Мелитопольские полицейские закидали кирпичами больного человека

7-го мая, в 11-00, в промзоне, расположенной на улице Зиндельса, несколько экипажей Мелитопольского районного управления полиции пытались остановить водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился явно неадекватный мужчина — об этом свидетельствовал его расфокусированный взгляд и попытки уйти от общения с правоохранителями. Полицейские утверждают, что водитель пытался намеренно на них наехать.

Судя по видео, попавшему в распоряжение нашей редакции, мелитопольские полицейские явно не натренированы справляться с подобными вызовами автомобилистов — пробив покрышки внедорожника, стражи порядка принялись хаотично бегать и кричать, вооружившись кирпичами. Почти первобытная картина. Не такого ожидаешь от современной полиции, согласитесь.

В итоге, спустя какое-то время, полицейские разбили стекла передних дверей авто, водителя вытащили, бросили на асфальт и применили спецсредства.

Задержали мужчину, который, по мнению полицейских, находился в состоянии опьянения, в процессуальном порядке — то есть, сразу после совершения преступления. Ему инкриминируют совершение хулиганства, связанного с сопротивлением полицейским. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

А вот дальше интересней. Сначала местные правоохранители умудрились составить протокол не на нарушителя, подозреваемого в пьяной езде, а на его отца. И произошло это потому, что автомобиль, за рулем которого находился задержанный, принадлежит его родственнику. Сам же неадекватный 44-летний водитель с 2014 года находится на учете у психиатров, систематически проходит лечение. Видимо, побочным эффектом от него и стало желание мужчины прокатиться на внедорожнике через весь юг страны — из самой Одессы! Ведь, как выяснилось, именно там гость нашего города и проживает.

Поняв, что перед ними не пьяный водитель, и, вероятно, не хулиган, скупая на чувства и логику тяжеловесная полицейская машина продолжила свой неумолимый ход, видимо, собираясь пропустить через свои жернова психически нездорового человека, называя его хулиганом и нарушителем.

Именно так выглядело заседание суда, на котором судья Алина Сметанина не удовлетворила ходатайство следователя об избрании для задержанного меры пресечения виде ареста. Теперь он может продолжать лечение, а его родственники должны следить, чтобы желание сесть за руль не создавало подобных проблем.

Между тем, следствие сдаваться, похоже, не намерено — известно, что правоохранители всерьез намерены попытаться привлечь подозреваемого к ответственности за хулиганство и даже ходатайствуют наложить арест на дорогостоящий автомобиль.