Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Украинские эксперты предложили создать «Клуб гарантов» Армении

Украинские эксперты предложили создать «Клуб гарантов» Армении

Александр Панько
06.05.21 00:23
227
Украинские эксперты предложили создать «Клуб гарантов» Армении

Учитывая географию Армении, думаю, неплохо было бы иметь ряд стран среди гарантов безопасности. Эдакий «Клуб гарантов» — армянский аналог Будапештского меморандума, который есть в случае с Украиной. Такое мнение в ходе онлайн-обсуждения высказал украинский обозреватель Марат Акопян.

Эксперт отмечает, что это будет непростой задачей, но при политической воле и квалифицированной работе дипломатов, в принципе возможно.

«Конечно, это не панацея, но может сработать. Например, мы все видели, как при недавнем обострении у границ Украины, войска тех же стран участников Будапештского меморандума показали свою решительную поддержку.

Необходимо разработать такой документ, где за счет противовесов соблюдался бы баланс, и страны участники Клуба смогли обеспечить реальную физическую безопасность страны — суверенитет и территориальную целостность, с конкретными механизмами воздействия.

Конечно, решение о создании и приглашении участников такого Клуба, должны принимать армянские власти и политики, но на мой скромный взгляд, в „Клуб гарантов“ необходимо пригласить естественных союзников Армении, например — США, Францию, Грецию», — заключил он.

Политолог Олег Саакян идею создания «Клуба гарантов» назвал стоящей.

«Идея стоящая, но требует нетривиального подхода и политической амбициозности, относительно чего у меня есть скепсис. Выйти из-под влияния РФ, в России союзничество никогда иначе не воспринимали, это для неё геополитический ресурс, не более. Балансируя интересы различных государств, региональных лидеров и формировать коалиции — это задача со звёздочкой. Для процесса формирования „пула защиты“ и гарантов, необходима инновационная повестка, нечто большее нежели сама защита. Её формирование и поиск места Армении в интересах этих государств и их видение миропорядка — должно было бы стать одной из топ задач для политического руководства Армении.

Турция и РФ ситуативно удовлетворены сложившимся южнокавказским ремейком „пакта Молотова-Ребентропа“, но стратегически обе стороны не победили, соответственно, актуальность этого предложения сложно переоценить. Это может быть предложенный договор/меморандум гарантий или быть может некая иная конструкция, но то, что этим стоит озадачиться, как по мне — очевидно», — подчеркнул Саакян.

Подключившись к обсуждению, другой украинский политтехнолог Виктор Уколов отметил, что на его взгляд, учитывая общую историю, естественным участником такой мирной группы должен быть, прежде всего, Иран, а также Грузия и страны Запада, форпостом которого Армения является на Закавказье.

«Конечно, с одной стороны, трудно себе представить страны Запада и Иран за одним столом. Но с другой стороны, именно необходимость выхода из международной изоляции может послужить для Ирана достаточным мотивом, чтобы занять более активную позицию в урегулировании конфликта на границах Армении и сблизиться с Западом.

Россия явно не справилась с ситуацией — в критический момент не смогла удержать Азербайджан от наступления при поддержке Турции. Эта ситуация должна быть проанализирована Ереваном. Геополитические интересы России снова могут оказаться больше Армении, и, несмотря на присутствие миротворческого контингента, война может вспыхнуть снова», — отметил Уколов.

К обсуждению темы подключился эксперт-конфликтолог из Киева Тигран Григорян. «Армения зажата географически между историческими врагами и как показывает практика — надежда на „исторического союзника“ даёт противоположный эффект», — указал он.

«Странно, что армянские политики не хотят осознавать очевидного. Достаточно проанализировать события столетней давности и понять реальные причины территориальных потерь Армении в пользу третьих стран. Не даром говорят: „У империи нет союзников, есть только интересы“. С тех пор имперская политика России не особо изменилась в том числе и в отношении Украины и очевидно, что в отношении всех экс-советских республик. Но выйти из сложившейся зависимости на данном этапе достаточно сложно, поскольку нужен хоть какой — то сдерживающий фактор в отношении агрессивной политики Эрдогана, Алиева вряд ли можно назвать самостоятельным игроком.

Естественно, что нужен второй полюс, на который Армения может опереться, и это Запад в большей степени США. Если обнажить ситуацию, то Кремль использовал Армению как разменную монету, заблокировал весь Южный Кавказ и запустил сюда же Турцию, опережая Штаты (нужно было успеть провернуть эту операцию до прихода Байдена к власти). Мониторю армянских политиков ориентированных на двухполюсность и пока сложно анализировать дальнейшую конфигурацию в парламенте, и думаю, что росс вектор останется, к сожалению, пусть и вынужденно, но в приоритете. Байден сделал первый шаг признав геноцид Армении, показав, что США при желании могут стать гарантом безопасности для Армении, сдерживая имперские аппетиты Эрдогана. Да, без баланса Армения превратится в несамостоятельного игрока, ориентированного на Москву».

В свою очередь известный эксперт-международник Илия Куса подчеркнул, что идея создания «Клуб гарантов» хорошая. «Но для этого нужно сломать нынешний статус-кво, где закреплены Турция и РФ, а потом убедить остальных, в чём геостратегическая ценность Армении для них на Южном Кавказе. Это будет та ещё задачка для властей», — заключил Куса.

По материалам AnalitikaUA

Тэги:

Комментарии

Статьи

04.05.21 09:08

Издатель Дмитрий Карелов: Я думаю, что литература в принципе минорна

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Кто такой конвертатор Хидирян Мисак Оганесович и вспомнит ли о нем СНБО
05.05.21 14:16

Кто такой конвертатор Хидирян Мисак Оганесович и вспомнит ли о нем СНБО

Автор: «Антикоррупционная правда»

Выбор редакции
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.05.21 00:01

Во Франции мужчина сжег свою жену посреди улицы
05.05.21 21:42

В Киеве два брата торговали персональными данными миллионов украинцев под видом компьютерной игры
05.05.21 20:29

Стало известно, как завершится учебный год в киевских школах
05.05.21 19:00

Главные новости за 5 мая 2021 года
05.05.21 17:40

На Ровенщине появится новый храм УПЦ
05.05.21 17:16

Рецидивист вытер руки о флаг Украины и теперь может надолго оказаться за решеткой
05.05.21 17:14

В мировых СМИ за 3 месяца вышло более 16 тысяч публикаций о незаконном закрытии «112 Украина», NewsOne и ZiK, санкциях, преследовании Медведчука и других граждан Украины
05.05.21 16:46

Билл Гейтс после развода оставил бывшей жене сущие «копейки»
05.05.21 16:35

Синоптики поведали о погодных аномалиях в Киеве
05.05.21 15:56

На Одесщине эпично сгорел пассажирский автобус, ехавший в Киев
05.05.21 19:00

Главные новости за 5 мая 2021 года
05.05.21 14:26

Стали известны условия получения субсидий в этом году
05.05.21 14:01

В Испании задержали украинца, которого подозревают в убийстве милиционеров на Евромайдане
05.05.21 12:42

Стало известно, чем займется госсекретарь США в Киеве
05.05.21 09:26

С сегодняшнего дня в Украине полностью восстановилось железнодорожное сообщение
05.05.21 08:53

За сутки в Украине провели менее тридцати тысяч тестов на COVID-19
03.05.21 11:31

К концу недели в Украине зарядят грозы, но потеплеет
03.05.21 09:45

Названа основная цель встречи Зеленского с Путиным
02.05.21 19:25

Верующие празднуют Воскресение Христово
02.05.21 13:52

Установлена причина летальных исходов коронавируса
01.05.21 20:22

Благодатный огонь прибыл в Украину
29.04.21 19:22

Погребинский: Вакцина «Спутник V», о которой договорился Медведчук, так же хороша, как и Pfizer с Astrazeneca
02.05.21 20:35

В УПЦ рассказали, как часто можно причащаться на Светлой неделе
01.05.21 16:42

Делегация УПЦ попросила у Иерусалимского Патриарха молитв за Украину и вылетела в Киев
02.05.21 13:52

Установлена причина летальных исходов коронавируса
01.05.21 14:22

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
04.05.21 00:01

Американцы научились снижать давление с помощью голодания
01.05.21 17:10

УПЦ освятила и передала 2 тыс пасок врачам и пациентам столичных ковидных отделений
01.05.21 11:52

Ученые раскрыли тайну исчезновения одной из древних цивилизаций
01.05.21 17:30

Митрополит Онуфрий рассказал, о чем Церковь вспоминает в Великую Субботу
Фото и Видео
В Киеве два брата торговали персональными данными миллионов украинцев под видом компьютерной игры
В Киеве два брата торговали персональными данными миллионов украинцев под видом компьютерной игры
В Киеве два брата торговали персональными данными миллионов украинцев под видом компьютерной игры
В Киеве два брата торговали персональными данными миллионов украинцев под видом компьютерной игры
На Одесщине эпично сгорел пассажирский автобус, ехавший в Киев
На Одесщине эпично сгорел пассажирский автобус, ехавший в Киев
Киевлянин шел покупать квартиру, когда стал жертвой грабителей
Киевлянин шел покупать квартиру, когда стал жертвой грабителей
Украинки попали в полицию после обнаженной фотосессии в Турции
Украинки попали в полицию после обнаженной фотосессии в Турции
В Турции закрыли отель после шумной вечеринки с украинцами
В Турции закрыли отель после шумной вечеринки с украинцами
В Сан-Франциско произошло странное преступление
В Сан-Франциско произошло странное преступление
Стало известно, где можно пообщаться с Трампом
Стало известно, где можно пообщаться с Трампом
Появилось видео последствий мощнейшего торнадо в Японии
Появилось видео последствий мощнейшего торнадо в Японии
Журналисты показали, как «слуги народа» чхать хотели на карантин
Журналисты показали, как «слуги народа» чхать хотели на карантин
Задержан будущий «глава МВД», который за деньги обещал устроить на руководящую должность в полиции
Задержан будущий «глава МВД», который за деньги обещал устроить на руководящую должность в полиции
fraza.com
Новости блогосферы
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине

Опрос

Дивизия СС Галичина и ее современные последователи это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.