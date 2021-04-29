Конфликт интересов: Санкции против телеканалов смогут рассматривать только те судьи, которые имеют допуск к гостайне и зарплата которых зависит от СБУ

Аналогичные сведения направлены СБУ и в другом деле — по иску ООО «Новости 24 часа». То есть КАС, очевидно, не ограничится исключительно сопоставлением полномочий президента и Закона «О санкциях», но и намерен проанализировать достоверность и принадлежность доказательств, которыми они обосновываются. Хотя у экспертов возникают вопросы о возможности анализа в порядке административного судопроизводства доказательств, сбор которых, очевидно, должен быть проведен в рамках уголовного производства.

Кроме того, КАС рассматривает и другие иски, в которых оспаривается указ Президента от 2.02.2021 № 43/2021 о применении персональных санкций. В частности, ООО «Новый Формат ТВ», ООО «ТВ Выбор», «Ариадна ТВ», ООО «Телерадиокомпания «112 ТВ», ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации» и ООО «Партнер ТВ».

Примечательно, что Законом «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрены доплаты за допуск к документам, имеющим степень секретности «Совершенно секретно» — 10% и «Секретно» — 5% от должностного оклада. Для судей КАС это 15,8 тыс. грн и 7,8 тыс. грн в месяц соответственно. При этом этот допуск к тайне предоставляется той же СБУ. То есть, в данном случае судьи оказываются в определенной степени зависимыми от придирчивости тех, кто будет проверять в СБУ их благонадежности. Или, наоборот, лишит такого допуска в случае сомнений относительно соответствия определенным критериям.