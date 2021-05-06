Украинские эксперты предложили создать «Клуб гарантов» Армении

Учитывая географию Армении, думаю, неплохо было бы иметь ряд стран среди гарантов безопасности. Эдакий «Клуб гарантов» — армянский аналог Будапештского меморандума, который есть в случае с Украиной. Такое мнение в ходе онлайн-обсуждения высказал украинский обозреватель Марат Акопян.

Эксперт отмечает, что это будет непростой задачей, но при политической воле и квалифицированной работе дипломатов, в принципе возможно.

«Конечно, это не панацея, но может сработать. Например, мы все видели, как при недавнем обострении у границ Украины, войска тех же стран участников Будапештского меморандума показали свою решительную поддержку.

Необходимо разработать такой документ, где за счет противовесов соблюдался бы баланс, и страны участники Клуба смогли обеспечить реальную физическую безопасность страны — суверенитет и территориальную целостность, с конкретными механизмами воздействия.

Конечно, решение о создании и приглашении участников такого Клуба, должны принимать армянские власти и политики, но на мой скромный взгляд, в „Клуб гарантов“ необходимо пригласить естественных союзников Армении, например — США, Францию, Грецию», — заключил он.

Политолог Олег Саакян идею создания «Клуба гарантов» назвал стоящей.

«Идея стоящая, но требует нетривиального подхода и политической амбициозности, относительно чего у меня есть скепсис. Выйти из-под влияния РФ, в России союзничество никогда иначе не воспринимали, это для неё геополитический ресурс, не более. Балансируя интересы различных государств, региональных лидеров и формировать коалиции — это задача со звёздочкой. Для процесса формирования „пула защиты“ и гарантов, необходима инновационная повестка, нечто большее нежели сама защита. Её формирование и поиск места Армении в интересах этих государств и их видение миропорядка — должно было бы стать одной из топ задач для политического руководства Армении.

Турция и РФ ситуативно удовлетворены сложившимся южнокавказским ремейком „пакта Молотова-Ребентропа“, но стратегически обе стороны не победили, соответственно, актуальность этого предложения сложно переоценить. Это может быть предложенный договор/меморандум гарантий или быть может некая иная конструкция, но то, что этим стоит озадачиться, как по мне — очевидно», — подчеркнул Саакян.

Подключившись к обсуждению, другой украинский политтехнолог Виктор Уколов отметил, что на его взгляд, учитывая общую историю, естественным участником такой мирной группы должен быть, прежде всего, Иран, а также Грузия и страны Запада, форпостом которого Армения является на Закавказье.

«Конечно, с одной стороны, трудно себе представить страны Запада и Иран за одним столом. Но с другой стороны, именно необходимость выхода из международной изоляции может послужить для Ирана достаточным мотивом, чтобы занять более активную позицию в урегулировании конфликта на границах Армении и сблизиться с Западом.

Россия явно не справилась с ситуацией — в критический момент не смогла удержать Азербайджан от наступления при поддержке Турции. Эта ситуация должна быть проанализирована Ереваном. Геополитические интересы России снова могут оказаться больше Армении, и, несмотря на присутствие миротворческого контингента, война может вспыхнуть снова», — отметил Уколов.

К обсуждению темы подключился эксперт-конфликтолог из Киева Тигран Григорян. «Армения зажата географически между историческими врагами и как показывает практика — надежда на „исторического союзника“ даёт противоположный эффект», — указал он.

«Странно, что армянские политики не хотят осознавать очевидного. Достаточно проанализировать события столетней давности и понять реальные причины территориальных потерь Армении в пользу третьих стран. Не даром говорят: „У империи нет союзников, есть только интересы“. С тех пор имперская политика России не особо изменилась в том числе и в отношении Украины и очевидно, что в отношении всех экс-советских республик. Но выйти из сложившейся зависимости на данном этапе достаточно сложно, поскольку нужен хоть какой — то сдерживающий фактор в отношении агрессивной политики Эрдогана, Алиева вряд ли можно назвать самостоятельным игроком.

Естественно, что нужен второй полюс, на который Армения может опереться, и это Запад в большей степени США. Если обнажить ситуацию, то Кремль использовал Армению как разменную монету, заблокировал весь Южный Кавказ и запустил сюда же Турцию, опережая Штаты (нужно было успеть провернуть эту операцию до прихода Байдена к власти). Мониторю армянских политиков ориентированных на двухполюсность и пока сложно анализировать дальнейшую конфигурацию в парламенте, и думаю, что росс вектор останется, к сожалению, пусть и вынужденно, но в приоритете. Байден сделал первый шаг признав геноцид Армении, показав, что США при желании могут стать гарантом безопасности для Армении, сдерживая имперские аппетиты Эрдогана. Да, без баланса Армения превратится в несамостоятельного игрока, ориентированного на Москву».

В свою очередь известный эксперт-международник Илия Куса подчеркнул, что идея создания «Клуб гарантов» хорошая. «Но для этого нужно сломать нынешний статус-кво, где закреплены Турция и РФ, а потом убедить остальных, в чём геостратегическая ценность Армении для них на Южном Кавказе. Это будет та ещё задачка для властей», — заключил Куса.

По материалам AnalitikaUA