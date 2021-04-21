Как ФСБшник Олег Кулинич стал главой СБУ в Крыму

20 апреля 2021 года народный депутат Украины от «фракции свадебных фотографов» Максим Бужанский обратился к Владимиру Зеленскому, в Государственное бюро расследований, Министерство юстиции и профильный парламентский комитет с просьбой расследовать факт назначения начальником Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который с 1989 по 1994 год учился в Академии ФСБ России и проходил военную службу в Федеральной службе контрразведки Российской Федерации.

Еще 22 октября 2020 года, как только Кулинич был назначен начальником ГУ СБУ в АР Крым указом недееспособного, я рассказал на сайте «Насправді. today», с чем связано такое странное кадровое решение.

Олег Кулинич является доверенным лицом бывшего народного депутата Украины Владимира Сивковича, который в Украине представлял интересы ФСБ, а сейчас скрывается на территории России. Зайти в СБУ на должность первого заместителя председателя Кулинич должен был еще летом 2019 года — таким образом Баканов обещал рассчитаться с Сивковичем и Арбузовым (если кто подзабыл — был такой премьер-министр Украины времен Януковича, который сейчас скрывается за границей) за оплату поездки Баканова в США в апреле 2019 года и услуги американских лоббистов.

В финансовую зависимость от Сивковича и Арбузова будущий лейтенант СБУ попал следующим образом. Собравшись между первым и вторым туром президентских выборов в США рассказывать о достоинствах будущего президента Зеленского, тогдашний глава партии «Слуга народа» и руководитель ООО «Квартал 95» Иван Баканов не придумал ничего лучшего, как обратиться к мелкому аферисту Маркусу Коэну, чтобы тот нанял в США лоббистскую компанию и профинансировал поездку. Такую компанию Коэн нашел — это была Signal Group Consulting LLC, которая получила за свою работу 70 тыс. долларов США — 60 тыс. долларов гонорара и 10 тыс. долларов возмещения понесенных расходов. Как впоследствии заявил Коэн, это были его личные деньги, поскольку его настолько очаровал будущий президент Украины, что он решил сделать ему приятное.

Но на самом деле это были деньги Сивковича и Арбузова, и не 70 тыс. долларов, а 2 млн долларов — именно столько Маркус Коэн взял с этих «белогвардейцев», пообещав, что как только Зеленский станет президентом, будут закрыты все уголовные производства, которые расследовались в Украине за выходки этих двух государственных мужей. Гарантией выполнения Бакановым этого обещания и должно было стать назначение Кулинича первым заместителем председателя СБУ.

Но вскоре случились два конфуза. Во-первых, когда летом 2019 года компания Signal Group Consulting LLC опубликовала отчет о своей работе, команда Зеленского категорически возразила, что поездку Баканова обеспечивали лоббисты. Оказывается, Баканов, когда обращался к Коэну, не знал, что США — это не Украина и за океаном лоббистские фирмы вроде возглавляемого Шабуниным «Центра противодействия коррупции» должны публично отчитываться за каждый цент, полученный от иностранцев. Во-вторых, деньги от Сивковича и Арбузова получила юридическая фирма Коэна. Но в последний момент выяснилось, что эта фирма может лишь заплатить лоббистам, но не имеет права оплачивать саму поездку. И тогда вояж Баканова оплатил Арбузов непосредственно со своего счета.

Однако заокеанский визит Баканова пошел немного не так, как было запланировано, кроме того, Баканов обиделся на Коэна за то, что тот не предупредил будущего главу СБУ о специфике американского законодательства, которое не позволяет лоббистам скрывать информацию о своих клиентах. Из-за этого Кулинич так и не получил обещанного назначения, хотя некоторое время летом 2019 года ходил с напыщенным видом по Центральному управлению СБУ и раздавал указания на правах первого заместителя председателя. Но долг остался — и в октябре 2020 года Баканов рассчитался с Сивковичем и Арбузовым вот таким образом, подсунув на подпись Зеленскому указ о назначении проходимца Кулинича, на котором негде клейма ставить, начальником ГУ СБУ в АР Крым.