочное
12.05.21 15:34

В России мусоровоз буквально размазал семью из трех человек
14.05.21 09:01

Медведчуку избрали меру пресечения
15.05.21 21:10

В Харькове Предстоятель УПЦ освятил памятник митрополиту Никодиму (Руснаку) к 100-летию со дня его рождения
16.05.21 00:43

Нейробиолог из США объяснил, зачем мы видим сны
13.05.21 15:31

Аэропорт «Киев» планируют надолго закрыть
12.05.21 17:55

Итоги Священного Синода УПЦ: подготовка к организации миссий зарубежом, введение медкапелланства, съезд монашества
Фото и Видео
В Индии на берег Ганга выбросило десятки трупов людей, умерших от коронавируса
В Индии на берег Ганга выбросило десятки трупов людей, умерших от коронавируса
В Индии на берег Ганга выбросило десятки трупов людей, умерших от коронавируса
В Индии на берег Ганга выбросило десятки трупов людей, умерших от коронавируса
«Флюгируй, бл**ь»: опубликованы последние слова пилотов Ан-26, разбившегося под Чугуевом
«Флюгируй, бл**ь»: опубликованы последние слова пилотов Ан-26, разбившегося под Чугуевом
В Одессе на Молдаванке дети оказались заперты в квартире с прогнившей едой
В Одессе на Молдаванке дети оказались заперты в квартире с прогнившей едой
В Крыму выпал гигантский град
В Крыму выпал гигантский град
В Роттердаме с опозданием на год стартовало «Евровидение»
В Роттердаме с опозданием на год стартовало «Евровидение»
Появилось видео крушения «химического» поезда в США
Появилось видео крушения «химического» поезда в США
В России для удобрения огородов начали использовать… икру
В России для удобрения огородов начали использовать… икру
Презентована официальная песня футбольного чемпионата Европы
Презентована официальная песня футбольного чемпионата Европы
Жители Запорожья наблюдали довольно редкое природное явление
Жители Запорожья наблюдали довольно редкое природное явление
Появилось видео, как мэрская охрана в Харькове напала на журналиста
Появилось видео, как мэрская охрана в Харькове напала на журналиста
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.