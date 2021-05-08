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Дайджест > «Сложно, но возможно»: украинские эксперты о создании «Клуба гарантов» Армении

«Сложно, но возможно»: украинские эксперты о создании «Клуба гарантов» Армении

Автор: UaReport
08.05.21 00:31
37
«Сложно, но возможно»: украинские эксперты о создании «Клуба гарантов» Армении

Украинские эксперты предложили создать «модернизированный» аналог Будапештского меморандума для Армении — «Клуб гарантов». Ряд известных политологов и экспертов поделились своим мнением по теме.

Специалист по коммуникациям, пресс-секретарь экс-премьер-министра Украины Диана Давитян считает идею такого объединения правильной. Об этом она сказала в комментарии AnalitikaUA.net.

«Сама идея такого объединения и клуба — правильная и должна быть. Но для того, чтобы это было не просто разговорами, а чем-то предметным, должна быть проделана очень большая работа.

В чем геополитическая ценность Украины для Запада — понятно. Граница с Россией, мостик между Европой и Азией, аграрная сфера и т.д.

В чем стратегически сейчас может Армения быть интересна Франции, Германии или Великобритании — непонятно. Влезать в сложный треугольник Россия-Армения-Турция ради альтруистических целей ни одна из этих стран точно не будет. Особенно, если Армения и дальше будет находиться в (вынужденной или нет) политической оккупации Россией. И это, кстати, война в прошлом году в очередной раз показала.

Мне кажется, что ближайшие лет пять, Армения должна серьезно подтянуть свой дипломатический корпус по всему миру. И нужны очень неожиданные союзники. Которые при этом смогут дать отпор и России, и Турции в случае чего.

Вот, например, в голову первой пришла Саудовская Аравия. У них есть деньги, вооружение и новая стратегия развития страны — они открываются миру, готовы инвестировать в другие страны. Плюс им нужно во что бы то ни стало отбелить свою репутацию закрытой авторитарной страны. Саудовская Аравия недолюбливает Турцию и не конфликтна с Россией.

Если будет несколько похожих союзников, которые могут и зайти с инвесторами в страну, и помочь армии, и на международной арене протянуть руку помощи — только тогда можно начинать разговоры о какой-то субъектности самой Армении», — подчеркнула Давитян.

Создание так называемого «Клуба гарантов» безопасности Армении действительно отличная идея, отмечает обозреватель, специалист по коммуникациям Мария Азоян.

По ее словам, нужно учесть опыт Будапештского меморандума.

«В новом документе должен быть соблюден баланс сил, а участники должны быть равными партнерами. Кроме того, очень важны гарантии соблюдения пунктов документа.

И нужно понимать — кто они, эти участники Клуба и зачем им это нужно. Ведь геополитически Армения, объективно, мало интересна таким тяжеловесам как США, Великобритания, Франция...

В настоящий момент для начала реализации этого проекта Армении нужно максимально закрепить свое положение на мировой карте и приобрести вес — политический, экономический. Это задача не одного года, на мой взгляд, и огромны й труд для всего дипломатического корпуса по всему миру.

Ну и не лишним будет показать принципиальность во внутриполитических вопросах. Мир должен увидеть уверенную в себе сильную страну, которая может быть равным партнером и с которой можно вести диалог и заключать соглашения», — подчеркнула Азоян.

В свою очередь журналист, редактор «Европейской правды» Юрий Панченко также поддержал идею создания «Клуба гарантов», отметив, что теперь это потребует от Еревана существенных изменений как во внутренней, так и во внешней политике.

По его словам, мир сейчас сильно поляризован и формат многовекторности, как это было реально несколько лет назад, сейчас практически невозможен. «Всплеск интереса к Армении был в 2018-19 годах после революции, и тогда у Армении был реальный шанс снизить свою зависимость от РФ. Сейчас сделать это гораздо сложнее. Особенно — когда мир воспринимает Армению как „клиента РФ“. Изменить такой имидж возможно, но очень сложно. Как минимум, ближайшие выборы должны стать образцовыми, хотя бы в рамках региона, а также — Ереван должен отказаться от практики синхронного голосования с РФ в ООН и ПАСЕ», — отметил обозреватель.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в ходе обсуждения отметил, что бенефициары последней войны в Карабахе не смогут длительное время удерживать нынешний баланс на Кавказе.

По его словам, международные отношения в современном мире претерпевают кардинальные изменения.

«От осыпающейся системы международных организаций мир переходит в систему новых балансов сил и индивидуальных или коллективных гарантий. Поэтому сама идея, безусловно, идет „в ногу со временем“ и вполне может быть продуктивной для Армении.

Конечно, нынешние бенефициары последней войны за Нагорный Карабах — Российская Федерация и Турция — будут против интернационализации ситуации в регионе. Но, их вес и позиция, вряд ли позволят длительное время удерживать нынешний баланс на Кавказе и без присоединения к мирному урегулирования других стран постоянных членов Совета безопасности ООН нынешний мир хрупок и временен», — заключил известный эксперт.

Популярный телеведущий политических программ Тигран Мартиросян считает идею экспертов весьма разумной.

«Безусловно, после прошлогодних событий, трудно отрицать необходимость для Еревана задуматься о надёжности государств-союзников и актуализировать представления о наличии гарантов безопасности на международной арене.

Без сомнений, это приоритетный вопрос, который должен быть поднят сразу после урегулирования текущего кризиса. По мере объединения общества, выхода из состояния эмоционального шока, стабилизации политической и социально-экономической ситуации. „Клуб гарантов“? — весьма разумно, почему бы и нет», — отметил Мартиросян.

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