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Дайджест > Открытый конфликт с Медведчуком, на который решился Зеленский, стал завуалированным вызовом Путину. Команде президента нужна маленькая победоносная война

Открытый конфликт с Медведчуком, на который решился Зеленский, стал завуалированным вызовом Путину. Команде президента нужна маленькая победоносная война

Автор: Мария Бакушинская: ГолосУА
27.04.21 15:07
378
Открытый конфликт с Медведчуком, на который решился Зеленский, стал завуалированным вызовом Путину. Команде президента нужна маленькая победоносная война

23 апреля не состоялось ставшее уже традиционным заседание СНБО. Никаких тебе санкций, лишения гражданства, закрытия неугодных СМИ, топ-списков очередных врагов власти. Неужели Данилов решил вернуться к привычным делам: кражам страусов из зоопарка, перекрашиваниям собак в степных волков?

А может, просто ушел в запой в связи с победой Киева над путинской армадой? Науке это неизвестно. Не исключено, что просто утратил доверие «хозяев» многочисленными зашкварами, и решено было пятничные шоу Совбеза отменить. Вместо этого министр борща Александр Ткаченко добился запрета в YouTube на территории Украины ZIk, 112 и NewsOne. В поиске их видео и прямые эфиры можно просмотреть, но переход на профиль канала показывает, что он — «недоступен в вашей стране». Блокировка ресурсов произошла в ночь на 24 апреля и только на территории Украины. Именно такими методами в Офисе президента продолжают бороться с оппозиционными СМИ, блогерами и политическими телеграм-каналами. Нелишне напомнить, что каналы Медведчука «выпилили» из Интернета после того, как Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров о российско-украинских отношениях. Сам гарант почему-то не записал очередного обращения к нации, вместо него Кремлю ответили Леонид Кравчук, вице-премьер Алексей Резников и прочие «голоса»: дескать, нечего нашему Вовочке в России делать. Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не примет предложение главы России Владимира Путина и не поедет в Москву на переговоры. Причина? А РФ является страной-агрессором. Правда, патриоты не объяснили в очередной раз, почему агрессору можно продавать украинские юмористические шоу и фильмы Зеленского, а у «оккупанта» покупать нефть и газ. Сам же президент, подчеркну, упорно молчит, позволяя интерпретировать его мнение разным политическим фрикам. Не исключено, что Владимиру Александровичу просто запретили выступать на эту тему: а то еще проговорится, что названивал Путину, пытаясь поговорить о Донбассе... Опять же, обратите внимание: синхронно с незаконным отключением уже ютуб-кнопок активизировалась генпрокурор Венедиктова. Она заявила, что уголовное производство против депутата от ОПЗЖ Виктор Медведчука является перспективным. Интересно, что речь идет не о госизмене и финансировании терроризма, которые «шьют» оппозиционному политику — тут перспектив нет. Зацепкой для Генпрокурора стало дело по нефтепродуктопроводу «Самара — Западное направление»: 20 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по защите имущественных интересов государства. Проще говоря, бизнес отжали по беспределу, а Генпрокуратуре поручено придать ему видимость легитимности.

«Я не могу говорить какие-то определенные вещи, потому что это мой субъект. Любой народный депутат — это мой субъект. Подозрение буду подписывать я. Можем посадить? Да, можем. Вижу ли перспективу? Да, вижу. Работают правоохранительные органы? Работают. Следствие продолжается. Когда мы выйдем на процессуальный документ, подписанный генеральным прокурором Венедиктовой? Дату я вам назвать не могу», — заявила генпрокурор в эфире одного из телеканалов. Также Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения «Украинский выбор», лидером которой является нардеп Виктор Медведчук. Их подозревают в участии в организации и проведении незаконного «референдума» в Крыму. Что это, как не шантаж России, повышение ставок в переговорах? Ведь посадками лидеру «Оппоплатформы» Генпрокуратура стала угрожать после того, как Россия предложила Германии и Франции до 27 апреля обсудить перемирие на востоке Украины, а местом встречи обозначила Донбасс, пригласив и Украину и «ЛДНР» к диалогу. То есть Зеленскому предложили, по сути, вернуться в «нормандский клуб» и начать мирные переговоры — именно то, что он обещал на выборах. Зная желание украинского Президента попасть на информационные радары ЕС и вернуться в европейскую политику, хозяева Украины из «вашингтонского обкома», по всей видимости, закрыли малыша дома. Чтоб не мешал большим дядям делать большую политику. Вряд ли кто-то сомневается в том, что это решение было продиктовано западными партнерами, которые плотно курируют ОП. Как и в том, что Медведчук — единственный украинский политик, которого зло и системно уничтожает зе-власть. То есть остальных украинских «керманичей», типа Тимошенко и даже Порошенко колониальная администрация как угрозу не рассматривает. А ОПЗЖ — рассматривает, и это означает одно: Медведчук и Ко представляют угрозу не просто рейтингам Зеленского, но и прежде всего США, которые диктуют свою волю Украине.

Украина и без того уже является полем боя, где столкнулись интересы двух держав. «А на самом же деле у нас на Донбассе имеется классическая война между Россией и Америкой в стране третьего мира по типу той же Корейской войны между США и СССР. Причём Украина воюет на стороне США, а „ДНР“ и „ЛНР“ — на стороне России», — подчеркивает журналист Юрий Ткачев. А на войне, как известно, бывают и пленные, и заложники. Медведчук, который освободил из плена около 1000 человек, по иронии судьбы сам оказался в ситуации «между молотом и наковальней». То, что происходит вокруг лидера ОПЗЖ и его политической силы, — это отражение противостояния между Москвой и Вашингтоном, поскольку Медведчук не просто кум президента России, но и политик, выступающий за нормализацию отношений с Москвой, прекращение войны на Донбассе, выгодной киевским режимам. На войну можно списать и локдаун, и провал вакцинации, и падение экономики, и безудержное мародерство зе-команды. Так делал Порошенко, так же поступает и Зеленский. На этом фоне Медведчук с его мирными планами только мешал бизнесу. Более того, в глазах избирателя именно лидер ОПЗЖ смотрелся как лидер партии мира, мешая Зеленскому играть эту роль.

Но самое главное — оппозиционер является открытым противником колонизации Украины, превращения страны в сырьевой придаток Запада, который уже сейчас лишает ее остатков политической и финансовой самостоятельности. Об этом сам политик и его сторонники прямо говорили в эфире телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые первыми попали под санкционный удар. Кроме того, власть начала репрессии против самого лидера ОПЗЖ, связанных с ним политиков и журналистов — под предлогом борьбы с «русским миром».

Открытый конфликт с Медведчуком, на который решился гарант Украины (самостоятельно или с подачи «кураторов»), стал завуалированным вызовом Путину. Причем вызов этот был брошен в очень сложный для «слуг народа» период: провал вакцинации, отсутствие займов МВФ, конституционный кризис, падение ВВП, нерешаемый конфликт на Донбассе. Короче, команде президента нужна была маленькая победоносная война... Кто лучше всего умеет организовать подобные кампании, надеюсь, напоминать не надо?

Санкции и репрессии против лидера оппозиции поставили жирный крест на возможных примирительных отношениях между Зеленским и Путиным. Как только стало ясно, что мосты сожжены, сразу же возникла напряженность на востоке Украины: участились обстрелы, погибло несколько мирных граждан, в том числе — дети. Градус военной истерии в обществе благодаря «винтовке Кравчука» и законе о призыве резервистов поднялся выше, чем отметка на фляжке в левом кармане Порошенко. В западных областях Украины даже начали формировать отряды территориальной обороны, а глава ОП Ермак попросил у «партнеров» несколько ракетных установок системы «Пэтриот», предложив разместить их на базе НАТО в Харькове. Все было готово для отражения атаки «агрессора», но тот в последний момент на войну не явился. Напрасно Зеленский отчаянно вызывал ВВП на бой, используя заготовки «95 квартала» двухгодичной давности: «Стадион так стадион», «Донбасс так Донбасс». В своем обращении к Федеральному собранию Путин не упомянул Зеленского ни словом. И даже о верном защитнике территориальной целостности Украины — Джо Байдене — ни разу не вспомнил. Как и об Украине. Лишь пообещал жесткий, асимметричный ответ на любые провокации. Еще о Киплинге напомнил... Посоветовал перечитать избранные места.

Кстати, о чтении. Пару дней назад ряд американских изданий, как по команде, начали писать о том, что напряженность между Россией и Украиной связана с санкциями против Медведчука. Мол, Зеленский в феврале закрыл три телеканала, связанных с лидером ОПЗЖ, плюс личные и финансовые санкции, вот и возник напряг между Киевом и Москвой. «Такие шаги главы украинского государства могли стать причиной новой напряженности между Украиной и РФ, которая наблюдается в последнее время», — пишет Fair Observer. Также издание делает акцент на том, что все запрещенные властью СМИ выражали оппозиционные взгляды.

О чем нам это говорит? Только о том, что американцы, подставив Зеленского с войной, умывают руки. Дескать, мы с нашей военной помощью на 300 миллионов долларов плюс летальное оружие, тут вообще ни при чем. Как говорил незабвенный мэр Черновецкий, «кто снег набросал, тот пусть его и убирает». Намек более чем прозрачен: США буквально пальцем тыкают в исполнителя попурри на рояле, обвиняя его в накале ситуации. Недаром же Зеленский заметался и вместо пафосных обращений к нации стал жаловаться, что президент России не отвечает на его звонки...

В итоге, в глазах мировой общественности Виктор Медведчук из «агента Кремля» превращается в политического врага «зеленого режима», разжигающего войну в центре Европы. А лидеры ЕС и США подтвердили во время общения с Путиным, что не видят альтернативы Минским соглашениям... Ну да, тем самым, на выполнении которых настаивает глава ОПЗЖ. Про «Крымскую платформу», как замену «Минска-2», опять же, ни слова. Поэтому и пришлось снова атаковать кума президента России, на сей раз уже не с помощью СНБО, а с помощью YouTube. Небольшая справка: YouTube — это часть Google, единственным собственником которого является холдинг Alphabet Inc (США). Вопросы есть? Вопросов нет. Теперь надо ждать, чем ответит Россия. Если «нормандцы» в конце апреля таки соберутся на Донбассе и встретятся с жителями непризнанных республик, это будет прямое подтверждение со стороны Европы эффективности плана лидера украинской оппозиции: именно Медведчук последовательно лоббировал «Минск-2», раздражая украинскую власть и ее кураторов. В таком случае с лидера ОПЗЖ автоматически снимутся все «приговоры» СНБО («Евросоюз поддерживает финансиста террористов? Да ну, бред какой-то...»). При этом Зеленский вновь окажется на растяжке. Встречаться с «боевиками ОРДЛО» — значит навлечь на себя гнев национал-патриотов. Проигнорировать встречу — значит плюнуть в партнеров ЕС и добровольно отказаться от участия в «нормандском формате», выбрав роль изгоя...

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