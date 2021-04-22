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Дайджест > Рыцарь плаща и атома. Что известно про крымского главу СБУ, которого подозревают в учебе в Академии ФСБ

Рыцарь плаща и атома. Что известно про крымского главу СБУ, которого подозревают в учебе в Академии ФСБ

Автор: Екатерина Терехова, «Страна»
22.04.21 19:58
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Рыцарь плаща и атома. Что известно про крымского главу СБУ, которого подозревают в учебе в Академии ФСБ

Депутат от «Слуг народа» Макс Бужанский заявил, что недавно назначенный Зеленским глава крымской СБУ незаконно занимает свою должность.

По его данным, он окончил школу КГБ СССР, а это автоматически подводит Олега Кулинича под люстрацию.

Разбирались, кто стал главным «особистом» по Крыму.

Чему СБУшник в России учился

Нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский обратился в комитет Рады, в ГБР и к президенту касательно назначения на должность начальника СБУ по Крыму Олега Кулинича.

Претензия Бужанского заключается в том, что Кулинич учился в Академии ФСБ и проходил воинскую службу в Федеральной службе контрразведки РФ. По данным «слуги народа», речь идет о пятилетнем периоде — с 1989 по 1994 год — частично при СССР, частично уже при Российской Федерации. То есть начинал он учиться в Высшей школе КГБ СССР, а заканчивал уже обучение в России — в учреждение, которое сейчас называется Академией ФСБ, а в 1994 году — Академией Федеральной службы контрразведки РФ.

«...Возникли 3 вопроса:

Никого не смущает, что вопросы оккупированной территории в СБУ курирует специалист с такой биографией?

Никого не смущает, что специалист с какой-то целью скрыл эту информацию при заполнении служебных документов, в которых нужно было отражать эти сведения?

А как же люстрация, а?

Я полтора года назад предлагал отменить позорный закон об очищении власти, но не был поддержан. Тысячи людей прошли эту унизительную процедуру, кому-то она сломала карьеру», — написал Бужанский в телеграме.

Нардеп призвал выполнять закон о люстрации и напомнил, что он прямо запрещает подобное трудоустройство тем, кто окончил вузы КГБ и ФСБ России.

Под люстрацию действительно подпадают те люди, кто закончил высшие учебные заведения КГБ СССР.

Бужанский в своем запросе, который есть в распоряжении у «Страны», также указывает, что закон о люстрации предписывает чиновникам сообщать, что они под нее не подпадают. А также давать согласие на публикацию результатов проверки.

В связи с этим депутат считает, что Кулинич «указал заведомо ложные сведения о том, что к нему не должны применяться соответствующие запреты, после чего 21.10.2020 г.. был назначен на должность начальника ГУ СБУ в Автономной Республике Крым».

В связи с этим Бужанский попросил Минюст провести проверку данных фактов.

Что известно об Олеге Кулиниче

В Украине есть два представителя власти с этим именем — один из них народный депутат от группы «Доверие», а второй — сотрудник СБУ, которого Зеленский в октябре поставил руководить управлением по Крыму.

Отличаются они отчеством — депутат Иванович, а сбушник — Николаевич.

Кулинич, как сообщают СМИ, работал в СБУ в то время, как спецслужбу возглавлял Леонид Деркач — то есть с конца 90-х по начало нынешнего столетия. Там он дослужился до высоких постов.

Затем Кулинич трудился в «Энергоатоме» (был вице-президентом) и «Укратомпроме». Везде занимался вопросами безопасности.

В 2008 году премьер Юлия Тимошенко назначила Кулинича на серьезную должность с большим коррупционным потенциалом — главы Госкомитета земельных ресурсов.

Там он проработал два года и снят был при Януковиче. Активно этому способствовал тогдашний глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский, который лично на встречах с президентом просил уволить Кулинича.

Имя бывшего земельного чиновника снова всплыло уже при Зеленском. Год назад пошли слухи, что его могут назначить главой Госгеокадастра. Но по итогу этого не произошло. И по итогу должность он получил в СБУ только минувшей осенью.

Отметим, что в публичном пространстве нигде нет упоминаний о том, где Кулинич получал свое первое высшее образование. В свое время ходили слухи, что он заканчивал Институт имени Андропова КГБ СССР (ныне — российская Академия внешней разведки имени Андропова). Но в СБУ это опровергли.

Однако, как видим, в запросе Бужанского фигурирует иное учебное учреждение — Высшая школа КГБ (впоследствие — Академия Федеральной службы контрразведки РФ и Академия ФСБ). По поводу этой информации никакой реакции от СБУ и других органов пока не было.

Карабины и кресты. Декларация Кулинича

На сайте НАЗК в марте была опубликована декларация Кулинича. В ней он значится как военнослужащий — так часто помечают людей, которые работают в спецслужбах.

Правда, для «просто» военнослужащего у Кулинича внушительная коллекция ценных предметов.

Кроме 60-метровой квартиры в Киеве и паркоместа, он задекларировал:

— скульптуру женщины в хитоне из цельного природного камня,

— комплект украшений — диски парные Nodus Hercules,

— икону Пресвятой Богородицы «Владимирская — Десятинная»,

— икону Святого Георгия,

— икону «Покрова Пресвятой Богородицы»,

— икону Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость»

— юбилейные и памятные монеты Украины в количестве 163 штуки,

— наручные часы Corum, Hublot и Ulysse Nardin,

— серебряное распятие на кресте,

— крест-мощевик с мелкими драгоценными камнями,

— ружье Holland&Holland,

— карабины Steyr Mannlicher Scout и Steyr Mannlicher AUG Z.

Заработная плата по основному месту работы составила 238 042 гривен — судя по всему, это за два месяца 2020 года. Наличными хранит 980 тысяч гривен и 55 тысяч долларов.

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