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Дайджест > Украина лишь имитирует мирный процесс, цель Банковой — не достижение мира, а создание картинки для западных кураторов

Украина лишь имитирует мирный процесс, цель Банковой — не достижение мира, а создание картинки для западных кураторов

Автор: Владимир Шамин, 112ua.tv
22.04.21 19:53
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Украина лишь имитирует мирный процесс, цель Банковой — не достижение мира, а создание картинки для западных кураторов

Из анализа письма представителя России в «нормандском формате» Дмитрия Козака и документов, направленных в Офис президента Андрею Ермаку, которые попали в наше распоряжение (копии прилагаются ниже), можно сделать следующие выводы:

— предложение о проведении следующей встречи политических советников «нормандского формата» на линии соприкосновения с обязательным участием Донецка и Луганска для обеспечения реального выполнения договоренностей 22 июля 2020 г. было сделано Россией;

— на заседаниях «нормандской четверки» Украина при попустительстве Германии и Франции пытается продавливать пустые декларативные политические заявления, при этом блокируя предложения России по достижению конкретных практических договоренностей по реальному предотвращению обстрелов. На последней встрече «нормандского формата» Москва предлагала утвердить заявление о запуске прямого взаимодействия СЦКК Киева, Донецка и Луганска для предотвращения эскалации и перестрелок, но эта инициатива была заблокирована Киевом при поддержке Берлина и Парижа.

— при таком подходе неудивительно, что происходит эскалация и продолжаются перестрелки, гибнут люди. Сами авторы этих упражнений ничем не рискуют, принося в жертву чужие жизни.

— основная задача пришедшей к власти команды — не достигнуть мира, а имитировать и затягивать переговорный процесс исключительно для «картинки» и нахождения на одной «сцене» с Европой и США. При этом в паблик выдают заведомо ложную, но «оптимистичную» информацию о наличии прогресса в переговорах. Из-за страха перед радикальными политическими силами даже по такому важнейшему вопросу, как перемирие, представители Киева уклоняются от какого-либо взаимодействия с представителями Донбасса, заведомо понимая, что цена этому уклонению — жизни наших граждан, в том числе военнослужащих. Как оказалось, Донбасс от диалога по мирному урегулированию и деэскалации на земле не уклоняется, а, напротив, настаивает на таком взаимодействии, демонстрируя реальное желание прекратить кровопролитие, даже независимо от перспектив политического урегулирования конфликта.

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