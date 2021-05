Без оружия, денег и вакцины... Зачем Блинкен и Нуланд приезжали в Киев

В целом уже понятно, что следует из визита Энтони Блинкена в Киев. Госсекретарь США провел несколько встреч — с главами фракций парламента, премьер-министром, главой МИД и предстоятелем ПЦУ Епифанием. И, разумеется, с президентом Владимиром Зеленским.

Блинкена в этот вояж сопровождала давняя куратор Украины при демократах Виктория Нуланд, недавно снова получившая должность в Госдепе.

Пока ни одного прорывного заявления по итогам переговоров не прозвучало — за исключением стандартных тезисов о России и реформах. Другой вопрос, что осталось за кадром.

«Страна» делает главные выводы из визита Энтони Блинкена и Виктории Нуланд в Киев. А также публикует отзывы на прибытие заокеанских чиновников.

Визит Байдена под вопросом

После общения тет-а-тет, Зеленский, Блинкен и группы сопровождения вышли к прессе. Там украинский президент пригласил Джо Байдена приехать на 30-летие независимости Украины в августе.

Однозначным согласием госсекретарь не ответил.

«Приглашение я передам Байдену, как только вернусь. Мы найдем время, когда сможем приехать в Украину и провести здесь время... Из-за ковида проблемы с визитами президента. Он совершит визит, когда сможет», — сказал Блинкен.

Ответ главы Госдепа получился расплывчатым, но понятным — американцы сами определят время, когда приезжать. И зависит это не в последнюю очередь от позиции украинских властей. Выполнят ли они требования американцев по судебной реформе, «Нафтогазу» и другим чувствительным вопросам.

Россия не отвела войска

Блинкен и Зеленский заявили, что Россия так и не убрала войска от украинских границ.

«Россия отвела некоторую часть войск. Но значительная часть войск сохраняется. Поэтому Россия может за короткий промежуток времени начать агрессивно действовать, если захочет», — сказал госсекретарь.

Украинский президент добавил, что Москва вывела с мест учений только 3,5 тысячи военных. Ранее Офис президента говорил о сосредоточении 80 тысяч солдат РФ вблизи границы Украины. То есть, если верить этим данным, отвели совсем немного.

Эту информацию еще вчера опубликовала американская газета The New York Times со ссылкой на чиновников Пентагона и НАТО. Они полагают, что Москва так показывает Киеву, что Запад не хочет его защищать.

Издание полагает, что так и случилось: у Байдена уже говорят, что не могут увеличить военную помощь Украине — чтобы не спровоцировать Россию на вторжение. А одной из задач Блинкена в Киеве называют «понижение температуры» конфликта.

«Вывеска НАТО вам ничего не даст»

В том же контексте — снижение градуса военной напряженности — можно истолковать слова Виктории Нуланд, которые она, по информации «Страны», произнесла на встрече с главами фракций.

«Сигнал от Нуланд — по НАТО тему не педалируйте, занимайтесь реформами, вывеска вам ничего не даст», — рассказал наш источник в парламенте.

Это был ответ в том числе на просьбы взять Украину в Альянс, которые высказывались еще до нынешнего визита. В последние недели Зеленский развил на этом поприще бурную деятельность. Но пока никаких обнадеживающих сигналов с Запада не идет.

Также неизвестна судьба предложения украинских депутатов сделать нашу страну «союзником вне НАТО», о чем сегодня рассказал глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия. Такой проект американцам, по его словам, предложили, но что они ответили — пока неизвестно.

Не обещали они и усиления военной помощи Украине, хотя такие вопросы Блинкену задавали на брифинге. Единственное, что прозвучало по сектору безопасности — анонс «фундаментальной и большой идеи» от Зеленского. Конкретнее он говорить отказался.

Зато в связи с вопросом безопасности Зеленский решил пошутить. После вопроса журналистки о том, какую помощь оказывают США Украине, президент начал рассказывать, что удалось снизить плотность снайперских обстрелов со стороны противника.

Отвечая на вопрос, Зеленский прервался и уточнил у журналистки «Би-Би-Си»: «А вы не слышите меня?»

Журналистка ответила, что у нее русский перевод. «Русский перевод? Они здесь, они везде», — решил пошутить президент.

«Нафтогаз», реформы, олигархи

Развернуто госсекретарь коснулся внутриукраинской повестки.

«Мы обсудили вопрос реформ. Перед Украиной стоят два вызова. Первый — Россия. Второй — олигархи и коррупция, которые работают против интересов Украины.

В этом контексте мы говорили о продолжении работы в отношении корпоративного администрирования. Это касается Нафтогаза, независимости антикоррупционного суда, реформ службы безопасности.

Президент сказал, что сохраняются вызовы. Но есть и земельный закон, и парламентская неприкосновенность. Эти законы важны, но не менее важно их исполнение.

Украинский народ хочет видеть исполнение законов. И это включает в себя борьбу с коррупцией», — сказал Блинкен.

Упоминание главой Госдепа «Нафтогаза» подтверждает то, о чем накануне визита писала «Страна»: американцы недовольны решением уволить Коболева и набсовет компании, состоящий в основном из иностранцев.

Характерно, что, отвечая на вопрос о НАК, Зеленский сначала сделал вид, что его не понял, а потом начал рассказывать об успехах реформ во времена его правления.

По земле у Блинкена звучит пожелание, чтобы закон исполнялся. Как именно — более-менее понятно: речь, скорее всего, о допуске к ее рынку иностранцев, для чего Рада недавно приняла новые поправки.

Что же до борьбы с коррупцией и депутатского иммунитета, то, видимо, госсекретарь намекает на необходимость привлечения украинских нардепов к уголовной ответственности. И неважно, насколько недипломатично звучат подобные намеки.

Правда, тут куда более странно вел себя сам Зеленский, который говорил, что нужно перезагружать состав Конституционного суда (сложно представить себе, как Байден будет отчитываться Кулебе о перезагрузке Верховного суда США).

В целом требования по внутренним реформам от Штатов давно известны. Другой вопрос, какие обещания давал Зеленский (и давал ли). Это станет понятно в ближайшее время, когда пойдет какая-то реакция на визит Блинкена в законодательном поле и в части той же судебной реформы.

Или же на Донбассе — мера, к которой прибегают часто, чтобы отвлечь Запад от внутренних проблем Украины.

Петр не первый

Курьезный, но показательный момент произошел еще до встречи Блинкена с Зеленским. Петр Порошенко и его сетевая армия «порохоботов» начали разгонять тезис, что госсекретарь первым поговорил с бывшим президентом.

Порошенко даже запостил фото — свое с Блинкеным, — не уточняя, что оно сделано еще в 2015 году.

Сторонники Порошенко начали писать, что с ним посланец Байдена встретился раньше, чем с Зеленским.

Однако по факту отдельной аудиенции не было, а встречался Петр с Энтони в рамках группового собрания глав депутатских фракций с госсекретарем. То есть тот же тезис могли продвигать и Бойко, и Тимошенко. Однако отличился на теме странного пиара снова Петр Алексеевич.

Но если отвлечься от назойливой саморекламы Порошенко, то есть непреложный факт: американские власти бывшего президента выделять среди других политиков Украины не стали.

Это важный сигнал лидеру «Европейской солидарности», который, видимо, рассчитывал на нечто иное.

«Ритуальное мероприятие перед встречей Байдена и Путина»

В сети обсуждают визит Блинкена в Украину.

«Каким должен был быть этот визит, если мы не туземцы?

Учитывая протокольный статус Госсекретаря Блинкена как обычного члена правительства (администрации) Президента Джо Байдена — это должен был быть прием вежливости как знак уважения Соединенным Штатам минут на 20-25 для обсуждения перспектив встречи Президентов Украины и США, и донесения до американской стороны украинского видения повестки дня такой встречи.

А основной переговорный процесс на 1,5-2 часа с каждым должен был быть с премьер-министром, министром иностранных дел, министром энергетики (с учетом интересов США в энергетической отрасли и проблемы СП-2) и министром обороны.

Давайте упрощу задачу понимания. Представляете себе симметричную картину — Кулеба в Вашингтоне час отвел Байдену (так и быть), и еще час общался бы с активистами BLM, леваками, анархистами?

Считаю, что некрасиво встретили американскую власть. Мало почестей. Надо будет на обратном пути всю фракцию Зе вдоль Бориспольской трассы выстроить — пусть караул отдают», — написала заместитель главного редактора «Страны» Светлана Крюкова.

«Ни оружия, ни денег, ни вакцины. Даже визит Байдена толком не пообещал. Пока такие итоги Блинкена. Зато они нас поддерживают. Но вы там не расслабляйтесь — боритесь с коррупцией, — говорит Госсекретарь. Почему НАБУ, САП и НАЗК за 7 лет ее не побороли, имея свой антикоррсуд и поддержку США, — не понятно. Наверное, Сытник испортился? Сам стал коррупционером. Пора менять инфраструктуру борьбы», — пишет журналист Денис Иванеско.

«Коротко о визите начальника в Украину. У Украины только два врага: Россия и олигархи — Госсекретарь США Блинкен. Значит Штаты будут грабить Украину, чтобы не грабили олигархи, и чтобы Путин не напал. Неважно, что американцы говорят, они всё равно будут грабить свою колонию. Потому что, если США не будут грабить, грабить будут олигархи, и на Украину сразу Путин нападёт — за это стоял майдан, это знают все на майдане», — написал глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

«Как я и прогнозировал, визит Блинкена — это ритуальное мероприятие перед встречей Байдена и Путина. Задача была показать, что США якобы учли позицию Украины, которую без нас будут обсуждать.

Полная тишина в ответ на призывы Зеленского про вступление в НАТО, визит Байдена, поддержку „крымской платформы“.

Зато чёткие слова Блинкена про коррупцию в Украине и сильное влияние олигархов.

Хотя вряд ли наша власть ждала иной результат...» — выразил мнение политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

«Совместная пресс-конференция президента Украины и госсекретаря США показала дремучесть и недалекость Зеленского. Жаль!!! По всем вопросам пресс-конференции он так „бледно“, чтобы не сказать прямо, выглядел на фоне заявлений господина Блинкена.

Но было нечто особенно гадкое. Оказывается, он идет вперед, потому перезагружает КСУ, большинство судей которого были назначены его предшественниками и этот Суд, сказал президент, работает против Украины! Кажется, он не понимает ни только, как и что делает, а и говорит. Хотя его предыдущий артистический жанр, все же разговорный!

Я не представляю себе президента США, который позволит себе сказать что-то подобное об американских судьях... Да еще и на совместной пресс-конференции во время иностранных визитов!

Играйте бусиками, аборигены...» — написала известный юрист Марина Ставнийчук.

Нардеп Олег Волошин прокомментировал шутку Зеленского о том, что «русские везде».

«22 мая 1949 года находившийся в психиатрической лечебнице бывший министр обороны США Джеймс Форрестол выбросился из окна. Перед этим он несколько дней бредил, повторяя „Русские идут! Русские идут! Они здесь! Я видел русских солдат“ (The Russians are coming. The Russians are coming. They’re right around. I’ve seen Russian soldiers!)

Уверен, что Тони Блинкен знает эту историю. Возможно, даже вспомнил ее, когда услышал от украинского лидера „русские уже здесь, они везде“. Сомневаюсь, что с ней знаком сам Зеленский. А стоило бы. Ещё Кучма перенёс кабинет президента со второго этажа на четвёртый».

А политэксперт Михаил Павлив обратил внимание на встречу Блинкена с главой ПЦУ Епифанием.

«Это чтобы ни у кого не возникало сомнений, чей проект раскола в мировом Православии и кто в действительности стоит за гонениями на Украинскую Православную Церковь. Черти полосатые», — написал Павлив.

По материалам «Страны»