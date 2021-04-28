Внушительный список конвертаторов и скрутчиков НДС, кому светят санкции СНБО

На телеграмм-канале «Украинский Обозреватель» опубликовали очередной список конвертаторов и скрутчиков, которым светят санкции СНБО. Решение может быть принято 30 апреля.

Список довольно внушительный и выглядит так:

1 — Вася (Львовский), Василий Васильевич Костюк, Львов # 1 в стране, оборот более 50 млрд в год

2 — Стрелок, Стрелковский Вячеслав Борисович, Киев самая известная компания СКС, которая делает в год 4-5 млрд

3 — Стакан (Игорь) Киев

Один из самых первых ковертаторов послемайдановской Украины, оборот более 40 млрд в год. Успел украсть так много из бюджета что стал скупать и строить элеваторы, открывать рестораны и т д. Любитель девочек легкого поведения и отдыха в состоянии наркотического опьянения.

4 — Хидирян Мисак / Сивак Чиркинян (Азеры) Киев, скрут в промышленных масштабах, работают с топ покупателями агро прод ОККО, Фоззи, Сантрейд. Годовой объём более 10 млрд

5 — Карфик (Кучерявый) бывший игрок ФК Арсенал, Киев

6 — Хоккеист, Днепр

7 — Тугай, Днепр

8 — осколки группы Комбат (Николай Кононов, Андрей Кузнецов, Илья Никтин) , Днепр

9 — группа Воловика, Днепр

10 — Андрей Бобогло (наркоман) одессит, проживает на Кипре. Несколько лет назад украл зерна на сотни миллионов грн у дпзку.

11 — Константин (Рижий) Hilton

Обнал, Топливо, валютные операции

12 — Круглов Константин Александрович Universum group

Тов Юниверсум Агро трейд 40295725

13 — Минора Групп, Депропетровск

14 — Алеф групп (Ермолаев), Днепропетровск.

По информации источников канала, под новые санкции РНБО попадут также днепровские «скрутчики» Артур Натан Золотаревский и Максим Слуцкий. Сейчас они торгуются с ОП, предлагая в обмен на «неприкосновенность» свои показания против Анатолия Матиоса. Те, кто сотрудничал со следствием, более всего ненавидят именно тех, кто их вынудил к такому сотрудничеству. Именно Матиос вынудил к такому «сотрудничеству» двух менорских лидеров — Натана-Артура Золотаревского и Максима Слуцкого. В связи с нашумевшим «делом налоговиков Клименко», которое еще долго будет аукаться всем причастным к нему прокурорам.

«Карьерный подъем» Вадима Ермолаева

Структуры из орбиты хозяина корпорации «Алеф» не оставили камня на камне от залогового имущества Фонда гарантирования вкладов физлиц.

В начале сентября Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал очередную серию по распродаже долгов ликвидируемого Актабанка. Крупнейшим лотом, реализацией которого занимается столичная биржа «КМФБ», является целостный имущественный комплекс расположенного на окраине Запорожья Мокрянского гранитного карьера.

Уже первые торги из новой серии, проведенные 4 сентября, показали, что этот объект хронически обделен вниманием покупателей, хотя стоимость ЦИК по сравнению с предыдущими попытками была снижена почти вчетверо до 17,3 млн гривен.

Причины такого положения, как показало расследование «ОЛИГАРХА», следует искать в особенностях управления Актабанком его бывшим фактическим владельцем — скандальным днепровским бизнесменом Вадимом Ермолаевым, который, по слухам, использовал его в качестве денежного насоса для своего бизнеса.

Так, одним из ярких эпизодов деятельности Актабанка накануне введения в банк временной администрации Фонда гарантирования вкладов физлиц в сентябре 2014 г. стала выдача кредитов под залог недвижимости и производственного имущества, расположенного в уже захваченном на тот момент пророссийскими террористами Луганске. По материалам уголовного производства № 42015000000000846, в июне 2014 года сразу 4 компании — ООО «АРМ-Технология», ООО «Торговая компания «Инвест-пром», ООО «Мегатрейд-сервис» и ДП «Украинская компания металлов и сплавов» — получили от Актабанка в общей сложности $38 млн и 15 млн гривен. Залогом по этим кредитам выступили имущество и недвижимость ООО «Луганский трубопрокатный завод», который к тому времени уже был захвачен террористами ЛНР. А причиной такой «близорукости» банка могло стать то, что еще в 2013 г. этот завод вошел в орбиту Вадима Ермолаева.

Вадим Ермолаев

Кроме захваченных корпусов луганского завода, Актабанк получил в залог целостный имущественный комплекс Мокрянского гранитного карьера, расположенный по адресу Запорожье, с. Кремино, 44.

Собственником карьера на тот момент была компания «Стройэкспорт», базировавшаяся по адресу ул. Собинова, 1 в Днепре, где расположен главный офис корпорации «Алеф» Вадима Ермолаева. А фактическими владельцами компании были еще две структуры из орбиты «Алефа» — «Аверс-А» и «Каменный век». Их бенефициарами являются Юрий Чавичалов и Евгений Крамар, связанные с КУА «Альтус Эссетс Активитис». Последнюю принято относить к сфере влияния все того же Ермолаева.

Чрезмерно активная раздача кредитов банками связанным лицам во многих странах сурово преследуется. Тем более, что после получения крупных сумм трубно-гранитные заемщики Актабанка вошли в процесс ликвидации. Так, уже в июне 2015 года ООО «Стройэкспорт» подало заявление о своем банкротстве. Никакого имущества за компанией тогда уже не числилось, а единственным ее кредитором на сумму 442 тыс. грн. оказалась еще одна фирма из орбиты Ермолаева — ООО «Торговый дом «Армада ЛТД». Уже в декабре 2015 года «Стройэкспорт» был ликвидирован. Что касается Луганского трубопрокатного завода, то он последовал этому примеру в октябре 2016 г.

Всего лишь через несколько дней после того, как Актабанк выдал кредиты малоизвестным компаниям, и за неделю до того, как в нем появились кураторы ФГВФЛ, глава банка Игорь Шестопалов сделал вывод о том, что «великолепная четверка» не выполняет условия кредитных договоров, а стоимость залогового имущества превосходит выданные им суммы. И банк с чистым сердцем оформил на себя никому не нужную недвижимость в «ЛНР» и отработанный карьер, большую часть территории которого составляют отвалы.

Игорь Шестопалов

По имуществу луганского предприятия претензии к бывшему топ-менеджеру Актабанка власти уже высказали. 21 августа 2015 года Жовтневый суд Днепра признал, что бывший глава правления Актабанка не обеспечил сохранности имущества Луганского трубопрокатного завода стоимостью всего лишь около 115 тыс. грн., из-за чего банк понес убытки на эту сумму. За это суд признал Шестопалова виновным в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УКУ) и и назначил штраф в размере 8,5 тыс. грн. без каких либо ограничений заниматься профессиональной финансовой деятельностью.

Вопрос имущества Мокрянского карьера в деле не фигурировал, и это более чем странно. Даже имея в наличии площадку в 54 га для добычи гранита и 72 га отвалов, завод по производству щебня, склады ГСМ и готовой продукции, электроподстанцию, транспорт, а также автомобильные и ж/д подъезды к карьеру, его потенциальный покупатель не сможет запустить работу комплекса, поскольку у него нет спецразрешения на добычу камня на этом карьере. По данным «ОЛИГАРХ», соответствующая лицензия, действующая до 2036 года, на промышленную добычу гранита на месторождении Мокрянское-2 была оформлена на созданное в октябре 2014 г. ООО «Мокрянский каменный карьер № 2». Учредителем этого предприятия, прописанного на ул. Собинова, 1, является все тот же «Каменный век» с его бенефициарами.

После несостоявшегося 4 сентября аукциона по продаже ЦИК Мокрянского карьера биржа КМФБ планирует провести еще три — 18 сентября, 2 и 10 октября. В первом случае цена на объект будет снижена до 15,6 млн грн., во втором — до 13,9 млн грн, а затем — до 12,1 млн грн. Но даже с учетом такой грандиозной скидки, структуры Ермолаева вряд ли захотят вернуть деньги вкладчикам своего бывшего банка.