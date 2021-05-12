Кацман: Давление на Медведчука - это сюжет об открытой цензуре, об использовании госаппарата для сведения счетов с конкурентами, а значит – о диктатуре и произволе

Сюжет для небольшого рассказа. Вообще-то в мире — острая нехватка сюжетов. Говорят, даже в Голливуде их всего 29, и давно по ним сняты фильмы, а все, что после этих 29, — повторы, вариации и римейки.

Мы, конечно, не Голливуд. Хотя и обещал нам президент его построить. Не построили пока. Может, сразу после «Большого строительства» начнем... Но та самая нехватка сюжетов уже сегодня сказывается.

Сначала был сюжет о «финансировании терроризма». Пластинка заигранная, но решили снова прокрутить. Под нее, эту пластинку, распиарили санкции СНБОУ против двух народных депутатов Козака и Медведчука, их членов семей. И быстренько-быстренько, прям через 40 минут буквально, отрубили от «большой телекнопки» сразу три, а потом и четвертый телеканал. Нераскрытость сюжета выпирала из всех дыр. И до сих пор выпирает. Уж три месяца как. Содержание загадочной «папки СНБОУ» никому до сих пор не известно, конкретных обвинений депутатам нет (да и вряд ли бы откуда-то они взялись).

И кудесники сюжетных линий из Офиса президента (там таких немало) переключились на другой римейк. Словно цветы из рукава фокусника, неожиданно появились экономические обвинения «на триллионы гривен». Чего уж там, громко, эффектно... «Триллионы гривен»... А что в основе «сюжета»?.. Оказывается, ничего, пустой звук.

Поинтересуйтесь у специалистов: они четко вам расскажут, что обвиняемая во всех грехах компания «Новые проекты», которая получила лицензию на разработку месторождения «Глубокая» на черноморском шельфе, внимание, вообще даже и не приступала к георазведке этого месторождения — не то, чтобы выкачивать общенародное богатство из недр и куда-то там его продавать. То есть — от слова «вообще». Не разведывала. Не качала. Не продавала. Естественно, никакого ущерба не наносила государству. О чем, в силу должностей, прекрасно известно и выступавшим на брифинге Баканову-Венедиктовой, да и сценаристам из ОП тоже.

Но и это, возможно, еще можно было бы засчитать попыткой «втюхать» обществу некий сюжет. Но тут подоспела еще одна «зрада» — оказывается, обвиняемый во всех грехах Виктор Медведчук, его родные и близкие, его друзья и однопартийцы... никакого отношения к вышеназванной компании не имели и не имеют. От того же самого слова «вообще». Что тоже известно и политикам, и силовикам.

Что же это получается — и нынешний сюжетный «кейс» провален, сбилась мушка у сценаристов?

Опять же, сие обстоятельство сводит все усилия «сюжетников» на нет. И обнажает реальную причину всего «концертного тура».

Давайте рассуждать вместе.

Не имеющие реального подтверждения факты «госизмены» и «разорения бюджета» ставят в вину реальному конкуренту ныне действующего президента в перспективе. Тому человеку, который пытался и пытается и пленных домой возвращать (и не одну сотню таки да возвратил!), и скидку на газ у РФ получить, и Минские соглашения сделать реальностью, и спасти здоровье украинских граждан не фантазиями на тему вакцин, а реальными договоренностями. Это наезд на конкурента. Это использование силовых и политических методов, чтобы просто убрать политического оппонента... То есть — весьма заезженный, избитый сюжет сам по себе!

И еще один сюжетный нюанс. Телеканалы «Прямий незалежний», ZIK, «112.Украина», NewsOne закрыты, загнаны в YouTube, да и оттуда их неловко вытесняют. Приближаются суды. Всем понятно, что затыкали рот журналистам не из-за «финансирования терроризма», а потому, что посмели говорить правду, критиковать власть, освещать разные точки зрения, в том числе исходящие от оппозиционных политиков.

Кстати, могу вам сказать как завсегдатай кулуаров Верховной Рады. «Слуги народа» уже не скрывают, что каналы закрывали и журналистов изгоняли из «большого эфира», по мнению «слуг», как раз за «неправильное вещание» и недостаточное количество комплиментарных сюжетов о великой миссии власти, которая завершает эпоху бедности и борется за народное счастье. Проще говоря, затыкали рот журналистам за правду, за реальность.

И этот «сюжет» тоже — избитый, истрепанный, заезженный. А главное — абсолютно понятный здоровым людям.

Им же, всем здравомыслящим, нормальным, незаангажированным, понятно и другое. Попытка закрывать рот оппонентам, душить свободу слова, устранять политических визави — признаки чего угодно, но только не демократического «сюжета». Этот сюжет о другом — об открытой цензуре, об использовании госаппарата для сведения счетов с конкурентами, а значит — о диктатуре и произволе...

И скажите мне честно: нужно ли Украине такое кино, считаете, что только этого нам и не хватало?..