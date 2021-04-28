«Вы с Донецка к нам переехали?» Что рассказывают СМИ о семье, жестоко убитой в Киеве

Новость о жестоком убийстве семьи на Харьковском массиве в Киеве потрясла весь левый берег: шестнадцатилетний подросток хладнокровно убил ножом родителей. Не пожалел и восьмилетнего брата. После чего еще несколько дней жил с их трупами в квартире.

После того как в полицию обратилась бабушка подозреваемого с заявлением о том, что ее сын с женой и двумя детьми около трех дней не выходят на связь, по указанному адресу был направлен наряд полиции.

Прибыв на место правоохранители обнаружили закрытую квартиру. На звонки никто не отвечал. В итоге правоохранителям пришлось выломать дверь. Когда они попали внутрь, то обнаружили три тела с колото-резаными ранами.

Полицейские стали искать четвертого члена семьи — 16-летнего подростка. Для этого по тревоге был поднят весь личный состав Дарницкого управления полиции. Подросток был найден и задержан. При нем обнаружен нож в виде «бабочки» — предполагаемое орудие убийства. Он направлен на экспертизу.

По данным источников в правоохранительных органах подозреваемого зовут Максим Александрович Сумин, 2004 г. р. Он студент первого курса Киевского регионального высшего профессионального училища строительства по специальности «автослесарь».

При этом никакой информации в соцсетях о нем обнаружить не удалось.

На данный момент он полностью сознался в совершении тройного убийства. Свои действия объяснил плохими отношениями в семье, которые сформировались «из-за постоянных ссор», и негативного отношения к родителями.

Сначала он убил мать и отца, потом — брата, который, вероятно, был свидетелем преступления. Как сообщает Департамент уголовного розыска на своем канале в Telegram, по словам Максима, его «перемкнуло» и он не знал, что делать дальше. Своему восьмилетнему брату он давал «последний шанс», однако «тот так и не исправился».

Там же опубликовано фото с задержания Максим Сумина.

В полиции Киева говорят, что сейчас отрабатывают несколько версий тройного убийства, а с задержанным Максимом работают психологи. Следствие собирается провести несколько экспертиз, также решается вопрос о направлении подозреваемого на психиатрическую экспертизу.

Несмотря на регулярные конфликты в семье несовершеннолетний студент ранее на учете инспекторов ювенальной полиции не находился.

Соседи рассказали журналистам, что семья Суминых ничем особенным не выделялась, постоянно выпивали, но в целом были «нормальные». «У них были скандалы, но я свидетелем не была. Сына их я видела. Он подросток. „Здравствуйте и здравствуйте“. С ним не контактировала», — рассказала одна из соседок.

Другая женщина, которая давно живет в этой многоэтажке, говорит, что погибшая семья приобрела тут квартиру лет 5-7 назад. Судя по реестру недвижимости, в 2016 году. Причем четверть этой недвижимости записана на самого Максима, а остальная часть на маму. «Они купили ее у пожилой женщины, которая была очень набожная. У нее там была тишина. А после того, как въехали они, то постоянно слышны были ссоры и драки. Как-то перед Новым годом они там дрались, и женщина кричала: „Я тебя посажу, ты допрыгаешься!“» — рассказала соседка.

Те, кто знал семью, говорят, что особенно агрессивной была мать. «Однажды она подошла ко мне, заговорила. И я между делом ее спрашиваю, мол, а вы откуда, с Донецка к нам переехали? Ну, я так слышала. Боже, я думала она меня сейчас побьет, глаза такие бешеные, начала кричать нецензурной бранью. „Я тебе сейчас покажу донецкая! Я с Печерска, а мой муж с Троещины!“ Словом, разговора у нас с ней не получилось, я быстренько от нее ушла», — рассказала еще одна соседка Анна.

Родители Максима были пьющими, трезвыми их видели не часто. Даже продавцы в магазине неподалеку вспоминают, что Оксана к ним часто заходила в состоянии алкогольного опьянения.

«Она выходила во двор и тут же начинала орать. „Чего скамейку заняли!“ — прогоняла детей. Сидела тут на детской площадке, приходил муж, они ругались, орали, он ее тут же и колотил», — рассказывает житель этого дома.

Еще один сосед подтвердил, что мать семейства реагировала только на алкоголь: «Идем мы с другом, у меня в руках бутылка пива. Заходим в подъезд, и тут она выходит. Увидела пиво и просит налить и ей тоже».

В то же время, по словам консьержа, он никогда не видел пьяным подозреваемого: «Я этого отца визуально знаю. Не знаю, как этот парень мог с ним справиться. Отец здоровее, а сын намного ниже. Я не следователь, но этот ребенок мог справиться только с человеком в отключке: с пьяным или спящим. Так бы он с отцом не справился. А какая причина? Не понимаю. Одно только: на алкоголь списываю. Я не наливал им, но говорят, что такое было. О парне ничего плохого сказать не могу. Никогда не видел его пьяным. Пацан как пацан».

«Я так думаю, в родителях причина. С младшим братом не знаю, что это он... Он, по-моему, ему не родной, они от разных отцов», — добавил он.

На то, что Максим был самым нормальным членом семьи, указывают и другие соседи. «Он такой худой, небольшого роста, еще и курит. Я ему говорила, что зачем ты куришь, здоровье свое не бережешь. Так он мне потом рассказывал, что хочет бросить курить, уже меньше сигарет выкуривает. А не так давно и вовсе сказал, что бросил эту привычку. Мне его было немного жалко, — рассказала соседка Анна. — В принципе, он был вежливый, здоровался. И все время жаловался, что родители его пьют, ссорятся и дерутся. Так и говорил, что ему все это надоело уже».

При этом в последний раз Максима с отцом она видела как раз в субботу, когда, скорее всего, и произошло убийство. Говорит, что впервые за эти годы отец парня был трезвым. «Я очень удивилась. Мы еще перекинулись парой слов с ним. Максим шел сзади, извинился, что не может постоять пообщаться, спешили куда-то. Мне до сих пор не верится, что все это у них там произошло», — вздыхает соседка.

Как рассказал друг детства Максима Сумина, родители якобы регулярно его оскорбляли сына. «Вообще он убил их, так как всегда был на них злой. Они всегда его обзывали, щемили. Недавно он вышел на улицу, а папа его начал унижать при всех», — рассказал парень, добавив, что отец подозреваемого злоупотреблял алкоголем.

Говоря о младшем брате он охарактеризовал его как «борзый»: «Он всегда ходил и матюкался на улице, бросался камнями. Все ему говорили успокойся, а он не понимал».

Эту информацию подтверждает и один из соседей. «Младший сын у них был педагогически запущенным. Видно было, что им никто не занимался. Он гулял во дворе сам по себе. Бывает, сядет на чей-то детский велосипед покататься, так даже не знает, как педали крутить. Просто ногами перебирает», — рассказал он журналистам.

Сейчас двери квартиры опечатаны. На седьмом этаже, где проживала семья, открыто окно и болтается зеленая занавеска.

Известно, что в этой многоэтажке когда-то произошло еще два убийства. В одной из квартир, где проживала мама с сыном, парень убил таксиста, который требовал оплатить поездку. В другой преступление было связано с деньгами, но детали неизвестны.

По материалам: «Страна», «Обозреватель»