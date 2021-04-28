VIP обнал для президента. Хто такий і як працює Артур Натан Золотаревский

Артур Натан Золотаревский чудово знає, як відмивати брудні гроші. Він конвертує величезні кошти, а серед його клієнтів — навіть Офіс Президента. Як повідомляється, за останні роки Артур Натан Золотаревський примудрився збагатитися на сотні мільйонів.

Про те, хто такий Артур Натан Золотарьовський, розповідають ЗМІ.

Давній «підшефний» Клименка, що виводив кошти для оточення Януковича тепер працює на Зеленського і Офіс Президента

Артур (для близьких — Натан) Золотарьовський — ніби-то порядний і статусний громадянин, зять одного з найбагатших людей України Геннадія Боголюбова, член опікунської ради євреїв міста Дніпра, меценат і спонсор багатьох проектів, поважна і авторитетна серед єврейської громади України особа.

Також Артур Натан Золотарьовський любить відпочивати на своїй яхті, не гребуючи далекими «перегонами» своєї яхти з Одеси в Сан-Тропе і користується люксовими автомобілями.

Хто ж Ви насправді — Золотарьовський Натан?

В еру відкритих реєстрів та баз даних виникає логічне запитання, звідки такі статки в людини, яка має відношення лише до декількох маловідомих компаній, одна з яких навіть ліквідована через «банкрутство».

Справа в тому, що Натан Золотаревский відомий як головний «обнальщик» Дніпропетровщини. Цю славу він заробив собі вже давно, працюючи в інтересах екс-голови ДФС Клименка, а за останні два роки зумів примножити свій капітал і об’єм незаконних оборудок працюючи в інтересах «нових Дніпропетровських» — президента Зеленського та його оточення з Офісу Президента, що радо дає землякам «зелене світло». Маючи подвійне громадянство — Золотарьовський виводить прибутки в Ізраїль, щоб захистити свої статки у випадку негативного розвитку подій.

За часів Клименка, основним завданням Золотарьовського було виведення коштів за кордон, в тому числі в інтересах ТОП-посадовців Партії Регіонів, налаштування схем з оптимізації та уникнення оподаткування та робота з «кешем». Дотично він навіть мав відношення до статків Віктора Януковича, що свідчить про його високий статус.

Артур Натан Золотарьовський та його схеми

Тимчасово зменшити об’єми діяльності Золотарьовського змусила «вертолітна справа» Клименка, коли були заарештовані та доправлені до Києва ряд фіскалів по свій Україні. Золотарьовського тоді не зачепили, адже замовлення було саме на корумпованих чиновників, а «конвертатори» потрібні при кожній владі. До того ж Золотарьовського врятували родинні зв’язки з Боголюбовим. Тоді тільки через його схеми, після Революції Гідності вдалося вивести за кордон близько 100 млн. доларів біглого Клименка.

Артур Натан Золотарьовський

Після цього, використовуючи паспортні данні підставних осіб він взявся за організацію ФОРЕКС — фінансових пірамід. Управління форекс-пірамідою здійснювалося через Панамську операційну компанію. Паралельно, Золотарьовський мав інтерес в майнингу криптовалюти. В Бориспільському аеропорту навіть затримувалися технічні засоби для здійснення даної діяльності, які незаконно намагалися ввезти в Україну. При великому бажанні Золотарьовському легко висунути та довести обвинувачення за ухилення від сплати податків та контрабанду, проте ці факти ігноруються.

«Зірковий» час для Золотарьовського наступив після обрання Зеленського президентом. Отримавши «зелене світло» з Офісу Президента Золотарьовський розгорнув масштабну мережу конвертаційних центрів в Дніпропетровській області.

Головне управління Державної податкової служби Дніпропетровській області, яке очолює людина Золотарьовського Ганна Чуб, ігнорує всі сумнівні транзакції та операції компаній з орбіти Натана і працює таким чином, що його клієнти стають першими в чергу на повернення ПДВ і останніми на податкову перевірку.

Основні компанії з орбіти Золотарьовського через які відбувається обіг коштів:

Артур Натан Золотарьовський конвертатор

При цьому «по колу» використовуються такі «фунти»-співзасновники як Безменов Віталій Валентинович, Гавріна Галина Борисівна, Гребьонкін Ігор Володимирович, Кушнір Петро Іванович, Маленко Андрій Сергійович, Мартинов Павло Анатолійович, Нікітченко Володимир Констянтинович, Ханелес Олексій Романович, Хохлов Олексій Валерійович, Хохлов Петро Ігоревич, Шуліка Руслан Вікторович, Юдашкін Олександр Ігорович.

Ці компанії тісно пов’язані з Групою «Приват», неформальною Дніпропетровською групою впливу, Єврейським бізнес-товариством України та Дніпропетровською єврейською общиною.

Загальний об’єм фінансів що проходить через конвертцентри Золотарьовського щомісяця складає 30 млрд. гривень. Офіс Президента отримує 5% від цієї суми за покровительство, а також має «люксові» безвідсоткові тарифи на конвертаційні послуги компаніям з оточення Зеленського та його команди. Натомість Золотарьовський звільняється від оплати відсотку силовикам, так як має набагато вищий «дах». Фінансова винагорода керівниці ДПС в Дніпропетровській області Ганни Чуб складає 300 тис. доларів на місяць готівкою.

Власну «заначку» Артур Золотарьовський має в Ізраілі, куди виводить кошти з України через оффшори. Представник єврейської громади цілком логічно має громадянство Ізраілю, а ця країна, як відомо, не екстрадує злочинців з своєї території.

Зараз коли тема конвертаторів та «обнальників» стала ТОПовою, цікаво буде спостерігати за тим, чи включать Золотарьовського до санкційного списку конвертаторів, зважаючи на його тісні і близькі зв’язки з владою і Офісом Президента Зеленського. От хто такий насправді Золотарьовський Артур Натан.