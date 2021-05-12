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Дайджест > ЗМІ: Конвертатор Костянтин Круглов займається обналом під прикриття скандальних Юлії Шадевської та Ганни Чуб

ЗМІ: Конвертатор Костянтин Круглов займається обналом під прикриття скандальних Юлії Шадевської та Ганни Чуб

Автор: Политека
12.05.21 21:07
169
ЗМІ: Конвертатор Костянтин Круглов займається обналом під прикриття скандальних Юлії Шадевської та Ганни Чуб

Протягом останнього часу в ЗМІ з’являлося багато публікацій про конвертаторів та їх схеми з ухилення оподаткування. Один з найбільших конвертаторів України Костянтин Круглов діє під прикриттям найвпливовіших податківців України.

За повідомленнями ЗМІ, після приходу до влади Володимира Зеленського, він наростив свій вплив, пише Антикор. За 2020 рік оборот конвертаційного центру Круглова сягає 80 мільярдів гривень. Такий оборот забезпечує йому почесне звання конвертатор № 1 України. Розвинути таку діяльність під носом у податківців та правоохоронців уродженцю м. Дніпра допомагає зв’язок з скандальними податківцями — головою Одеської податкової служби Юлією Шадевською та головою Дніпропетровської податкової служби Ганною Чуб.

Під прикриттям Шадевської та Чуб, компанії Круглова надають послуги з мінімізації податків юридичним особам. В свою чергу Шадевська та Чуб отримують 30% від схеми. Компанії Круглова саме активно діють на території Дніпропетровської та Одеської областей. За це вони домовляються з фіскалами та правоохоронцями про безперешкодну діяльність певних компаній.

Отримані в протизаконний спосіб кошти, Костянтин Круглов виводить на Кіпр, де власне протягом останніх років проживає. Він має подвійне громадянство: Кіпру та України. Раніше часто бував в Москві, де навіть мав дрібний бізнес. Зараз він час від часу там з’являється з публічними виступами.

Раніше журналіст Євген Плінський опублікував відео, на якому голова Одеської податкової служби Юлія Шадевська отримує хабарі за «розв’язання питань» у Держмитній службі. Ролик датований 2019 роком, коли вона очолювала лабораторію з питань експертизи та досліджень Державної фіскальної служби. За словами Плінського, саме Шадевська курує всі тіньові податкові схеми на півдні України.

 

Компанії з орбіти Костянтина Круглова займаються формуванням фіктивного податкового кредиту на території Одеської та Дніпропетровської областей. Нижче наведена невелика частина компаній, які задіяні в процесі.

Очільниця Дніпропетровської обласної податкової Ганна Чуб в свою чергу теж не відстає від колег. Місцевий бізнес добре знає, що якщо виникли питання з податковою, то сміливо можна звернутися до Чуб, щоб вирішити питання за певну круглу суму. ЗМІ називають її куратором по незаконному відшкодуванню ПДВ в Дніпропетровській області. Нижче продемонстрована схема формування фіктивного податкового кредиту на території Дніпропетровської області, яку особисто прикриває Ганна Чуб.

Такий корупційний тендем Шадевська-Чуб-Круглов забезпечують грабунок бюджету круглий рік. На початку квітня відбувся конкурс на голову державної податкової служби. Пеможцем було визначено старого-нового голову ДПС Олексія Любченка. Попри обурення громадськості, його було призначено контрактом на 5 років керівником податкової. Найбільше питань громадськості до Любченка було те, чому очевидні корупційні схеми продовжують працювати. Проте лобісти з офісу президента закривають на це очі. Їм важливо особисте збагачення за рахунок державних коштів.

Всі намагання президента Володимира Зеленського зламати корупційні схеми в сфері оподаткування розбиваються в тіньових «рішал» з його офісу. Недовіра до влади продовжує падати, тому що такі як конвертатор Круглов за допомогою Шадевської та Чуб продовжують особисте збагачення в протизаконний спосіб. А українці вчергове говорять, що їх обманули...

Далі буде!

Тэги: Костянтин Круглов, Константин Круглов

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