Обвинения против Медведчука построены на голословных утверждениях – компания «новые проекты» даже не приступала к разведке новых месторождений

Главное впечатление от вчерашнего брифинга Венедиктовой и Баканова — в том, что все обвинения против Медведчука строятся на совершенно пустых и недоказуемых утверждениях. Отличный пример — деятельность компании «Новые проекты», которая получила лицензию на разработку месторождения «Глубокая» на черноморском шельфе.

По мнению силовиков, деятельность компании то ли причинила, то ли могла причинить Украине значительный ущерб. Но это не более чем легко проверяемая манипуляция. По информации из абсолютно достоверного источника, компания «Новые проекты» не только не начинала добычу, но даже не приступала к георазведке этого месторождения. Более того, ни Медведчук, ни кто-либо из его близких не имеет к этой компании никакого отношения. Повторю — эту информацию легко проверить, и на момент брифинга силовикам это было отлично известно. И, соответственно, о каком-либо ущербе для украинской экономики речь не идет вообще.

Что ж, вывод о прозвучавших обвинениях в адрес Медведчука напрашивается один: весь этот «концерт» организован властью исключительно для того, чтобы закрыть рот политику, который, не будучи президентом, делает для Украины несоизмеримо больше, чем Зеленский. Более того, на кону у Зеленского и более срочная проблема, которую он решить не в состоянии — сегодня власть буквально высасывает из пальца любые доводы для того, чтобы прикрыть незаконность своих действий по закрытию трех оппозиционных телеканалов — «Ньюзвана», «ЗИКа» и «112 Украина». Отсюда — все эти поиски любых псевдодоказательств, чтобы хоть как-то оправдать давление на ведущего оппозиционного политика.

И что бы ни говорили силовики о том, что якобы никакой политики в их действиях нет, и они занимаются исключительно «уголовным производством», — это тоже ложь. Просто Зеленскому нужно хоть чем-то прикрыть набравшую обороты машину репрессий и борьбы с инакомыслием, которая разгоняется с немыслимой силой.